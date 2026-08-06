El público dicta sentencia al estreno de 'Ordena tu vida' en RTVE con Inés Hernand, con una crítica repetida

TVE ha estrenado este jueves 'Ordena tu vida', otra de sus grandes bazas para este verano junto a 'El Grand Prix', 'Dog House' y la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity'. El programa presentado por Inés Hernand ha llegado a La 1 como relevo de 'El perro andaluz by Manu Sánchez'.
El programa ha llegado además con una estrategia poco habitual pues La 1 ha decidido reorganizar su parrilla cancelando la habitual reposición de 'Viaje al centro de la tele' adelantando así la emisión del programa de estreno y del propio 'Ordena tu vida', que ha arrancado a las 22:25 horas para poder ofrecer una doble entrega de lanzamiento.
Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, el programa adapta en España el exitoso formato británico 'Sort Your Life Out', creado por Optomen y distribuido por All3Media International, parte de Banijay Entertainment, uno de los mayores grupos internacionales de medios y entretenimiento.
En cada entrega de 'Ordena tu vida', una familia con una situación singular abre las puertas de su casa a un equipo de expertos liderado por Inés Hernand para afrontar un reto sorprendente y transformador: vaciar su hogar para reorganizarlo y desprenderse de lo que ya no utilizan. Para ayudarlos, el programa aplica una fórmula revolucionaria: todos los objetos de su hogar se exponen en un gran almacén, donde se colocan uno a uno y por secciones. La familia los contempla, por primera vez, todos reunidos en un único espacio. Una escena tan impactante como reveladora ante la que llega el momento de tomar decisiones: qué conservar, qué donar, qué reciclar o qué vender. Detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o un motivo por el que permanece en casa.
Mientras la familia decide qué quiere que forme parte de su futuro, los expertos reorganizan cada estancia con soluciones de almacenaje, limpieza, reutilización y optimización del espacio. Sin grandes obras ni inversiones imposibles, el programa demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un hogar y hacer la vida más cómoda, práctica y agradable.
En el primer episodio de 'Ordena tu vida' hemos conocido a Aitana y Nasser, dos acumuladores profesionales que han abierto las puertas de su casa aceptando el reto que les propone el programa. En el segundo programa hemos podido ver a Pachi, un padre "fijo discontinuo", divorciado, guardia civil y mago que, junto a sus hijas Inés y Eva, ha confesado cuál es su problema: les da vergüenza recibir visitas por el desorden que reina en su casa.
Junto a Inés Hernand, que ejerce de maestra de presentadora y narradora, el equipo de 'Ordena tu vida' está formado por carpintero creativo José Antonio Peironcely (Jose Recicleitor); la experta en limpieza Cristina Simón (La fregona de Cris) y Pilar Quintana, la experta que se ocupará de poner orden.
El veredicto de la audiencia a 'Ordena tu vida'
El estreno de 'Ordena tu vida' en TVE no parece haber convencido del todo al público. De hecho, el veredicto que han dado los espectadores en "X" ha sido bastante crítico pues muchos no han dudado en cuestionar lo preparado que parece todo el programa. Así, son muchos los que han señalado cómo en el primer programa los protagonistas viven en un gran chalet en el que todo está completamente destrozado y desordenado.
"La idea de programa me fascina, pero me cuesta creer que vivan con ese desorden. Quizás está algo "preparado" para hacer TV", ha destacado un usuario. "No me creo que un familia deje su casa TAN desordenada. Eso tiene que estar hecho a propósito para el programa… Pero DESEANDO ver más", ha añadido otra.
"Altas espectativas con #ordenatuvidatve pero es que se nota en exceso que es un desorden "a posta" para el programa, no es el desorden de una vida diaria", ha sentenciado otro espectador.
Otro seguidor del programa ha ido más allá en su crítica al señalar que "me parece que han cogido a la familia más espesa del año para el primer programa". "Vergüenza ajena", ha añadido dejando bien claro lo que piensa de este nuevo formato de TVE con Inés Hernand de presentadora. Otra de las apreciaciones de la audiencia ha sido que el hecho de haber escogido un "casoplón" y no una casa de 80 metros genera menos atracción.
No obstante, algunos espectadores si que han celebrado la apuesta de un formato de estas características en España tras triunfar en EEUU. Otra testigo del estreno también ha aplaudido la elección de Inés Hernand como presentadora del nuevo espacio de La 1.
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