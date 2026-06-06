'Tu cara me suena' corona a una imprevisible ganadora en la gala 8 por sentencia unámime y da un vuelco al ranking

'Tu cara me suena 13' ha vivido este viernes 5 de junio una octava gala cargada de emociones que finalmente se ha traducido en la inesperada victoria de una concursante con total unanimidad del público y el panel del jurado. Y si bien Leonor Lavado lo ha dado todo sobre el escenario como Patricia Manterola, Jesulín de Ubrique protagonizaba la gran parodia de este viernes con su primer cambio de sexo en el concurso.

Martín Savi abre la gala arrasando al ritmo de 'Eye of the tiger' y Aníbal Gómez tira de nostalgia con Parchís

Aníbal Gómez imita a Parchís

A golpe de plano secuencia, y con 'Eye of the tiger' de fondo, 'Tu cara me suena' arrancó la gala de este viernes desde su trastienda, con Martín Savi transformado en Survivor avanzando entre los entresijos del backstage hasta llegar al escenario embutido en un atuendo negro de cuero. Y sin duda, la euforia de su primera victoria como Adele la semana pasada estuvo presente durante el número de apertura, pues logró poner en pie a todo el público con su arrolladora interpretación del mítico himno de 'Rocky'.

"Esto puede parecer fácil, porque este chico lo hace todo fácil pero haz tú esa nota que ha hecho... Estás en un momento muy dulce del programa, empezaste regular y ahora todo lo que estás haciendo tiene un nivel súper bueno. De verdad te lo digo, disfruta mucho", destacó Àngel Llàcer aplaudiendo la evolución del joven una semana más. "Si Martín sabe hacer algo aquí es evolucionar, y esta canción es un claro ejemplo", sentenció entre aplausos Chenoa.

Para el segundo número de la noche, la intensidad rockera abandonó el escenario de 'Tu cara me suena' para dar paso a una escena mucho más familiar y nostálgica de la mano de Aníbal Gómez, que este viernes reclutó a Natalia Ferviú para revivir el espíritu de Parchís sin pretensiones de arrasar en el ranking. Y fue precisamente su espíritu desenfadado y de celebración al interpretar 'Fin de curso' en una colorida puesta en escena lo que convirtió al número del humorista en uno de los más celebrados de la noche entre el público.

"A mí se me parece un poco a Lucas de Andy y Lucas", se limitó a bromear Àngel Llàcer. "Yo te he visto perdido", le espetó también Florentino Fernández, poniendo el foco en algunos pasos de baile equivocados durante la rutina. "Sí que me he perdido una vez, pero si habéis visto el vídeo original ahí se equivocan, hemos decidido mantener el error original", trató de justificarse el cómico entre risas.

Cristina Castaño vuelve a hacerlo como Cher y J Kbello sube la temperatura como Ricky Martin

J KBello imita a Ricky Martin en la gala 8

Poco después, Cristina Castaño irrumpió en escena para protagonizar uno de los grandes números de la noche junto a su perrita Sally, a la que no tuvo problema en pasear mientras se metía en la piel de Cher, sumergida en una escena de lo más flamenca, con velas, rosas y un ejército de bailarines con el que se mezcló para ofrecer su más fiel rendición de 'Dov'è l'amore'.

"Me has encantado, el esfuerzo que has hecho con la voz... A ti que te gusta sacar la voz, te brilla mucho y hoy has tenido que reprimirte. De verdad, te felicito", destacó Llàcer, alabando cómo la actriz había conseguido ajustarse al complicado tono de voz de la cantante. "Ese pedazo de arte que tienes... Eres una diva, una artista", señaló entre aplausos Pastora Soler, que este viernes acudió al programa para ocupar la silla de Lolita ante su baja puntual.

Quién también recibió una ronda de aplausos, como era más que previsible, fue J Kbello, que irrumpió una semana más sobre el escenario de 'Tu cara me suena 13' decidido a hacer historia, esta vez embutido en las transparencias de Ricky Martin. Clavando sus movimientos y carisma en 'La copa de la vida', el gaditano firmó un frenético número que le mantuvo en su zona habitual del ranking, ganándose tanto una ovación del público como del jurado.

"Qué manera de controlar la coreografía, lo vocal... Y sobre todo además esa efusividad", comentó asombrada Pastora Soler, confesando que era la primera vez que coincidía con el finalista del Benidorm Fest 2025. "Este chico canta, baila, imita, interpreta, brilla cada vez que sale al escenario. Se ha marcado todo esto como si nada", destacó Àngel Llàcer a modo de resumen, sin saber que sus puntuaciones de este viernes arrebatarían el liderazgo del concursante en el ranking general por un punto, sufriendo el sorpasso de María Parrado.

Jesulín de Ubrique firma la gran parodia de la noche como Daniela Romo, mientras que María Parrado deslumbra como Meghan Trainor

Jesulín de Ubrique se mete en la piel de Daniela Romo

Y aunque parecía que la cuota de número cómicos ya había quedado cubierta con el Parchís de Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique protagonizó uno de los momentos más esperados de la presente edición de 'Tu cara me suena' en el ecuador de la noche... Su primer cambio de sexo. Transformado en Daniela Romo, con boa de plumas y falda a juego, el ex torero hizo su mejor intento con 'Yo no te pido la luna', pero terminó firmando una de esas necesarias parodias que recuerdan la verdadera esencia del querido concurso de Antena 3.

"Estaba preocupada por los tacones, la bajada de escalera ha sido peligrosa... Pero lo has hecho muy bien", comentó Chenoa con sorna nada más terminar el número. "Por actuaciones como esta, esto es 'Tu cara me suena", sentenció entre aplausos Florentino Fernández aplaudiendo el puro entretenimiento que acababa de ofrecer el concursante. "Yo esta canción la canto en mis conciertos y no me voy a poder quitar esto de la cabeza cuando la cante... En la vida", señaló Pastora Soler entre risas.

Poco después, María Parrado regresó al escenario de 'Tu cara me suena' junto a Kenneth dispuesta a garantizar su entrada en el podio de este viernes. Y con su interpretación de 'Like i'm gonna loose you', metiéndose en la piel de Meghan Trainor y John Legend, la benjamina de la edición consiguió esa difícil tarea sin problemas. A través de un gran ventanal, con la lluvia cayendo sobre ambos, el dúo consiguió una escena que "será recordada durante años" según señaló Manel Fuentes.

"Lo que ha habido aquí es mucha química. Juntar voces con canciones como esta que tienen tanta agilidad vocal y que tienen que coincidir para que todo sea un poco limpio, creo que lo teníais muy masticado", destacó Chenoa aplaudiendo cóm'Tu cara me suena 13' ha emitido en Antena 3 su séptimo programa que ha finalizado con la primera victoria de un concursante tras su imitación de Adele, tras un acuerdo total de los votos del público y juradoo la cantante y su compañero habían adaptado sus registros además de combinarlos para conseguir un ambiente tan especial como el que crearon.

Leonor Lavado se desmelena como Patricia Manterola y Sole Giménez emociona como Rosana

Sole Giménez imita a Rosana

De una lenta balada sobre una tenue luz, 'Tu cara me suena' dio un giro de 180 grados a su puesta en escena convirtiéndose en una sesión de cardio propia de una cinta de 'Batuka' de principios de los años 2000. Leonor Lavado, entre flecos y hasta arriba de energía, regresó al escenario este viernes convertida en Patricia Manterola. Y lejos de caer en parodia, la humorista hizo su mayor esfuerzo por clavar las notas de autotune de 'Que el ritmo no pare' a la vez que no perdía pista de la compleja coreografía.

"Estas canciones que parecen una tontería al final no son tan fáciles. Bailando como ella ha bailado, controlando la respiración... La verdad es que chapó", destacó Pastora Soler, recordando además que había bailado mucho esta canción durante esa época porque su marido solía ser bailarín de Patricia Manterola, y de hecho aparecía en la actuación que la cómica acababa de imitar.

Justo después, el ambiente de 'Tu cara me suena' quedó inundado con la inconfundible magia de Sole Giménez, que este viernes se sirvió tan solo de una guitarra y una puesta de sol para emocionar como Rosana en una sobrecogedora interpretación de 'Si tú no estás'. Con su delicadeza habitual e incapaz de librarse de su sello personal, hizo su mayor esfuerzo para hacer justicia al íntimo tema de la cantante que le valió un aluvión de aplausos en plató.

"A la que le tenemos que dar las gracias por venir es a ti, porque es tan bonito verte. Siempre estás con una sonrisa, siempre dispuesta a darnos lo mejor de ti, siempre de buen humor... Creas un ambiente siempre a tu alrededor buenísimo y haciendo mención a la canción, si tú no estuvieses aquí, esto no sería para nada 'Tu cara me suena", sentenció entre aplausos Àngel Llàcer, reiterando su admiración por la intérprete.

Paula Koops da la sorpresa como Raye y se hace con su primera victoria en 'Tu cara me suena' por decisión unánime

Paula Koops sorprende como Raye

Pero el plato fuerte de la noche quedó reservado para el final, cuando Paula Koops irrumpió en el escenario de 'Tu cara me suena' enfundada en lentejuelas junto a un coro para transformarse en la británica Raye en un número donde por fin consiguió tachar uno de sus retos pendientes de esta edición: eclipsar al resto de sus compañeros. Sin perder una sola palabra del trabalenguas de 'Where is my husband', la artista emergente se alzó con su primera victoria con unanimidad del público y el jurado, conformando la gran sorpresa de la noche.

"Hoy han salido muchísimas cosas bonitas en ti que me hacían falta ver y que esta noche sí he visto, por lo que vas a tener una muy buena nota por mi parte", le adelantó Chenoa. "Nos has descolocado las quinielas, has salido con una seguridad tremenda. Lo has hecho súper bien y creo que hay un salto cuantitativo y cualitativo desde la última gala hasta ahora, ha sido una actuación muy, muy buena", señaló Florentino Fernández poco antes de coronarla como ganadora de la octava gala.

Votos del jurado:

Paula Koops: 47 (12)

María Parrado: 43 (11)

J Kbello: 42 (10)

Cristina Castaño: 32 (9)

Martín Savi: 31 (8)

Sole Giménez: 30 (7)

Jesulín de Ubrique: 23 (6)

Aníbal Gómez: 20 (5)

Leonor Lavado: 20 (4)

Votos del público:

Paula Koops: 12

María Parrado: 11

J Kbello: 10

Cristina Castaño: 9

Sole Giménez: 8

Martín Savi: 7

Leonor Lavado: 6

Aníbal Gómez: 5

Jesulín de Ubrique: 4

Votos del jurado+público: