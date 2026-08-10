'Mañaneros 360' echa por tierra el último bulo de Ayuso sobre los controles fronterizos impuestos a Italia en RTVE

Las tensiones entre Italia y España, que continúan escalando tras la crisis migratoria en Ceuta, han sido uno de los temas centrales de 'Mañaneros 360' este lunes. El espacio de TVE, capitaneado por Aida Bao durante el mes de agosto, se ha desplazado al aeropuerto para conocer cómo está afectando la suspensión del espacio Schengen a los ciudadanos españoles que viajan a Italia estos días. Y el programa ha aprovechado para desmontar un bulo lanzado por Isabel Díaz Ayuso sobre los controles fronterizos impuestos por el Gobierno.

"Este fin de semana nuestro país ha decidido responder al gobierno de la ultra Meloni con la misma moneda", ha comenzado explicando la conductora del magacín, recordando que estos controles a los turistas italianos vienen como respuesta directa a las medidas impuestas por Italia sobre la entrada de españoles en sus fronteras tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta de la pasada semana.

Así, el Gobierno ha iniciado este fin de semana controles de documentación aleatorios en distintos aeropuertos del país a todos los turistas procedentes de Italia, una medida que continuará vigente, en principio, hasta el próximo 7 de septiembre. "A todo esto Isabel Díaz Ayuso ha respondido con un bulo", ha anunciado entonces la conductora de 'Mañaneros 360' antes de recuperar uno de los últimos mensajes en redes de la presidenta madrileña.

'Mañaneros 360' desmonta el último bulo de Ayuso sobre los controles fronterizos a viajeros italianos

"El enfrentamiento con Italia es muy inteligente, dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar a espalda a Occidente", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid en su perfil de X. Una información que Aida Bao y el equipo del programa no ha tardado en desmentir.

Así, la presentadora en funciones de 'Mañaneros 360' ha desmontado rápidamente la acusación de la popular. "Ayuso habla de que le prohibimos la entrada a ciudadanos. Aquí no se prohíbe la entrada a nadie, ella lo sabe. Se hacen controles aleatorios y se deja pasar sin problema a quien llegue del país vecino después de que muestre su documentación", ha recordado la periodista.

LA 1 desmontando los BULOS de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso (@IdiazAyuso)



BIEN POR LA 1



A la lideresa ya no le funciona la tinta de calamar y el disparate para que olvidemos que nos ha metido la mano en el bolsillo a todos los madrileños para su disfrute. Se acabó el chollo pic.twitter.com/86T8UUlkOA — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) August 10, 2026

Ha sido entonces cuando la reportera del magacín, Marta Hita, ha conectado en directo desde el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez para relatar el ambiente que se respira en las terminales. "La sensación que reina en el aeropuerto de Barajas es de extrañeza, no solamente por los pasajeros que llegan a nuestro país desde Italia, a los que se les pide documentación, también por los pasajeros españoles que viajan a Italia en las próximas horas", ha explicado.

"Les preocupa llegar a Italia y ver qué ocurre, si les vale con el documento de identidad español o si tienen que aportar también el pasaporte. Muchos critican esta situación, no entienden que siendo dos países europeos, formando parte del mismo espacios Schengen, tengan que enfrentarse a controles fronterizos aleatorios", terminaba relatando la compañera de 'Mañaneros 360'.