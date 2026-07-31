'Sueños de Libertad', avance semanal del 3 al 7 de agosto: Una despedida, la caída de Gabriel y un regreso en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales con la llegada de Bianca, el regreso de doña Clara y los problemas de la fábrica por la decisión de Gabriel de reformular los perfumes.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto a continuación:

Avance del capítulo 617 del lunes 3 de agosto

Doña Clara y Claudia en 'Sueños de libertad'

Begoña anuncia que ha decidido dejar sus viajes a Pelahustán para estar centrada en el cuidado de Juanito. Un anuncio que provoca la indignación de Beatriz que se niega a ser una simple chacha y presiona a Gabriel para que lo solucione.

La reputación de PerfumeríasBrossard-DelaReina se ve perjudicada tras la publicación de la queja de la duquesa de Valdezarza en un periódico y el trato que recibió tras su crítica por parte de Gabriel. Pero lejos de arrepentirse, Gabriel se niega a dar marcha atrás en la reformulación.

Nieves trata de convencer a Miguel para que consiga ponerse en el lugar de Marisol y vaya a visitarla. Tras ello, el doctor acude a casa de los De La Reina para verla y atenderla y ella le pide perdón por haber pagado su frustración contra él.

Tasio le hace una propuesta empresarial a Pablo y le ofrece que La Industrial sea el nuevo proveedor de los productos de limpieza para las Perfumerías y aunque con reticencias, Salazar le pide un informe para tomar una decisión. Mientras, Claudia le pide a Miguel una explicación para entender por qué ha roto su relación con ella.

Bianca sorprende a Fina y Marta y les anuncia que finalmente se queda un tiempo en España. Tras ello, la mujer le hace una propuesta a Fina y le ofrece que se encargue de hacer el reportaje fotográfico del catálogo de su exposición.

Por último, Gabriel tiene un detalle con Beatriz tras escucharla decir que ella es solo un estorbo y le regala un broche de oro con la inicial de Juanito para animarla.

Avance del capítulo 618 del martes 4 de agosto

Doña Clara y Paula en 'Sueños de libertad'

Doña Clara se entera de un cotilleo impactante al descubrir que Paula entró a trabajar de dependienta por petición de Tasio después de tener que despedirla por su affaire. Después la mujer es testigo de la tensión entre Paula y Tasio y no duda en mostrar su complicidad hacia la dependienta.

Nieves pide a Miguel tener una conversación y él le confiesa que ha roto su relación con Claudia y ella trata de aconsejarle sobre el amor. Por su parte, Marisol comunica a Damián y Manuela una inesperada decisión: se ha reconciliado con sus padres y va a regresar a su casa. Después, Damián le revela sus planes a Pablo para que se despida de la joven antes de marcharse.

Tras la insistencia de Begoña con que salga y pueda encontrar el amor, Beatriz le hace una confesión impulsiva a Begoña y le revela que ya tiene una relación y no duda en enseñarle el broche que le regaló Gabriel. Y cuando él lo descubre no se lo toma con agrado.

Tasio le presenta el presupuesto a Pablo para que La Industrial empiece a trabajar con las Perfumerías. Sin embargo, Gabriel se niega a hacer negocios con La Industrial pues no está dispuesto a trabajar con su tío.

Claudia se desahoga con su tía Manuela tras la ruptura con Miguel y le aconseja que le revele su pasado para que entienda que el amor es sanador. Después, Claudia también se encarga de aconsejar a Valentina sobre su trauma con los hombres.

Avance del capítulo 619 del miércoles 5 de agosto

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

Después de que Tasio le propusiera llegar a un acuerdo con Floral después de la negativa de Gabriel de que La Industrial sea el proveedor de las Perfumerías, Damián se replantea la propuesta de su hijo después de que Digna también apoye la idea de Tasio.

Doña Clara le hace una oferta inesperada a Paula y le propone que le acompañe en su viaje por Europa después de que la amiga con la que iba a viajar se haya roto la cadera.

Nieves convence a Pablo y ambos acuden a visitar a Marisol para despedirse de ella antes de marcharse a casa con sus padres y Pablo no duda en pedirles perdón tanto a la joven como a su mujer por el daño que le han hecho y le desea que sea muy feliz. Y en la cantina, Mabel propone hacer cambios con sus nociones de interiorismo pero a Salva no le convencen.

En la fábrica, Andrés se encara con Gabriel por su actitud con la duquesa de Valdezarza y haber metido a las Perfumerías en un problema. Tras ello, le lanza un órdago a Gabriel y llama a Hugo Brossard para conseguir reconducir la situación. Posteriormente, le pide una cita a Valentina y ella termina aceptando.

Claudia sigue el consejo de su tía y acude a ver a Miguel al dispensario y se sincera con él sobre su historia de amor con Mateo y cómo perdió tanto a su marido como a su bebé en un accidente de coche. Por su parte, tras su última conversación con su tío, Roque no duda en hacerle una pregunta comprometida a Eduardo y le cuestiona si él es su verdadero padre.

Marta y Fina tienen una conversación sobre la propuesta de Bianca y ambas acuerdan que la fotógrafa acepte el trabajo sin que eso pueda suponer poner en riesgo su relación. Y finalmente, Beatriz consigue que Gabriel no de su brazo a torcer con la nueva fórmula de los perfumes.

Avance del capítulo 620 del jueves 6 de agosto

Gabriel en 'Sueños de libertad'

Tasio informa a Damián que ha conseguido llegar a un acuerdo con Floral para que La Industrial empiece a colaborar con ellos. Por su parte, Gabriel advierte a Begoña después de que Julia se haya atrevido a cuestionarle por lo que está pasando con los nuevos perfumes.

Tras su conversación con Marta, Fina toma una decisión sobre la propuesta de trabajo de Bianca y le confirma que ha decidido aceptarla. Por su parte, Marta y Claudia tratan de convencer a Paula para que acepte la propuesta de Doña Clara y se marche a Europa con ella.

Antes de volver al pueblo, Marisol llama a Pablo para tratar de saber por qué entre él y Damián hay problemas y le hace ver que se está equivocando con él y le confiesa que el De La Reina es un buen hombre pues le salvó la vida tras haberse intentado suicidar.

Después de su charla con Nieves, Valentina da el paso y se declara a Andrés y le dice que quiere volver a intentarlo con él para conseguir superar su trauma del pasado con Rodrigo. También Miguel aclara su situación con Claudia y le confiesa que lo que siente por ella es muy fuerte pero no está preparado para tener una relación con ella.

Gabriel recibe una llamada de Hugo Brossard en la que le anuncia su decisión de volver a las fórmulas originales pues no está dispuesto a que la reputación de las Perfumerías siga cuesta abajo. Tras ello, Gabriel le deja claro a Andrés que el director va a seguir siendo él.

Por último, Pablo cita a Damián para agradecerle lo que ha hecho por Marisol y le confiesa que sabe que le ayudó para evitar que se suicidara y ambos terminan reconciliándose.

Avance del capítulo 621 del viernes 7 de agosto

Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad'

Andrés comunica una buena noticia a la familia y les informa de que tras su charla con Hugo Brossard, el francés ha decidido retomar las fórmulas originales de los perfumes.

Tras pasar la noche junto a Tasio, Paula toma una decisión definitiva sobre el viaje de Doña Clara.

Damián le pide a Fina que le haga un favor y le ponga en contacto con Bianca para hacerle un encargo a la pintora. Por su parte, Marta se enfrenta a la lectura del testamento de Pelayo.

Mabel comparte con Salva un plan de futuro. ¿De qué se tratará?

Claudia se encuentra mal y Mabel decide intervenir y habla con Miguel para conseguir que su hermano recapacite sobre su relación.