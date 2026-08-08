Jesús Cintora deja un aviso ante su relevo a Javier Ruiz en RTVE y su salida de 'Malas Lenguas': "Viene una etapa muy complicada"

Jesús Cintora ha interrumpido sus vacaciones de verano para pronunciarse sobre su nueva etapa al frente de 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, que ha fichado por La Séptima para el próximo curso televisivo. Así, el presentador ha conectado con 'Directo al grano' pocas horas después de la despedida del periodista de RTVE para adelantar cómo afronta esta nueva etapa.

"Perdona que te interrumpamos pero es que por aquí están pasando muchas cosas", ha advertido Marta Flich este viernes mientras conectaba en directo con el periodista, que se encuentra disfrutando de su pausa veraniega mientras Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal le sustituyen al frente de 'Malas Lenguas'. Así, no ha evitado referirse a su cambio de programa tras la pérdida de Javier Ruiz en las mañanas de la cadena.

Jesús Cintora se pronuncia sobre su llegada a 'Mañaneros 360' y su despedida de 'Malas Lenguas'

"Estaremos en 'Mañaneros 360', terminamos una etapa en 'Malas Lenguas', donde espero despedirme a la vuelta y que a partir del día 24 de agosto estaremos ya en una nueva fase acompañando a nuestro público de la televisión pública", ha asegurado Jesús Cintora, refiriéndose también a su fin en el programa de La 2 que conduce desde su llegada al ente a mediados de 2025 y que a partir de septiembre quedará en manos de Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa.

📺 @JesusCintora se suma a @MananerosTVE



El comunicador estará en las mañanas junto a @addelagonzalez y además presentará '@MalasLenguas_Tv Noche'



👉🏼Te lo contamos en @algrano_rtve pic.twitter.com/9o2gmE3iWE — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 7, 2026

A su vez, el periodista se ha mostrado más que agradecido por esta nueva oportunidad en una etapa clave. "Muy contentos y sobre todo con una enorme sensación de responsabilidad para acompañar un ciclo que sin duda se viene muy intenso. Ya la propia gente te lo dice en la calle, 'carga pilas porque viene una etapa muy complicada'", ha señalado haciendo referencia a la campaña electoral que comenzará en los próximos meses de cara a la cita en las urnas de 2027.

"Todas lo son, pero estaremos ahí con el mayor rigor que se pueda para contar lo que ocurre, acompañar a la gente y hacerlo con la frescura que podamos a poder ser", ha asegurado Jesús Cintora sobre la responsabilidad que enfrenta tomando el testigo de Javier Ruiz. "Si hay que molestar se molestará también, pero siendo un espacio como 'Mañaneros 360' que tiene un equipo maravilloso y que va a continuar para hacer el mejor trabajo posible", ha añadido el comunicador.

Y más tarde, el presentador ha conectado con 'Malas Lenguas' en La 1 para charlar con sus sustitutos sobre esta nueva etapa. "Continuaremos en 'Malas Lenguas: Noche' los sábados, encantado de saludaros en el programa al que tanto le debo y en el que estáis haciendo todo el equipo un buen trabajo", ha comenzado señalando el periodista, recordando que sí seguirá al frente de la edición semanal nocturna de 'Malas Lenguas' pese a su salto a las mañanas.

"Desconectar no he conseguido desconectar ni un día", ha reconocido ante todo el revuelo que se ha formado en el ente en plenas vacaciones de verano con el reajuste de la plantilla. "En la vida nos ha tocado hacer cosas distintas y diversas y afrontaremos la mañana con toda la ilusión, con la responsabilidad de contar lo que hay y además, creo que llega un curso muy interesante por lo que va a ocurrir", ha reiterado Jesús Cintora.

"Creo que 'Mañaneros 360', al igual que 'Malas Lenguas' es un programa que en la televisión pública intenta estar en todo lo que ocurre, tanto si hay que contar que entra en la cárcel un político como si hay que contar que un español se come una alcachofa, hay que estar en todo", ha bromeado el presentador. "Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, acompañando e informando de forma plural, amena y lo más interesante que podamos", ha asegurado.

Así, Gonzalo Miró ha terminado agradeciendo a Jesús Cintora el relevo que ha dejado para ambos. "Nosotros te agradecemos que hayas dejado este programa en lo alto, intentaremos mantener el listón", ha asegurado el presentador. "Te echamos en falta", ha añadido Ane Ibarzabal. "Lo estáis haciendo maravillosamente, nos vemos allí. Espero saludaros el día 17", ha terminado señalando antes de despedirse con un abrazo.