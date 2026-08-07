La significativa reacción del presidente de RTVE ante la marcha de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' por La Séptima

Este viernes 7 de agosto, Javier Ruiz se ha despedido para siempre de TVE y de la audiencia de 'Mañaneros 360' tras cerrar una etapa de éxito tras un año y medio al frente del magacín matinal de La 1 junto a Adela González. Y tras su despedida en directo, José Pablo López, el presidente de RTVE ha querido lanzarle un mensaje en su cuenta oficial de "X".

En su mensaje de despedida, Javier Ruiz ha hecho referencia a la batalla que se vive por manipular a la audiencia con mentiras y falsedades y los ataques continuos desde la derecha, la ultraderecha y los medios afines hacia RTVE y ha pedido al público que sepa diferenciar la verdad y la mentira y a quienes hacen periodismo de quienes no lo hacen.

"Uno se marcha de aquí diciéndoles que sigan conectados y recordándoles que ustedes nunca han tenido tanto poder en sus manos. Ustedes tienen el poder en sus manos, se ha puesto nerviosa mucha gente. Ustedes tienen el poder en sus votos y sobre todo el del mando a distancia. Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra. Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera, en esta batalla y librar esta batalla por ustedes", ha asegurado Javier Ruiz en su adiós.

Justo después de ver el adiós de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360', José Pablo López, el presidente de RTVE ha querido lanzar un agradecimiento al profesional desde su cuenta de "X" y desearle mucha suerte en sus nuevos proyectos como director de La Séptima.

"Javier Ruiz y el equipazo de #Mañaneros360 cierran etapa firmando una audiencia histórica para @La1_tve . Gracias por el trabajo y por resistir tanta campaña. Te echaremos de menos, Javier... y a tus gráficos también. Mucha suerte en tus nuevos proyectos", ha asegurado el directivo.

Un mensaje con el que José Pablo López ha querido reconocer el trabajo de Javier Ruiz desde su incorporación a 'Mañaneros 360' en abril de 2025. Y es que poco a poco, el presentador junto a todo el equipo del magacín presentado también por Adela González y Miriam Moreno, han conseguido situar al programa como el programa más visto de la mañana junto a 'La Hora de La 1'.

Así, 'Mañaneros 360' cerró el mes de julio con récord histórico con un 17,8%, 562.000 espectadores y 2.494.000 contactos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de julio desde 2006. El 20 de julio también logra récord histórico: 26,1% y 1.171.000 espectadores. Además, el segundo bloque del programa también consiguió récord histórico en cuota al anotar un 12,4%, 961.000 espectadores y 1.728.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en un mes de julio desde 2011.