Cuántos capítulos tiene en total 'Romi', de qué va y dónde se ha grabado la nueva serie que estrena Telecinco

Telecinco estrena este domingo 'Romi', la ficción que narra la historia de una joven detective con discapacidad auditiva y un talento excepcional para conectar datos, interpretar microgestos y resolver casos.

La ficción consta de ocho episodios de aproximadamente 70 minutos de duración. Cada episodio contará con una trama diferente que se solucionará como en cada serie procedimental, pero además la serie tiene una trama troncal que se desarrolla durante toda la temporada: la muerte del padre de Romi.

María Cerezuela ('Maixabel', 'Intimidad') encabeza el reparto de 'Romi' dando vida a una investigadora privada sorda de treinta años con un don innato para resolver misterios. Su agudeza y capacidad para conectar pistas la convierten en una detective excepcional, aunque su carácter impulsivo y su tendencia a saltarse las reglas chocan con su madre, Alaia, interpretada por Natalia Millán ('UPA Next', 'Secretos de Estado'), jefa de la policía de Bilbao.

El reparto de 'Romi' cuenta también con otros actores como Edurne Azkárate ('Irati'), Unax Ugalde ('Oasis', 'Entre tierras'), Elena Irureta ('Patria', 'Ocho apellidos marroquís'), Asier Etxeandía ('Sky Rojo', 'La cena'), Mercedes Sampietro ('Oasis'), Miguel Rellán ('El ministerio del tiempo', 'La que se avecina'), Jon Olivares ('Los pacientes del doctor García'), Joseba Apaloaza ('Aquí no hay quién viva', 'Amar es para siempre'), entre otros.

'Romi', producida por Joko TV, sociedad del Grupo Producciones Mandarina, para Mediaset España y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, llega a Telecinco tras su estreno en exclusiva en Prime Video. Dirigida por Inés París ('El grito de las mariposas') y María Cereceda ('La encrucijada'), desarrollada a partir de una idea original de Iker Azkoitia ('Élite') y grabada íntegramente en localizaciones naturales de Bilbao, ‘Romi’ combina en sus tramas el género procedimental, el drama y la intriga.

¿Dónde se ha rodado 'Romi'?

Durante 21 semanas de rodaje, la ciudad de Bilbao y sus alrededores se han convertido en el principal escenario de 'Romi'. Gran parte de las escenas se han filmado en exteriores urbanos y naturales, dotando a la ficción de un marco territorial propio que comprende un amplio abanico de paisajes.

Algunos de los escenarios que aparecen en la serie son el barrio de Irala o el puerto de Bilbao, y emblemáticos edificios como el Palacio Euskalduna Bilbao, el Club de Remo de Getxo, la biblioteca de la Universidad del País Vasco (UPV) y el Palacio Artatza Jauregia, edificio estilo inglés Reina Ana construido en 1914 por el arquitecto Manuel María Smith para el marqués de Triano, entre otros.

Sinopsis del primer episodio

Un encargo anónimo lleva a Romi a fotografiar un encuentro organizado por un magnate del puerto de Bilbao. La joven detective logra llevar a cabo su objetivo gracias a sus singulares habilidades, pero será su madre Alaia, inspectora de la Ertzaintza, quien tendrá que sacarla del atolladero en el que se ve inmersa.

Tras analizar las imágenes confiscadas a Romi, Alaia comienza a sospechar que la explosión en el puerto que acabó con la vida de su marido Bixente y provocó la discapacidad auditiva de su hija Romi pudo no ser accidental. Entretanto, la joven tratará de esclarecer la extraña desaparición de un empresario con la ayuda de Nere, su nueva compañera en prácticas en la agencia Kodea, y Alaia, su madre.