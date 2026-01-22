'Furia' anuncia el reparto de su temporada 2 en HBO MAX con 6 fichajes estelares: de Maribel Verdú a Ana Mena

HBO Max ha anunciado este jueves el reparto estelar que protagonizará la segunda temporada de 'Furia', la aclamada serie creada y dirigida por Félix Sabroso. Son seis fichajes estrella los que se suman al elenco de la ficción producida por Producciones Mandarina junto a dos actrices que se mantienen de la primera temporada.

Las actrices Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans serán las protagonistas de esta nueva entrega junto a Claudia Salas y Ana Torrent, que retoman sus personajes de la primera temporada.

La nueva temporada de esta serie original de HBO, creada y dirigida por Félix Sabroso, que también firma los guiones junto a Juan Flahn y codirige con Jau Fornés, contará con 8 episodios de 30 minutos. Jose María Caro, Antonio Trashorras y David Ocaña son los productores ejecutivos por parte de HBO Max y Santi Botello y Félix Sabroso son los productores ejecutivos por parte de Producciones Mandarina.

En las nuevas tramas de 'Furia' veremos a varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.

Reparto completo de 'Furia. Parte 2' en HBO Max

Así es 'Furia'

'Furia', estrenada el pasado mes de julio, ha sido la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de 'La Casa del Dragón' y 'The Last of Us'. La crítica nacional e internacional ha dicho de ella: “Una de las grandes comedias del año” (El Confidencial), “brillante, divertida, colorida y sorprendente” (The New York Times), “varias buenas historias entrelazadas y un alarde de reparto” (El País) o “una sacudida estética, emocional y narrativa” (La Razón).

La primera temporada de 'Furia' reunió por primera vez en pantalla a las actrices Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, lo que la ha hecho valedora de un premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent.

Además, la ficción acumula nominaciones a los Premios Feroz (Mejor serie de comedia, Mejor guion de serie y Mejor actriz para Candela Peña), Premios Forqué (Mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (Mejor actriz para Candela Peña y Mejor dirección de ficción para Félix Sabroso), entre otros.