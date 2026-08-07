Así ha sido la despedida definitiva de Javier Ruiz en RTVE, con un momento imprevisto y una reivindicación final

Este viernes 7 de agosto, Javier Ruiz ha cerrado una página muy importante en su carrera televisiva con su despedida definitiva de 'Mañaneros 360' tras algo más de quince meses al frente. El periodista, que se incorporó a finales de abril de 2025 al matinal de La 1 de RTVE para liderar su remodelación y, en tiempo récord, convertirlo en líder de audiencia y en referencia informativa, ha concluido su etapa en la cadena pública para poner rumbo a La Séptima.

El comunicador, una de las figuras mejor distinguidas dentro del sector periodístico, ha decidido fichar por el nuevo canal de la TDT tras la oferta irrechazable del productor y amigo José Miguel Contreras, el máximo promotor de este proyecto televisivo que se encuentra en una incipiente fase de desarrollo con la previsión de arrancar las emisiones el 5 de noviembre.

Así, tras semanas de especulaciones e incertidumbre, La Séptima ha efectuado el robo de Javier Ruiz a RTVE, que pierde, indiscutiblemente, a uno de sus mayores activos en la programación diaria. A partir de ahora, esta cara tan reconocible y valorada por la audiencia pasará a formar parte de la emergente emisora impulsada por el consorcio SIETE. Además, lo hará, no solo asumiendo la función de presentador, sino convirtiéndose también en el primer director con capacidad de decisiones.

Se trata de una decisión valiente, pues implica renunciar al enorme éxito y posicionamiento construidos en la mañana de TVE, y que se sustenta en un firme compromiso adquirido con mucha anterioridad. Y es que, en realidad, Ruiz ha estado involucrado en los planes de los fundadores de la nueva cadena desde mucho antes de que éstos empezaran a esbozarse y de que el Gobierno diera luz verde a la adjudicación.

Javier Ruiz siempre tuvo claro, y así lo hizo constar internamente, que su participación en La 1 sería algo de carácter temporal, condicionada a si progresaba o no la idea de fundar La Séptima. Una vez sustanciada, el profesional valenciano ha sido fiel a su palabra pese a la supuesta contraoferta de José Pablo López, presidente de RTVE, para evitar su marcha que destaparon recientes publicaciones.

La despedida de Javier Ruiz a TVE y 'Mañaneros'

La primera en sorprender al presentador ha sido su compañera Adela González. "Tenemos una información de última hora que darte: estás a menos de 59 minutos de que cojas vacaciones y de que emprendas una nueva aventura. Esto es así, es un hecho. Llegaste aquí como un ciclón", le ha empezado diciendo la vasca.

"¿Esto es una emboscada?", ha reaccionado Javier Ruiz. "Escucha, se muere el Papa, el apagón y te vas a cinco días del eclipse solar que no vemos en un siglo. Un fenómeno de la naturaleza. Que sepas que este equipo, y yo lo sé, te aprecia. Y que una parte de tu corazoncito está en esa redacción, en ese equipazo y también en el de actualidad", ha seguido trasladándole Adela.

"Solamente te voy a decir una cosa: llegaste aquí con un apellido, que es el 360, pero te vas de aquí siendo un mañanero. En la parte que me toca, muchas gracias por este año y medio y suerte, pero poca, porque la audiencia no se escatima nada", ha añadido González. "Se os va a echar de menos, mucho", ha replicado Javier Ruiz mientras protagonizaban un emotivo abrazo y beso.

Después ha sido Pablo Collantes, uno de los reporteros más destacados de 'Mañaneros 360', el que se ha despedido de él por boca de todo el equipo. "De parte de todo el equipo de 'Mañaneros', Javier te queremos mandar un abrazo, darte las gracias. Ha sido un honor trabajar contigo durante todo este tiempo", ha compartido el periodista, dando paso a un vídeo con sus mejores momentos.

Y en su último día en la pantalla de La 1 como conductor de 'Mañaneros 360', con la discreción y sobriedad que le caracteriza, ha querido despedirse de sus espectadores con, eso sí, una poderosa reivindicación. "Esto que está pasando es como oficiar el funeral de uno mismo, aparentemente. Que sepan que yo no sabía que esto venía, no estaba previsto, así que les agradezco a los compañeros y a ustedes les pido disculpas, hay un cierto pudor en todo esto", ha reconocido el presentador, abrumado por la sorpresa del equipo, que ha aparecido en plató para arroparle en sus últimos momentos.

"Hoy sí queremos hacer una despedida reposada para dejarles un último mensaje. El lunes vuelve Mañaneros, pero yo ya no estaré aquí. Quiero lanzarles hoy este mensaje: esté quién esté aquí, nunca ha habido un momento más importante para estar conectado y para buscar información", ha seguido diciendo Ruiz a cámara.

"Vivimos una plaga de cosas que no lo son, de mentiras con dos ejes muy distintos, pero con un mismo fin. Estamos viviendo una plaga de falsificación del periodismo, hacer creer a la gente que todos somos iguales, que quienes agreden son iguales a quienes preguntamos, que quienes tapan son iguales a quienes cubrimos. Hacer creer que todos hacemos lo mismo, periodismo y sectarismo. Hay una plaga de falsificación de la verdad por y para convertir a sus vecinos en traidores, por y para convertir a los diferentes en amenazas o por y para convertir la discrepancia en traición. Y esas dos plagas están intentando esparcir miedo, confusión y diluir la información y la verdad para que todos encontremos refugio en la magia, la brujería o el vudú de ciertas figuras políticas autoritarias", ha reflexionado Javier Ruiz.

🔵@Ruiz_Noticias se despide de 'Mañaneros 360'



Ruiz: "Ha sido un orgullo, yo les veré como espectador"



¡Te vamos a echar de menos!#Mañaneros7A https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/PwYOxr9iDx — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 7, 2026

"Así que me van a permitir que hoy me despida diciendo esto. Que nunca ha habido un momento más importante para estar conectado, para buscar información. La última vez que uno se despedía de ustedes decía que había una guerra ahí fuera, ahora hay una batalla final y la batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención, de a quienes atienden ustedes y a quién no, de a quiénes se creen ustedes y a quién no. Así que uno se marcha de aquí diciéndoles que sigan conectados y recordándoles que ustedes nunca han tenido tanto poder en sus manos. Ustedes tienen el poder en sus manos y se ha puesto nerviosa mucha gente. Ustedes tienen el poder en sus votos y sobre todo el del mando a distancia. Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra", ha sentenciado.

"Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera, en esta batalla y librar esta batalla por ustedes. Ha sido un placer y les veremos aquí el lunes en Mañaneros. Bueno, les verán, yo también les veré, pero a su lado, en el lado de los espectadores. Nosotros nos veremos pronto", ha concluido el presentador con esa potente reivindicación y sin mencionar su salto a La Séptima por respeto a TVE.

Aida Bao, sustituta temporal de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz y Aida Bao

Con el adiós de Javier Ruiz, ya confirmado con su despedida de este viernes, el sustituto escogido a marchas forzadas es Jesús Cintora. Fue el plan B en la corporación desde el primer momento, pues se le considera el mejor reemplazo en estos momentos para cubrir un vacío que, sin duda, va a ser enorme.

El periodista soriano dejará 'Malas Lenguas' tras sus vacaciones para ponerse a los mandos de la próxima temporada de 'Mañaneros 360' junto a Adela González, que se mantiene. Su incorporación tendrá lugar a finales de agosto. Hasta entonces, y desde el próximo lunes 10, será Aida Bao quien contraiga la labor de sustitución de Ruiz de manera temporal para colocarse al frente de la tertulia política.