El Gran Wyoming alude así a 'Sálvame' al reaccionar al exabrupto de Ayuso permitido por Ana Rosa en Telecinco 

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este jueves haciéndose eco de una de las entrevistas más incendiarias de la semana: la de Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de AR'. Así, el rostro de La Sexta no ha dudado en cargar contra lo permitido en el espacio de Ana Rosa Quintana, echando por tierra la batería de insultos de la presidenta madrileña a Pedro Sánchez y su habitual discurso contra el Gobierno.

Ni 24 horas después de que Pedro Sánchez se refiriese en múltiples ocasiones a los problemas judiciales de González Amador durante su última comparecencia, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en utilizar el altavoz del magacín de Ana Rosa Quintana en Telecinco este jueves para arremeter contra el presidente. "Ella ha respondido tirando de uno de sus clásicos", adelantaba Sandra Sabatés antes de repasar las imágenes en 'El Intermedio'.

El Gran Wyoming echa por tierra la salida de tono de Ayuso en Telecinco: "¿Esa era Isabel Díaz Ayuso y no Belén Esteban?"

"Volví a recordar que me gusta mucho la fruta y que España está en manos de este señor, que es un personaje que es lo más nefasto que hemos tenido en democracia", ha llegado a expresar la presidenta de la Comunidad de Madrid en su cita con 'El programa de AR', una escena que el Gran Wyoming no ha tardado en desmenuzar con su sentido habitual del humor. "Hombre... Me gusta la fruta, señora Ayuso por favor. Que eso ya tiene dos años, a ese eslogan ya se le han ido todas las vitaminas", ha espetado el presentador.

"¿Pero qué va a ser lo siguiente? ¿Que te vote Txapote? ¿OTAN no, bases fuera?", añadía con sorna el rostro de La Sexta pidiendo ataques más originales y renovados a la madrileña. "No sé, innove un poco. A ver, 'me gustan las chirimoyas y Pedro Sánchez es un gi...", ha bromeado el comunicador antes de que Sandra Sabatés continuase repasando la batería de ataques que Ayuso ha firmado contra Sánchez en Telecinco.

Y es que, la presidenta madrileña ha asegurado que existe una "operación de estado" en su contra y que el presidente del Gobierno está acosando a jueces y fiscales. "Tiene la caradura el sinvergüenza del presidente del Gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza. Sanchez, eres un sinvergüenza", ha llegado a sentenciar Ayuso con total impunidad desde el plató de Ana Rosa Quintana este jueves por la mañana.

Una salida de tono que el Gran Wyoming ha comentado perplejo. "Vaya, se refiere solo a Sánchez, a la Comunidad de Madrid no. Sandra, solo por asegurar, esa era Isabel Díaz Ayuso y no Belén Esteban ¿No? Con un tinte de pelo...", ha subrayado el rostro de La Sexta tirando de humor. "Pues es una pena porque pensaba que volvía la mejor época de 'Sálvame'", lamentaba entonces con sorna.

"De todas formas, yo diría que quién ha convertido en cuestión de estado al novio de Ayuso ha sido ella precisamente defendiéndolo en redes, entrevistas, en la sede de la Asamblea de Madrid...", ha recordado entonces el conductor de 'El Intermedio', lanzando una clara advertencia a Ayuso. "Cuidado presidenta, a ver si su ciudadano particular va a acabar pidiéndole derechos de imagen. Sí, suena raro, pero no más que cualquiera de los negocios con los que se ha forrado", ha terminado señalando.