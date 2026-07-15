HBO Max anuncia el mes de estreno de la parte 2 de 'Furia', su mayor éxito en un lustro, y completa el nuevo reparto

HBO Max ha anunciado este miércoles cuándo podremos ver la segunda temporada de 'Furia', la serie más vista de la plataforma en España desde 2021. Será en el mes de octubre de 2026 cuando llegue la Parte II de esta ficción creada y dirigida por Félix Sabroso y producida por Producciones Mandarina ('De viernes', 'En boca de todos').

'Furia' regresa a HBO Max con un nuevo reparto encabezado por Maribel Verdú ('La casa de los espíritus', 'Élite'), Carmen Maura ('Tierra de mujeres'), María León ('Perdiendo el juicio', 'El caso Asunta'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores', 'El jardinero'), Ana Mena ('Ídolos') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'). Mientras que Ana Torrent y Claudia Salas retoman sus papeles de la primera temporada.

El reparto de 'Furia: Parte 2' se completa con Alberto San Juan ('Furia', 'La cena'), Asier Etxeandia ('Atasco', 'Romi'), Mariona Terés ('Barrio Esperanza'), Jaime Zatarain ('Ángela', 'Pura sangre'), Pepa Charro ('Muertos S.L.', 'ENA. La reina Victoria Eugenia'), Alexandre Ars, Miguel Iriarte y Miguel Barraga, entre otros.

La nueva temporada de esta serie original de HBO, creada y dirigida por Félix Sabroso ('Señoras del hampa'), que también firma los guiones junto a Juan Flahn ('Mentiras pasajeras') y codirige con Jau Fornés ('Poquita Fe'), contará con 8 episodios de 30 minutos. Jose María Caro, Antonio Trashorras y David Ocaña son los productores ejecutivos por parte de HBO Max y Santi Botello y Félix Sabroso son los productores ejecutivos por parte de Producciones Mandarina.

Hay que recordar que 'Furia', estrenada en julio del pasado año, fue la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us. La ficción se llevó el premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro.

Así será 'Furia: Parte 2'

En las nuevas tramas de 'Furia' veremos a varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.