Telecinco cancela el estreno de una de sus apuestas de ficción para la franja de prime time y anuncia otra oferta diferente

Telecinco ha dado marcha atrás y ha decidido cancelar el estreno de 'Romi', la serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán. Después de semanas de promoción, la cadena de Mediaset fijó su lanzamiento -que supone una segunda ventana para la ficción tras su primera vida en Amazon Prime Video- para este próximo domingo 28 de junio (22:00 horas).

Sin embargo, estos planes han cambiado de repente y, ahora, el canal promociona la película 'Los Descendientes' con George Clooney en su lugar. No han trascendido los motivos de manera oficial, pero todo hace indicar que se debe al Mundial de Fútbol 2026 que RTVE está retransmitiendo a diario. El domingo, de 21:00 a 23:00 horas, se ofrecerá el partido entre Sudáfrica y Canadá. Es decir, competiría de lleno con la producción policiaca.

Por tanto, Telecinco, que quizás no había previsto este encuentro deportivo cuando decidió su programación, ha optado por recular y apostar por 'Cine 5 Estrellas', dejando en el aire el estreno. Está por ver si se retrasará al domingo 5 de julio o si los responsables de la cadena variarán su estrategia y se inclinarán por otro día de la semana. En este momento, el prime time del martes y del miércoles se encuentra libre.

De ser así, en Mediaset renunciarían a la interesante oportunidad de testar una serie en domingo (noche de alto consumo) y en un horario decente y conciliador (22:00 horas) sin espacios de access como teloneros. Con 'Romi', Telecinco podría intentar replicar el éxito que La 1 de RTVE alcanzó con estrenos de ficciones como 'Barrio Esperanza' o 'Anatomía de un instante'.

En días hábiles, con horarios insostenibles para el target consumidor de ficción, las posibilidades se reducen mucho y así se está comprobando con 'Ella, maldita alma', que se ha desplomado a un 6,7% en su segundo episodio. De modo que en Telecinco deberían mantener su plan de probarla en la noche dominical.

Capítulos y reparto de 'Romi'

La ficción consta de ocho episodios de aproximadamente 70 minutos de duración. Cada entrega contará con una trama diferente que se solucionará como en cada serie procedimental, pero además tendrá una troncal que se desarrollará durante toda la temporada: la muerte del padre de Romi.

María Cerezuela ('Maixabel', 'Intimidad') encabeza el reparto de 'Romi' dando vida a una investigadora privada sorda de treinta años con un don innato para resolver misterios. Su agudeza y capacidad para conectar pistas la convierten en una detective excepcional, aunque su carácter impulsivo y su tendencia a saltarse las reglas chocan con su madre, Alaia, interpretada por Natalia Millán ('UPA Next', 'Secretos de Estado'), jefa de la policía de Bilbao.

El reparto de 'Romi' cuenta también con otros actores como Edurne Azkárate ('Irati'), Unax Ugalde ('Oasis', 'Entre tierras'), Elena Irureta ('Patria', 'Ocho apellidos marroquís'), Asier Etxeandía ('Sky Rojo', 'La cena'), Mercedes Sampietro ('Oasis'), Miguel Rellán ('El ministerio del tiempo', 'La que se avecina'), Jon Olivares ('Los pacientes del doctor García'), Joseba Apaloaza ('Aquí no hay quién viva', 'Amar es para siempre'), entre otros.

¿De qué va la ficción?

Romi es una joven detective privada con discapacidad auditiva post locutiva con implante coclear que tiene una gran habilidad para resolver los casos que investiga. Además, posee amplios conocimientos en microgestos. Aunque en ocasiones su talento puede resultar abrumador, es una chica con los problemas propios de una joven de su edad. Trabaja en la agencia Kodea, mano a mano con su nueva compañera en prácticas, Nere, y su tendencia a bordear la legalidad para resolver los casos y conseguir sus fines quita el sueño a su madre, Alaia, inspectora de la Ertzaintza.

Los choques y discrepancias entre madre e hija son constantes, hasta que un caso une sus intereses profesionales y les hace volver a investigar el incidente en el que Bixente, padre de Romi y marido de Alaia, murió hace veinte años en una explosión en la que la joven perdió la audición. Durante las averiguaciones, Romi y Alaia descubrirán aspectos desconocidos de Bixente que les llevarán a plantearse quién era él realmente y si su muerte fue o no accidental, como siempre habían creído.