¿Quién es Martín Barreiro, el meteorólogo que debuta como presentador de 'Directo al grano' en tándem con Gonzalo Miró en TVE?

'Directo al grano' inició este lunes su etapa de verano en RTVE con una nueva dupla de presentadores, formada por Gonzalo Miró junto a Martín Barreiro, que durante las próximas semanas ejercerá de copresentador en relevo de Marta Flich, que desde esta semana disfruta de sus merecidas vacaciones.

De esta manera, el meteorólogo y colaborador habitual de 'Directo al grano' ha ascendido por primera vez a copresentador de un magacín de actualidad. Cabe recordar que el gallego ya forma parte del programa haciendo cada día el pronóstico de El Tiempo, además de liderar su propia sección.

Y es que Martín Barreiro se encarga de liderar 'Antes de Marte', un segmento que acerca a los espectadores cuestiones relacionadas con la meteorología, el clima, la sostenibilidad, la exploración espacial o los avances científicos que tienen impacto en la vida cotidiana con un lenguaje accesible y cercano.

Ya el pasado viernes, Marta Flich le dio el relevo a su compañero. "Martín espero que la semana que viene tengas muchas ganas porque yo, aquí la menda lerenda, se va de vacaciones dos semanas y te quedas tú de presentador de 'Directo al grano' con Gonzalo", anunció la presentaora. "Va a ser un placer", aseguraba el propio meteorólogo.

✨ @mbarreiro_tve toma el testigo de @martaflich como presentador de @algrano_rtve en @La1_tve.



🔹Durante las próximas dos semanas, conducirá el programa de actualidad junto a Gonzalo Miró. pic.twitter.com/BYty5ndKSI — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 18, 2026

En su primer día como copresentador, Martín Barreiro contó con el beneplácito de la audiencia pues además el programa marcó su récord histórico en las tardes de La 1. Así, 'Directo al grano' anotó este lunes un espectacular 18,8% y 1.697.000 espectadores, motivado por el interés de los espectadores en la celebración del Mundial y la última hora sobre la selección española antes de arrancar los especiales que arrasaron en audiencia.

Un estreno en el que Martín Barreiro hizo un gran tándem con Gonzalo Miró, que no dudó en ironizar con él. "Oye, muy bien Martín. Deberías plantearte ser hombre de El Tiempo", ironizó el presentador, tras ver cómo su compañero desplegó toda su experiencia como meteorólogo al hablar del tiempo para los próximos días y tratar de explicar la situación de los incendios que están asolando a nuestro país.

Martín Barreiro, de meteorólogo a presentador en TVE

Gonzalo Miró y Martín Barreiro, presentadores de 'Directo al grano'

Licenciado en Ciencias Físicas, Martín Barreiro está especializado en el estudio y divulgación de los efectos vinculados al cambio climático. Desde su incorporación a RTVE, ha presentado la información meteorológica en los diferentes Telediarios y en distintos espacios de la Corporación, convirtiéndose en uno de los comunicadores científicos más reconocidos.

Asimismo, desde su llegada a TVE no ha parado de participar en otros programas como 'La hora de La 1' o 'Mañaneros 360' así como otros espacios de la cadena explicando los fenómenos meteorológicos y momentos de crisis climática de una forma sencilla y didáctica.. También ha presentado de forma temporal 'Aquí la tierra' durante las vacaciones o ausencias de Jacob Petrus.

Su labor divulgativa ha sido reconocida con diferentes galardones, entre ellos el Premio Madrid – Gallego del año 2020, el Premio a Mejor Meteorólogo de TV otorgado por la Sociedad Meteorológica Europea (EMS), el Premio como Mejor Comunicador de TV de la Academia Gallega Audiovisual o el Premio Candil de la Dehesa como reconocimiento a su trayectoria profesional en relación con la defensa y divulgación del patrimonio medioambiental y natural del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), entre otros.