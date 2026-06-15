RTVE pone su parrilla patas arriba: 'La Revuelta' cambiará de franja de emisión tres veces esta semana

Tras alterar la semana pasada toda su programación por la cobertura de la visita del Papa León XIV a España; esta semana La 1 también se verá obligada a modificar gran parte de su parrilla con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Después de cancelar toda su programación de tarde este lunes por el debut de La Roja, el martes La 1 dará descanso a 'Al cielo con ella' y cambiará sustancialmente el horario de 'La Revuelta'.

Y es que el programa de David Broncano, principal damnificado, enfrentará un nuevo plan de emisión a lo largo de esta próxima semana con motivo del campeonato intercontinental. En primer lugar, hay que destacar que, este lunes, el espacio mantendrá su nueva entrega en el horario habitual (21:45 horas).

Sin embargo, desde este martes comenzarán esos cambios apuntados, cuando saltará al prime time a partir de las 23:00 horas, justo después del partido que medirá a Francia con Senegal. Este movimiento supondrá que 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez no emita esta semana un nuevo episodio en su franja original.

De ese modo, el late show producido por Producciones del Barrio saltará al late night con un especial "Historia de España" en el que simplemente se recordará tres de las mejores entrevistas de esta temporada: Jesús Vázquez, Lolita Flores y Martirio.

Así, La 1 enfrentará 'La Revuelta' a un nuevo episodio de 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro y a la primera entrega del debate final de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. Mientras que 'Cara al show' de Marc Giró cambiará de competencia y se verá las caras con Broncano en lugar de con Henar Álvarez esta semana.

El martes, coincidiendo con el debut de la Roja en el Mundial, #AlCieloConElla lanza un ESPECIAL HISTORIA DE ESPAÑA 🇪🇸☁️ recordando algunas de sus mejores entrevistas.



Después de 'La Revuelta' en @La1_tve pic.twitter.com/OIf0bMbUpc — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 14, 2026

Por otro lado, 'La Revuelta' también sufrirá una importante alteración en su emisión el miércoles 17 de junio. Y es que ese día La 1 ofrecerá el partido entre Inglaterra y Croacia, fijado a las 22:00 horas, es decir, en pleno prime time. Un horario que provocará que el show conducido por David Broncano se desplace al late night; ubicándose entre las 00:00 y las 01:30 horas.

Ya el jueves 18 de junio directamente no habrá 'La Revuelta', pues, como ya publicamos, el programa dejará de emitirse los jueves de junio durante el Mundial para dejar hueco en prime time al nuevo formato 'El perro andaluz' con Manu Sánchez. A cambio, el espacio de Broncano saltará a la noche del viernes (22:00 horas).