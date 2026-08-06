El público dicta sentencia al estreno de 'Ordena tu vida' en RTVE con Inés Hernand, con una crítica repetida

TVE ha estrenado este jueves 'Ordena tu vida', otra de sus grandes bazas para este verano junto a 'El Grand Prix', 'Dog House' y la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity'. El programa presentado por Inés Hernand ha llegado a La 1 como relevo de 'El perro andaluz by Manu Sánchez'.

El programa ha llegado además con una estrategia poco habitual pues La 1 ha decidido reorganizar su parrilla cancelando la habitual reposición de 'Viaje al centro de la tele' adelantando así la emisión del programa de estreno y del propio 'Ordena tu vida', que ha arrancado a las 22:25 horas para poder ofrecer una doble entrega de lanzamiento.

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, el programa adapta en España el exitoso formato británico 'Sort Your Life Out', creado por Optomen y distribuido por All3Media International, parte de Banijay Entertainment, uno de los mayores grupos internacionales de medios y entretenimiento.

En cada entrega de 'Ordena tu vida', una familia con una situación singular abre las puertas de su casa a un equipo de expertos liderado por Inés Hernand para afrontar un reto sorprendente y transformador: vaciar su hogar para reorganizarlo y desprenderse de lo que ya no utilizan. Para ayudarlos, el programa aplica una fórmula revolucionaria: todos los objetos de su hogar se exponen en un gran almacén, donde se colocan uno a uno y por secciones. La familia los contempla, por primera vez, todos reunidos en un único espacio. Una escena tan impactante como reveladora ante la que llega el momento de tomar decisiones: qué conservar, qué donar, qué reciclar o qué vender. Detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o un motivo por el que permanece en casa.

Mientras la familia decide qué quiere que forme parte de su futuro, los expertos reorganizan cada estancia con soluciones de almacenaje, limpieza, reutilización y optimización del espacio. Sin grandes obras ni inversiones imposibles, el programa demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un hogar y hacer la vida más cómoda, práctica y agradable.

En el primer episodio de 'Ordena tu vida' hemos conocido a Aitana y Nasser, dos acumuladores profesionales que han abierto las puertas de su casa aceptando el reto que les propone el programa. En el segundo programa hemos podido ver a Pachi, un padre "fijo discontinuo", divorciado, guardia civil y mago que, junto a sus hijas Inés y Eva, ha confesado cuál es su problema: les da vergüenza recibir visitas por el desorden que reina en su casa.

Junto a Inés Hernand, que ejerce de maestra de presentadora y narradora, el equipo de 'Ordena tu vida' está formado por carpintero creativo José Antonio Peironcely (Jose Recicleitor); la experta en limpieza Cristina Simón (La fregona de Cris) y Pilar Quintana, la experta que se ocupará de poner orden.

El veredicto de la audiencia a 'Ordena tu vida'

El estreno de 'Ordena tu vida' en TVE no parece haber convencido del todo al público. De hecho, el veredicto que han dado los espectadores en "X" ha sido bastante crítico pues muchos no han dudado en cuestionar lo preparado que parece todo el programa. Así, son muchos los que han señalado cómo en el primer programa los protagonistas viven en un gran chalet en el que todo está completamente destrozado y desordenado.

"La idea de programa me fascina, pero me cuesta creer que vivan con ese desorden. Quizás está algo "preparado" para hacer TV", ha destacado un usuario. "No me creo que un familia deje su casa TAN desordenada. Eso tiene que estar hecho a propósito para el programa… Pero DESEANDO ver más", ha añadido otra.

"Altas espectativas con #ordenatuvidatve pero es que se nota en exceso que es un desorden "a posta" para el programa, no es el desorden de una vida diaria", ha sentenciado otro espectador.

La idea de programa me fascina, peeero me cuesta creer que vivan con ese desorden. Quizás está algo "preparado" para hacer tv 🤔 #OrdenaTuVidaTVE — Sergio Román 🚀✨ (@Sergio_R0) August 6, 2026

No me creo que un familia deje su casa TAN desordenada. Eso tiene que estar hecho a propósito para el programa… Pero DESEANDO ver más y mássssss 🙀🙀😍 #OrdenaTuVidaTVE — Rober Peramos (@roberperamos) August 6, 2026

Se ve demasiado preparado, quién va a tener la casa así!?#ordenatuvidaTVE — lady 👠 (@xmiszapatosmato) August 6, 2026

Una semana antes les habrán dicho olvídense de recoger, nadie en su sano juicio puede vivir asi, y menos una familia de posibles#OrdenaTuVidaTVE — noan (@noanchavez) August 6, 2026

Altas espectativ as con #ordenatuvidatve pero es que se nota en exceso que es un desorden "a posta" para el programa, no es el desorden de una vida diaria. — Isma 🏳️‍🌈 (Leam) (@HabboLeam) August 6, 2026

Voy a pensar que la casa la tienen así porque el guión y tal... 🙄#OrdenaTuVidaTVE — Cris!... (@Cris_forty6) August 6, 2026

#OrdenaTuVidaTVE Ya he visto bastante.

Si fuera mi casa me daría vergüenza que saliera en la tele.

Imagino que estará guionizado. — @lanitas2000 (@lanitas2000) August 6, 2026

#OrdenaTuVidaTVE Llamadlo como queráis, pero tener una casa a si es por ser unos cerdos. Que bueno, también sabemos que es para el programa... — Manuel VII 🎩 (@SirMactres) August 6, 2026

El exterior y ciertas partes están hechas una mierda, pero el resto estan desordenadas a posta... mira, yo estos circos no. A ver lo que aguanto... porque la idea me llamaba la atención. #OrdenaTuVidaTVE — Encarni (@LittleEncarna) August 6, 2026

Acaba de empezar y ya está oliendo fatal. Si en vez de burlarte de la gente que acumula cosas lo tratas desde otra perspectiva quizá estaría mejor. Estoy a una risita de apagar la tele!! #OrdenaTuVidaTVE — WWW (@meriluuuuu) August 6, 2026

Yo no me creo que la gente viva así y másgente joven sin -se entiende- sin ningún problema psicológico.



Eso lo preparan para el programa!#ordenatuvidaTVE — Nuria (@nuefri) August 6, 2026

Pero alguien se cree que ese desorden es verdad y no un montaje del programa?. INGENUOS !!. #OrdenaTuVidaTVE — MARIPEPA ♥️🎶🎵 (@maripepa_yosoy) August 6, 2026

Otro seguidor del programa ha ido más allá en su crítica al señalar que "me parece que han cogido a la familia más espesa del año para el primer programa". "Vergüenza ajena", ha añadido dejando bien claro lo que piensa de este nuevo formato de TVE con Inés Hernand de presentadora. Otra de las apreciaciones de la audiencia ha sido que el hecho de haber escogido un "casoplón" y no una casa de 80 metros genera menos atracción.

#OrdenaTuVidaTVE me parece que han cogido a la familia más espesa del año para el primer programa.

Vergüenza ajena. — Juanmi (@JuanmiMdE) August 6, 2026

#OrdenaTuVidaTVE me parece asombroso la facilidad para normalizar ser un auténtico cerdo, tener indicios claros de síndrome de Diogenes u otro tipo de transtorno con el único fin de sumar audiencia. Y prestarse a visibilizarse como los responsables de este caos... Es demencial — Jesús García (@Susonador) August 6, 2026

Mira que siempre he criticado los programas de decoración de Estados Unidos porque siempre me parecía que eran unos inútiles que no sabían aprovechar el espacio pero lo de esta gente no es normal xdddd#OrdenaTuVidaTVE — Cris!... (@Cris_forty6) August 6, 2026

Viendo #OrdenaTuVidaTVE y sintiéndome la persona más ordenada del planeta. Pensaba que mi habitación daba cringe, pero esa casa es un vertedero municipal. Me quedo sin palabras con lo desordenados que son teniendo 200 metros cuadrados — Mustafa ☪ (@MustafaCaballa_) August 6, 2026

De momento no me acaba de enganchar #ordenatuvidatve https://t.co/EhDkEnTXtV — Coti (@cotilleodeto) August 6, 2026

Quizá si hubiesen ido a un piso de 80 metros y no a un casoplón con piscina me interesaría un poco más el programa. Esto no me interesa

#OrdenaTuVidaTVE — La Otra cara 🇮🇹💕🐯🐚 (@Laotracara_17) August 6, 2026

Dos días le doy #OrdenaTuVidaTVE — El Bloque de Monedas (@bloquedemonedas) August 6, 2026

No obstante, algunos espectadores si que han celebrado la apuesta de un formato de estas características en España tras triunfar en EEUU. Otra testigo del estreno también ha aplaudido la elección de Inés Hernand como presentadora del nuevo espacio de La 1.

#OrdenaTuVidaTVE este tipo de programas me gustan, pero es lo típico que solo lo hacen en eeuu y le ponen doblaje por encima. Me gusta que ahora sea en españa. Ver lo 🐷 que son me recuerda a pesadilla en la cocina — Víctor90_17ོ☼☀️ (@victor90_17) August 6, 2026

Este tipo de programas me parecen tan divertidos de ver. Por la curiosidad de ver las casas ajenas de la gente y como lo tienen ordenado todo



Soy nicho de los gemelos reformadores, la casa de tus sueños, la ama o la vendes, etc#OrdenaTuVidaTVE pic.twitter.com/JlVJiEXzAQ — 𝙍𝙖𝙙𝙞𝙘𝙖𝙡 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙚𝙡 (LUX) 🌊🦈 (@chaneldelbueno) August 6, 2026

Me encanta como está Inés en este programa, se nota el cariño #OrdenaTuVidaTVE — olalla payne (@olallapayne5) August 6, 2026