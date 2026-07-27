Telecinco sufre el gran pinchazo del verano con la serie 'Romi', que condena a la cadena a audiencias insostenibles

Telecinco estrenó este domingo la serie 'Romi' con doble capítulo de estreno. Con María Cerezuela, Natalia Millán, Elena Irureta o Asier Etxeandía al frente del reparto principal, este thriller procedimental se enfrentó a una segunda ventana de difusión a través de la cadena de Mediaset, pues -recordemos- esta producción se lanzó primero en Amazon Prime Video en septiembre de 2025.

Este factor, unido a la crisis de Telecinco y a que el domingo no es un día natural para la ficción en el canal de Fuencarral desde hace muchos años, dio lugar a un durísimo batacazo en audiencias. La doble entrega ofrecida pinchó estrepitosamente con un 5,6% de cuota de pantalla media y apenas 446.000 telespectadores congregados.

Más información Los espectadores dictan una sentencia unánime a 'Romi', la nueva serie procedimental que ha estrenado Telecinco

El primer episodio reunió a 512.000 seguidores a pesar de emitirse en un horario muy conciliador (21:58 a 23:15 horas). Cifra bajísima en miles que se tradujo en un 5,5% de share en pleno prime time. El segundo capítulo, que arrancó a las 23:15 y se extendió hasta las 00:40 horas, solo atrajo a 384.000 televidentes, representando a un ínfimo 5,8% de la audiencia que en ese momento estaba viendo la televisión.

El estreno de la serie #Romi en la noche de @telecincoes promedia un 5.6% y 446.000 de audiencia media



🕵🏻‍♀️ 5.5%, 512.000 y 30% de fidelidad el 1er capítulo



🕵🏻‍♀️ 5.8%, 384.000 y 37.3% de fidelidad el 2º#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nbB8ezBD94 — Dos30' (@Dos30TV) July 27, 2026

Un fracaso innegable que implica el mayor tropiezo de Telecinco en lo que respecta a sus apuestas veraniegas en horario estelar. 'Romi' se sumaba a ofertas como 'Universo Calleja', 'El camino de la verdad' y 'Sandokán'. Y de todas estas ofertas, solo la serie protagonizada por Can Yaman ha dado frutos, con un éxito inesperado en su estreno del pasado miércoles. Su debut por partida doble registró un 11,4% y 12,5% de cuota. Datos muy alejados a los obtenidos por la ficción detectivesca este domingo.

Con esos resultados tan sumamente exiguos y totalmente insostenibles, ya que arrastraron a la cadena a un 6,7% de share en el cómputo global de la jornada, lo previsible es que los seis capítulos restantes de 'Romi' no tengan continuidad; al menos en la franja del prime time.

Por su parte, La 1 de RTVE volvió a dominar la noche dominical con 'La película de la semana'. El largometraje 'Misión Hostil' anotó un 13,7% de cuota de pantalla y concitó a más de 1,2 millones de fieles. La segunda plaza fue para la serie turca 'Una nueva vida' en Antena 3, con un 9,6% y 745.000 seguidores. Ambas ofertas se situaron bien distanciadas de Telecinco, que jugó en la liga de Cuatro y La Sexta: cosecharon un 5,4% y un 5,6% con 'Cuarto Milenio' y 'El Taquillazo' respectivamente.