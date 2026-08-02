Telecinco cambia su programación del domingo y traslada 'Romi' a la noche del lunes tras su gran batacazo en audiencias

Tras retrasar su estreno, Telecinco lanzó el pasado domingo la serie 'Romi' en abierto después de que la ficción viera la luz en Prime Video en septiembre del año pasado. Sin embargo, la serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán obtuvo unos datos muy bajos (5,6% y 446.000 espectadores) que han llevado a la cadena a cambiar su programación de cara a este domingo.

Así, Telecinco ha optado por emitir 'First Dates Summer' en el access del domingo ampliando así su emisión de domingo a jueves desde esta semana. Pero además, tras el programa de Carlos Sobera, la cadena de Mediaset ha decidido emitir reposiciones de 'Universo Calleja' y 'Planeta Calleja'.

De esta manera, Telecinco tira de reposiciones para rellenar la noche de los domingos después de que ni el cine ni 'Romi' hayan conseguido hacerse un hueco. Por si fuera poco, este domingo tendrán como rival a uno de los grandes aciertos de RTVE este verano pues La 1 emitirá una nueva entrega de 'El Grand Prix' en lugar de 'La película de la semana'.

Por su parte, la serie procedimental sobre una policía sorda cambiará de ubicación y a partir de ahora se traslada a la noche de los lunes donde tendrá como rivales al concurso presentado por Ramón García en La 1, a nuevos episodios de 'En tierra lejana' en Antena 3, a la serie 'Punto Nemo' en Cuatro y a El Taquillazo de La Sexta.

Unos cambios con los que Telecinco tratar de solventar la crisis de audiencia que atraviesa después de que no consiga dar con la tecla en su prime time tras fracasar tanto con 'Universo Calleja' como con 'El camino de la verdad' así como con 'Sandokán', que pese a su gran estreno en su segunda semana perdió hasta cuatro puntos. Tampoco los datos de 'Ella, maldita alma' han sido buenos en la noche de los jueves ni los de 'Hay una cosa que te quiero decir' en sábado.

Así queda la programación de Telecinco este domingo 2 de agosto:

21:00 horas - 'Informativos Telecinco'

21:30 horas - 'El desmarque Telecinco'

21:40 horas - 'El tiempo'

21:50 horas - 'First Dates Summer'

23:00 horas - 'Universo Calleja' (reposición)

01:00 horas - 'Planeta Calleja' (reposición)

Y así queda la del lunes 3 de agosto: