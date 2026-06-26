Risto Mejide se sale del guion en Mediaset al sentenciar la entrevista de Ana Rosa a Ayuso: "Por eso no viene a 'Todo es mentira'"

La entrevista que Isabel Díaz Ayuso concedió a Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco ha sido objeto de debate y de crítica en la mesa de otro programa de Mediaset, 'Todo es mentira'. Y su presentador Risto Mejide no se ha mordido la lengua a la hora de distanciarse el tono de la entrevista formulada por su compañera a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Como cabía esperar, la entrevista no ha estado exenta de polémica. Y es que Ayuso ha traspasado todos los límites con sus exabruptos contra Pedro Sánchez, al que ha tachado, entre otras cosas, de "desquiciado" y "sinvergüenza". Tras recordar las palabras del presidente del Gobierno contra la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, en su última intervención en el Congreso, Ana Rosa le ha preguntado a su invitada: "¿Le pitaron los oídos?".

Ante esto, la política del PP hizo lo que mejor sabe hacer, que es cargar contra Pedro Sánchez. "No, simplemente volví a recordar que me gusta mucho la fruta", ha soltado Ayuso, volviendo a utilizar ese eufemismo para llamar "hijo de p***" al líder de los socialistas. Pero, lejos de quedarse ahí, ha proseguido en sus ataques: "España está en manos de este señor que es un personaje nefasto para la democracia y capaz de llevarnos al choque. Está desquiciado y pretende desquiciarlo todo. Tiene las horas contadas y, por más que lo intente, su proyecto está a punto de caer".

Acto seguido, la presidenta madrileña miraba a cámara para dirigirse directamente al jefe del Ejecutivo: "El caradura del presidente del Gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza; Sánchez, eres un sinvergüenza". Todo esto ante el inmovilismo de Ana Rosa Quintana, que no le ha parado los pies en ningún momento. Estas polémicas declaraciones han sido recogidas en el programa de Cuatro 'Todo es mentira', donde Risto Mejide se ha mostrado muy crítico con la entrevista.

El dardo de Risto Mejide tras la entrevista de Ana Rosa a Ayuso: "Quizá por eso no viene a este programa"

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

"Yo solo me pregunto una cosa: ¿Qué hemos aprendido sobre las políticas de la presidenta en la Comunidad de Madrid con esta entrevista? Es decir, ¿cuándo veremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar sobre lo que ella hace o deja de hacer en la Comunidad de Madrid?", se ha preguntado Risto Mejide, antes de sentenciar: "Es que no para de cargar contra Sánchez, ¡que para eso ya estamos nosotros, presidenta!".

"¿Sabes cuándo lo vamos a ver? Cuando venga a este programa, ahí lo veremos", ha comentado uno de los colaboradores del espacio vespertino. Ante esto, el presentador ha lanzado un nuevo dardo al tono de las preguntas formuladas por Ana Rosa a la política: "Quizá por eso no viene, porque le vamos a preguntar por su gestión, que es lo que hay que hacer a los políticos, que hablen de su gestión, no de la gestión del otro, siempre".

Tras ello, Javier Chicote, que había estado presente en el programa de Ana Rosa, contaba que la presentadora se había quedado muy contenta por la cantidad de titulares que había dado. "Ana estaba bastante satisfecha porque ha dado muchos titulares, Isabel Díaz Ayuso va a full", comentaba el colaborador. "Sí, sobre Sánchez todos", le corregía Risto. "Hombre que preguntas le vas a hacer", justificaba Chicote. "Pues es que yo no sé como va la comunidad de Madrid", espetaba el presentador.

"Alguna pregunta sobre Alberto González Amador a lo mejor habría que hacerla, ¿no?", ha preguntado Echenique. A lo Javier Chicote contestaba que sí que "ha hablado sobre Alberto González Amador". "Ha hablado poquito, tampoco mucho", ha sentenciado Risto Mejide, volviendo a hacer hincapié en lo que él le preguntaría en caso de poder entrevistarla. "Pero la entrevista no era en Telemadrid para preguntarle por el metro ligero", insistía Chicote. "Bueno, pero ya que la invitas alguna pregunta... No hablo de la entrevista de Ana Rosa, pero yo digo como yo creo que la haría si la tuviera delante, que no la tengo, y por eso lo digo aquí", sentenciaba Mejide.