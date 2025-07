Todos señalan lo mismo de Esperansa Grasia ante lo presenciado en plena final de 'Tu cara me suena'

Después de que Bertín Osborne renunciase a su puesto en la gran final de 'Tu cara me suena 12', Esperansa Grasia terminó ocupando la quinta y última plaza para disputar la victoria final este viernes. Y con su impecable número como Carla Morrison, la humorista ha demostrado una vez más su evolución musical en el concurso de Antena 3 y cómo de merecido era su puesto en la recta final.

La creadora de contenido fue la segunda en tomar el escenario después de que Ana Guerra se transformase en Melody. Y en esta ocasión apostó por una puesta de escena íntima, animándose incluso a tocar la guitarra en directo al ritmo de 'Disfruto', uno de los temas más populares de la mexicana.

Esperansa Grasia emociona como Carla Morrison y se anima a tocar la guitarra en directo

"Ha sido espectácular, tengo tantas emociones ahora mismo chocándose dentro. Viniste como cómica a este programa, desde el humor, y fíjate que pedazo de actuación has hecho. Es que este programa es tan mágico...", sentenció Flo, conmovido por el número de Esperansa Grasia. "Me he aprendido todos los acordes, he estado diez días ensayando, pero al final se me ha ido a la voz", aseguró la concursante.

"Dicen que Esperansa es la única finalista que no es cantante, cualquiera lo diría. Qué tía más trabajadora", señaló un espectador de 'Tu cara me suena 12' en la plataforma X. "Melani es buenísima, ¿pero el mérito que tiene Esperansa? Tenemos que hacerla ganadora", subrayó otro usuario.

