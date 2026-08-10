Jesús Cintora irrumpe en 'Mañaneros 360' antes de su estreno como relevo de Javier Ruiz y avisa sobre su nueva etapa en RTVE

Ya es oficial. Con Javier Ruiz de camino a La Séptima, 'Mañaneros 360' pasará a estar conducido por Adela González, Miriam Moreno y Jesús Cintora, que se aparta de 'Malas Lenguas' para asumir el tramo de actualidad política del magacín matinal. Y este lunes, el presentador ha conectado con la que será su copresentadora para pronunciarse de nuevo sobre cómo afronta esta nueva etapa en TVE.

Tras hacer oficial la reestructuración de los programas de actualidad de La 1 y sus rostros el pasado viernes tras el último día de Javier Ruiz en el magacín, el que hasta ahora era presentador de 'Malas Lenguas' ha conectado este lunes con su nueva casa televisiva. "Es una etapa nueva, una etapa ilusionante, y tenemos muchas ganas de incorporarnos a un programa que tiene un equipo tan fantástico", ha señalado el periodista.

Jesús Cintora protagoniza su primera aparición en 'Mañaneros 360' tras anunciar su relevo a Javier Ruiz en La 1

"Antes contábamos lo que pasaba por la tarde, nos ha tocado en otras fases de la vida contar lo de la mañana, incluso lo de la noche en la radio…", ha asegurado Jesús Cintora, que continúa de vacaciones antes de incorporarse al programa el próximo 24 de agosto. "Ahora con las ganas de afrontar una temporada nueva en TVE en la que sin duda van a pasar un montón de cosas e intentaremos contarlas haciendo servicio público con rigor, con entretenimiento, sonriendo y poniéndonos serios cuando sea menester", ha adelantado a su compañera.

¡Bienvenido a @MananerosTVE Jesús Cintora!



🔵 @JesusCintora llega, junto a @addelagonzalez , a 'Mañaneros 360' a partir del lunes 24 de agosto.



🗣️ " Estaré allí con el mayor rigor para contar lo que ocurre. pic.twitter.com/wblPumLwxb — La 1 (@La1_tve) August 10, 2026

"Y con ganas de acompañar a la gente que nos ve, que cada vez es más en la televisión pública", ha celebrado el periodista mientras Adela González le lanzaba una advertencia sobre este nuevo capítulo. "La tarde mola, está muy bien porque es un horario más reflexivo, pero la mañana es 'pam, pam… directo, directo", ha señalado la presentadora de 'Mañaneros 360', que actualmente forma dúo con Aida Bao.

"Es una locura y yo sé que a ti te va a gustar un montón. Lo vamos a pasar muy bien, Jesús, bienvenido al equipo", ha señalado la periodista celebrando la llegada de Jesús Cintora, que también se ha pronunciado sobre sus relevos. "La tarde se queda muy bien, porque va a estar ahí gente como Gonzalo Miró, como Esther Palomera, como Ana Hinestrosa…", ha señalado el comunicador sobre el trío que encabezará esta nueva etapa de 'Malas Lenguas' en TVE.

"Y en la mañana estaremos haciendo un gran programa para ofrecer a la gente que nos ve, los espectadores, lo que se merecen en la mañana de TVE", ha terminado señalando el sustituto de Javier Ruiz, que si bien deja su magacín vespertino de La 1 y La 2 en buenas manos, continuará conduciendo la entrega semanal de 'Malas Lenguas: Noche' además de capitanear las mañanas junto a Adela González.