La acaba de estrenar Movistar Plus+, es de la directora de 'Cinco lobitos' y ya es la mejor serie del año

Movistar Plus+ lleva tiempo demostrando Sun apuesta por grandes talentos de nuestro panorama audiovisual. Sus series originales siempre dan mucho de lo que hablar, buscan remover, y la mayoría de veces, son propuestas diferentes y atrevidas. Ahí tenemos el ejemplo de 'La Mesías', la última serie dirigida por Los Javis, que convenció tanto a crítica como a público. Y como esta ficción, la plataforma de Movistar hace más y más series. Ahora este 17 de octubre nos llega su último riesgo: 'Querer', de Alauda Ruiz de Azúa. Cuatro episodios para una miniserie que busca poner ciertos debates sobre la mesa, y que no se queda atrás en cuanto a reflexión necesaria.

La joven directora es conocida sobre todo por su trayectoria cinematográfica. Ahí tenemos la maravillosa y tierna 'Cinco lobitos', con la que ganó el Goya a Mejor Dirección Novel. 'Querer' es su salto a la televisión, y se nota cómo ha puesto su huella en esta serie tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. La historia es cruda y compleja, porque trata un tema tabú que muy pocas veces vemos en los medios: el abuso continuado en el matrimonio. El sexo consentido o no. Y, en una época en la que por fin estamos poniendo el consentimiento en el centro, 'Querer' llega para que reflexionemos sobre ello.

Nagore Aramburu es Miren en 'Querer'. / MOVISTAR PLUS+

Lamentablemente, la noticia de Gisèle Pelicot está de rabiosa actualidad, y son caras de un mismo espejo. Aunque la de la mujer francesa sea algo más deformada y terrible. En 'Querer', la protagonista Miren decide denunciar a su marido por violación continuada y maltrato. Acompañada por su abogada, se presenta en comisaria aprovechando que su marido está de viaje de negocios. Pero, cuando vuelve a casa para preparar la maleta para irse del domicilio conyugal, su esposo aparece antes de tiempo y ella se ve obligada a huir sin que él se dé cuenta. Desde esos primeros momentos, aunque la serie se toma su tiempo, es pausada y con ritmo lento, la tensión latente es lo que la hace tan interesante. Nos ponemos del lado de Miren desde el primer minuto. Sobre todo gracias a esa interpretación magistral de Nagore Aramburu, que le da la fragilidad necesaria al personaje.

Pero no solo brilla Aramburu, sino un Pedro Casablanc que atemoriza y que borda el papel de marido abusivo, egocéntrico y que solo con ciertas miradas ya podemos entender mucho de lo que ocurre en ese matrimonio. 'Querer' se especializa en mostrarnos los vacíos poco a poco. No necesita ser explícita para que entendamos el mensaje, o para que imaginemos lo que está ocurriendo en la vida de Miren. Es una serie de subtexto, de leer entre líneas, y buscar más allá en los silencios de los personajes. Porque es ahí donde se encuentra el drama, donde se encuentra la soledad. Y también aborda con cautela cómo afectan estas situaciones a los hijos, porque ninguno de los dos está del todo convencido del testimonio de su madre.

La serie nos deja ver cómo ciertos patrones abusivos pasan de padres a hijos, haciendo este comportamiento más peligroso si cabe. Un Iván Pellicer que brilla en su mejor interpretación hasta la fecha. Hay una escena crucial en la que él, junto a su hermano Miguel Bernardeau (que también borda su papel), se enfrentan a la denuncia que ha interpuesto la madre, mientras su padre la lee en voz alta. Esos silencios, esas miradas entre hermanos... nos muestra a una familia rota por las circunstancias. Otro de los puntos a favor es la presencia de Casablanc frente a la de Nagore Aramburu. Uno más grande y que parece bonachón, pero que esconde una fuerza de la que no parecemos saber nada. Otra más menuda y frágil, que parece estar conteniendo un fuego interior que necesita salir.

Iván Pellicer en una de sus mejores interpretaciones. / MOVISTAR PLUS+

La serie va girando en torno a cómo afecta esa denuncia a todos los miembros de la familia. Y poco a poco se van cayendo las caretas. Aunque no queremos desvelar ningún aspecto crucial de la trama, 'Querer' nos va asfixiando alrededor del juicio y de las dudas que se nos plantean sobre el discurso que mantiene el personaje de Miren. Vemos ciertas actitudes, ciertos momentos, ciertas miradas... que cada vez van confirmando más nuestras sospechas. Y Alauda no se sirve de momentos agresivos ni violentos como en otras ficciones similares. Aquí rellenas los huecos con las miradas, con la entonación de las palabras, con algunos gestos que parecen inocuos, pero que no lo son. Sobre todos estos elementos se vertebra 'Querer', y se convierte desde el primer momento en una de las mejores series del año en nuestro país.

Ya no solo por el guión o un reparto que brilla, sino también por ese aspecto visual. Esa Euskadi fría, nublada, lluviosa... dura e impertérrita, reflejando el sentir de los personajes, el sentir de Miren. Se convierte casi en un personaje más, y ayuda a la claustrofobia y al duelo que vemos en pantalla. La banda sonora, que corre a cargo de Fernando Velázquez, nominado a 5 Premios Goya, que vuelve a destacar con una composición contenida, expectante, pero al final esperanzadora. Todo se conjuga para darnos una ficción sobresaliente, y que explora el tema del abuso y el maltrato en el matrimonio. Muchas veces, más psicológico que físico, y tan difícil de demostrar en un juzgado. La historia de Miren es la de muchas otras mujeres silenciadas por un sistema bienintencionado pero escaso, y merece ser contada.