RTVE suspende 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' hoy, lunes 15 de junio por el cambio de programación en La 1

El debut de la Selección Española en el Mundial 2026 alterará este lunes toda la programación de tarde de La 1. Así, la cadena pública se volcará con el primer partido de La Roja y eliminará tanto sus magacines como 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

El partido de España-Cabo Verde arrancará a las 18:00 horas, por lo que las dos series de las tardes de La 1 volverán a faltar a su cita con la audiencia. En el caso de 'Valle Salvaje' será el tercer parón consecutivo después de no haberse emitido tampoco ni el jueves ni el viernes.

Sin embargo, La 1 ha decidido dedicar toda la tarde al fútbol y al debut de nuestra selección, por lo que tampoco se emitirán 'Directo al grano', 'Malas lenguas' ni 'Aquí la tierra'. Así, los espacios que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora y Jacob Petrus dejarán su hueco a los especiales del Mundial.

Así, La 1 dedicará toda la tarde del lunes 15 de junio al Mundial 2026 y al comienzo de La Roja en esta cita. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán primero a la selección de Cabo Verde y La 1 enlazará los deportes con el especial 'Camino a NY' durante casi dos horas justo antes del previo y del partido con Lara Gandarillas y Marcos López al frente.

Y tras el encuentro un amplio post partido con todas las reacciones de nuestros jugadores y la última hora del evento deportivo hasta el comienzo del 'Telediario 2' con Pepa Bueno.

Cabe decir que tanto 'Directo al grano' como 'Malas Lenguas' volverán el martes 16 de junio a la parrilla de tarde de La 1 al igual que lo harán 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Sin embargo, 'Aquí la tierra' volverá a sufrir un parón en su emisión por culpa del Mundial.

Así queda la programación de tarde de La 1 del lunes 15 de junio:

14:55 horas - 'Telediario 1'

15:30 horas - 'Teledeporte: Directo al Mundial'

16:00 horas - 'Camino a NY'

17:45 horas - 'Copa del Mundo 2026' (previo)

18:00 horas - 'Copa del Mundo 2026: España-Cabo Verde'

20:00 horas - 'Camino a NY'

20:55 horas - 'Telediario 2'

¿Qué pasará en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje'?

Matilde y Benigna en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis estalla ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.

Precisamente, Victoria no duda en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no duda en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.

Bárbara aconseja a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.

Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.

Avance del próximo capítulo de 'La Promesa'

Manuel y Ciro en 'La Promesa'

En el primer episodio de la semana Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York, él asegura que lo hizo por amor. Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio, pero Ciro lo manipula hasta la duda.

Curro le confiesa a Alonso que usó la carta que le dio en caso de emergencia, el marqués no revela su contenido. Se corre la voz sobre la oposición de Cristóbal al ascenso de Ricardo a segundo mayordomo. El servicio empieza a odiar a Ballesteros.

Julieta mejora de salud y Ángela le cuenta el parecido entre su caso con el de Jana. El doctor examina a Adriano, quien le pide que no revele sus progresos. Leocadia sugiere a Curro y Ángela que retrasen la boda hasta que el título de conde sea oficial, pero ellos deciden ignorarla.

Lope se sincera con Vera, lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella. A pesar de ello, la hija del duque de Carril no cede. Leocadia regaña a Cristóbal por los desajustes en el servicio y aumenta la tensión entre ellos. Alonso, finalmente, también considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela… ¿terminarán aceptando?