RTVE elimina media programación: Retira 'Directo al grano', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' este lunes

Tras levantar buena parte de su programación por la visita del Papa, TVE sigue ejecutando muchos cambios en su parrilla debido a la emisión del Mundial 2026. Y es que cabe recordar que la cadena pública ofrecerá el partido más destacado de cada jornada con los efectos que ello tendrá en las ofertas ordinarias. Y el próximo lunes, España debuta en la cita mundialista frente a Cabo Verde y la cadena pública se volcará toda la tarde con programación especial levantando todas sus ofertas de tarde.

De esta manera, el próximo lunes La 1 no emitirá ninguno de sus magacines, por lo que 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' desaparecerán por un día de la programación. No obstante, los espacios de Jesús Cintora y Jacob Petrus pueden seguir viéndose alterados en los próximos días pues muchos partidos se ofrecerán justo a su hora de emisión.

También 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' volverán a hacer un parón en su emisión. En el caso de la primera serán ya cuatro días consecutivos los que la ficción ha faltado a su cita con la audiencia después de que La 1 decidiera a última hora levantar su emisión tanto el jueves como el viernes tras cancelarla también el miércoles.

Si no hay ningún cambio, ambas ficciones regresarán el martes 16 de junio a la programación con nuevos capítulos en sus horarios habituales de emisión justo después de 'Directo al grano'.

Así, La 1 dedicará toda la tarde del lunes 15 de junio al Mundial 2026 y al comienzo de La Roja en esta cita. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán primero a la selección de Cabo Verde y La 1 enlazará los deportes con el especial 'Camino a NY' durante casi dos horas justo antes del previo y del partido con Lara Gandarillas y Marcos López al frente.

Y tras el encuentro un amplio post partido con todas las reacciones de nuestros jugadores y la última hora del evento deportivo hasta el comienzo del 'Telediario 2' con Pepa Bueno.

Así queda la programación de tarde de La 1 del lunes 15 de junio: