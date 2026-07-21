Llega a HBO Max el tercer spin-off de 'The Big Bang Theory': así es 'Stuart no consigue salvar el universo', reparto y capítulos

El universo de 'The big bang theory' sigue ampliándose con el estreno este viernes 24 de julio de 'Stuart no consigue salvar el universo' en HBO Max. Se trata del tercer spin-off de la célebre serie de ciencia ficción tras el éxito de 'El joven Sheldon' y 'El primer matrimonio de Georgie y Mandy'.

'Stuart no consigue salvar el universo' está protagonizada por Kevin Sussman, que retoma así su papel de Stuart Bloom, el propietario de la tienda de cómics que frecuentaban por Sheldon y Leonard. Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie también formarán parte de esta nueva comedia volviéndose a meter en la piel de Denise, Bert Kibbler y Barry Kripke.

Al reparto de este nuevo spin-off de 'The big bang theory' se suman también otros actores como Jascha Charron ('The rookie'), Louis Mustillo ('Blue bloods'), Violette Linnz ('Mujeres imperfectas'), Brandon Morales ('Sugar', 'STranger things'), Brooklyn Rose, Gastón Brouet o Rich Ting, entre otros.

La primera temporada de 'Stuart no consigue salvar el universo' consta de diez episodios y como es habitual, HBO Max lanzará un episodio por semana entre el 24 de julio y el 25 de septiembre. Cabe decir que la duración de cada capítulo es muy dispar entre 15 y 25 minutos según aseguraron Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, los creadores de la serie, en una entrevista en Deadline.

Así es 'Stuart no consigue salvar el universo'

Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y auténtico grano en el culo Barry Kripke. Por el camino, se encuentran con versiones de otros universos de los personajes que hemos llegado a conocer y amar en 'The Big Bang Theory'. Como sugiere el título, las cosas no salen bien.