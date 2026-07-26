Quién es quién en el reparto de 'Romi': Lista de todos los personajes, actores y actrices de la serie de Telecinco

Telecinco estrena este domingo la serie 'Romi', un procedimental de ocho episodios, que ya lanzó previamente Prime Video en septiembre de 2025. La cadena de Mediaset emitirá cada domingo doble episodio a partir de las 22:00 horas como una de sus bazas para este verano.

Dirigida por Inés París ('El grito de las mariposas') y María Cereceda ('La encrucijada'), desarrollada a partir de una idea original de Iker Azkoitia ('Élite') y grabada íntegramente en localizaciones naturales de Bilbao, 'Romi' combina en sus tramas el género procedimental, el drama y la intriga.

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María Cerezuela ('Maixabel', 'Intimidad') encabeza el reparto de 'Romi' dando vida a una investigadora privada sorda de treinta años con un don innato para resolver misterios. Su agudeza y capacidad para conectar pistas la convierten en una detective excepcional, aunque su carácter impulsivo y su tendencia a saltarse las reglas chocan con su madre, Alaia, interpretada por Natalia Millán ('UPA Next', 'Secretos de Estado'), jefa de la policía de Bilbao.

El reparto de 'Romi' cuenta también con otros actores como Edurne Azkárate ('Irati'), Unax Ugalde ('Oasis', 'Entre tierras'), Elena Irureta ('Patria', 'Ocho apellidos marroquís'), Asier Etxeandía ('Sky Rojo', 'La cena'), Mercedes Sampietro ('Oasis'), Miguel Rellán ('El ministerio del tiempo', 'La que se avecina'), Jon Olivares ('Los pacientes del doctor García'), Joseba Apaloaza ('Aquí no hay quién viva', 'Amar es para siempre'), entre otros.

Así es 'Romi'

Romi es una joven detective privada con discapacidad auditiva que tiene una gran habilidad para resolver los casos que investiga. Además, posee amplios conocimientos en microgestos. Aunque en ocasiones su talento puede resultar abrumador, es una chica con los problemas propios de una joven de su edad. Trabaja en la agencia Kodea, mano a mano con su nueva compañera en prácticas, Nere, y su tendencia a bordear la legalidad para resolver los casos y conseguir sus fines quita el sueño a su madre, Alaia, inspectora de la Ertzaintza.

Los choques y discrepancias entre madre e hija son constantes, hasta que un caso une sus intereses profesionales y les hace volver a investigar el incidente en el que Bixente, padre de Romi y marido de Alaia, murió hace veinte años en una explosión en la que la joven perdió la audición. Durante las averiguaciones, Romi y Alaia descubrirán aspectos desconocidos de Bixente que las llevarán a plantearse quién era él realmente y si su muerte fue o no accidental, como siempre habían creído.

Conoce a los personajes de 'Romi'

María Cerezuela es Romi

María Cerezuela es Romi

Inteligente, observadora e introvertida: así es Romi, detective privada con discapacidad auditiva que lleva un implante coclear. Se quedó sorda a los seis años por un trauma auditivo debido a una explosión en el puerto de Bilbao en la que murió su padre. En el ámbito profesional, destaca por su gran habilidad para resolver los casos que se le presentan y su amplio conocimiento en microgestos. Es una joven resolutiva, audaz, impaciente y amante del riesgo y de los retos.

Natalia Millán es Alaia

Natalia Millán es Alaia

La madre de Romi, Alaia, es inspectora de la Ertzaintza encargada del área de Investigación Criminal y Policía Judicial de su comisaría. Esta mujer activa, enérgica, honesta y disciplinada mantiene una tensa relación con su hija. Sus caminos convergerán cuando madre e hija se vean obligadas a colaborar en un caso que reabrirá viejas heridas familiares.

Edurne Azkarate es Nere

Edurne Azkarate es Nere

Joven empática y optimista que trabaja con Romi en la agencia Kodea. Es la fiel compañera de Romi, a quien apoya tanto en sus investigaciones como en su vida personal. Su fidelidad y dinamismo la han convertido en un pilar fundamental en la vida de Romi.

Asier Etxeandía es Martín

Asier Etxeandía es Martín

Exertzaina que decidió dejar atrás su carrera en la policía autónoma del País Vasco para montar Kodea, su agencia de investigación privada. Fue compañero de patrulla de Alaia durante años, hasta que decidió salir del cuerpo. Su rigidez contrasta con los singulares métodos de investigación de Romi, a quien considera su principal activo.

Unax Ugalde es Aitor

Unax Ugalde es Aitor

Policía judicial de la Ertzaintza especialista en crimen organizado, Aitor colabora en las investigaciones de Romi. Su labor añade intriga y nuevos desafíos en los casos que aborda la detective privada. Mantiene una apasionada y discreta relación con Alaia, a quien, en el fondo, no considera apta como futura comisaria.

Elena Irureta es Garbiñe

Elena Irureta es Garbiñe

Abuela paterna de Romi y suegra de Alaia, Garbiñe es la matriarca de la familia y quien sigue de cerca las disputas maternofiliales. Es una mujer práctica, obstinada, diplomática y afable y también una figura influyente en la vida de Romi, en quien vuelca su afecto. Los duros golpes de la vida, como la muerte de su hijo Bixente, la han curtido en escuchar, especialmente a su nieta.

Alvar Godejuela es Frantxu

Alvar Godejuela es Frantxu

Informático de la agencia Kodea, Frantxu tiene una buena relación con su jefe Martín y admira y respeta a Romi, a quien siempre brinda su ayuda. Es un joven idealista, proactivo y eficiente, pero su inmadurez y torpeza social hacen mella en su autoestima. Anhela trabajar como detective algún día.

Jon Olivares es Leo

Jon Olivares es Leo

El novio de Romi, Leo, es un joven carismático y un superviviente nato. Se mueve como pez en el agua en la calle, donde tiene múltiples contactos. Tras dedicarse al menudeo en su adolescencia y juventud, le plantearon en la comisaría convertirse en informante, labor que lleva haciendo durante dos años. En el ámbito sentimental, quiere con locura a Romi, a quien considera su única familia.

Mikele Urroz es Elena

Bajo su carácter pragmático y reservado, Elena, experta en medicina legal, oculta sus inseguridades. Conocer a Nere, quien vive su juventud con entusiasmo y naturalidad, ha hecho tambalear sus propios cimientos. Siempre ha mantenido a sus parejas al margen de su entorno familiar, pero quizás ha llegado del momento de dar un paso adelante en esta relación.

Joseba Apalaoza es Klaudio

Klaudio, comisario de la Ertzaintza, es un hombre afable y templado. Con una reputación intachable avalada por casi 40 años de carrera profesional, que ni los terroristas, ni las bandas de narcotráfico han logrado oscurecer, desea que Alaia sea su sucesora, a quien anima a presentarse a la oposición, ya que valora su capacidad resolutiva y resiliencia.

Iñaki Font es Joxean

Nacido en el seno de una familia de ertzainas, siempre vivió señalado en su pueblo. Su carrera en el cuerpo ha sido irregular, ya que ha hecho amistad con algunos agentes que han sido investigados por asuntos internos. Mantiene una pésima relación con Alaia y aunque no tiene tanto méritos como la inspectora, planea presentarse a la oposición para el puesto de Klaudio.

Alexia Hortal es Vero

Respetada por sus compañeros de profesión, Vero es una abogada decidida, resuelta y con las ideas claras. En su bufete y en los juzgados se muestra distante y fría, pero cuando pasa por Kodea para realizar asesorías legales y recomendar clientes, se permite ser más espontánea. No tiene mucha relación con Romi, pero entre ambas hay mutuo reconocimiento y admiración.

Patxi Santamaría es Ramón

Fundador y consejero delegado de Egiluze, empresa naviera especializada en logística y servicios portuarios, Ramón ha forjado su imperio en las últimas décadas en el puerto de Bilbao y tiene a 'Galgo' (Alberto Berzal) como hombre de confianza. Dirige su compañía con mano de hierro y siempre se ha cuidado de no verse involucrado en negocios y organizaciones turbios. Se resiste a pasar el mando del negocio a su yerno Mikel, a quien no ve preparado para asumir tanta responsabilidad.

Veronika Moral es Pilar

Tras completar sus estudios de empresariales, Pilar, hija de Ramón Egiluze, se puso al frente de la fundación creada por su padre y desde entonces ha velado por la imagen corporativa del negocio familiar, labor de la que su marido Mikel (Miguel Garcés) se siente orgulloso. En su día fue muy amiga de Alaia, ya que ambos matrimonios hacían muchos planes juntos en el Club de Remo.