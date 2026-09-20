'En tierra lejana', avance semanal del lunes 21 y martes 22 de septiembre: El secuestro de Zerrin y un ultimátum en la serie de Antena 3

Antena 3 retoma la normalidad con 'En tierra lejana' después de que hace dos semanas relegara la serie al late night por el regreso de 'El Hormiguero' y la emisión de capítulos cortos de 'El secreto' a modo de promoción por su reciente estreno como relevo de 'Una nueva vida'.

Así, 'En tierra lejana' retoma su lugar en la programación del lunes y martes en Antena 3 y ofrecerá nuevos episodios de la segunda temporada en ambos prime time a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 21 y martes 22 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 21 de septiembre

Sadakat reúne a Cihan y Alya para exigirles que se divorcien de inmediato. Les reprocha que sigan compartiendo habitación sabiendo que Boran está vivo. Alya le recuerda que ella nunca supo que Boran seguía con vida, y Cihan insiste en que no pueden hacer nada hasta que Boran despierte. Sadakat les responde que, si no se divorcian por las buenas, los llevará a juicio. Aun así, los dos se niegan porque creen que un divorcio ahora pondría en peligro el secreto de Boran.

Mientras tanto, Boran mueve un dedo por primera vez. Sadakat está convencida de que ha reaccionado al escuchar la voz del pequeño Deniz y quiere llevar al niño a verlo, pero Cihan y el resto de la familia se oponen. El médico explica que solo ha sido un espasmo, aunque Sadakat no cambia de opinión. Incluso llega a poner un ultimátum: o llevan a Deniz junto a Boran o Cihan y Alya se divorcian. El pequeño escucha la discusión y, muy afectado, les suplica a sus padres que no se separen porque ya perdió a un padre una vez.

La tensión en la mansión sigue aumentando y Sadakat deja claro que quiere echar a Alya de la casa. Para evitar más conflictos, Alya propone marcharse con Deniz a otra casa y así impedir que Sadakat utilice al niño para acercarlo a Boran, pero Cihan rechaza la idea.

Más tarde, Alya le pregunta a Cihan qué ocurrirá si Boran despierta. Ella le asegura que, cuando llegue ese momento, pedirá el divorcio de Boran, pero también le advierte de que, si él no es capaz de enfrentarse a la situación, ella se irá con su hijo.

Por otro lado, Cihan descubre que Ecmel y Demir preparan un cargamento de droga y que sus hombres han avisado a la gendarmería para que lo registre. A última hora, el conductor del camión se pone enfermo y Şahin acaba sustituyéndolo sin saber lo que transporta. Nare, preocupada, llama a Kaya y él averigua que el camión lleva droga, aunque Ecmel no puede enterarse de que ellos lo saben.

Kaya avisa enseguida a Cihan y ambos consiguen detener a Şahin antes de que llegue al control. Llevan el camión a un garaje y, delante de las dos familias, abren el cargamento. Allí descubren que realmente está lleno de droga. Şahin estalla contra su padre por haberlo utilizado sin decirle la verdad, mientras Ecmel intenta defenderse asegurando que ese cargamento no era suyo. Cihan aprovecha el momento para pedirle a Şahin que decida, de una vez por todas, de qué lado está.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 22 de septiembre

Ecmel intenta convencer a Şahin de que los Albora están tratando de enfrentarlos entre ellos y sembrar la discordia en su familia. En ese momento, Demir llega al garaje con la mercancía en llamas y reconoce que fue idea suya transportar la droga. Ecmel le agradece que haya asumido la responsabilidad para protegerlo. Demir considera que están perdiendo poder y asegura que, si quieren recuperarlo, tendrán que acabar con Cihan y Kaya. Ecmel le pide que tenga paciencia y le asegura que ya está preparando un plan para deshacerse de ellos.

Mientras tanto, Sadakat vuelve a enfrentarse a Cihan y le reprocha que haya dado la espalda a su propia familia por culpa de Alya. Su enfado no hace más que aumentar su deseo de encontrar una manera de echar a Alya de la mansión.

El cuidador de Boran, Vurgun, escucha una conversación en la que Sadakat promete vengarse de Alya. Poco después, Sadakat acude al hospital y habla con una enfermera que le debe un favor. Le pide que averigüe cuál de las pacientes de Alya podría causarle problemas para conseguir que termine en prisión. Esa misma noche, la enfermera entra en la habitación de una de las pacientes y le administra una sustancia que podría poner en peligro su vida durante la operación.

Alya descubre lo ocurrido y denuncia el caso. Como consecuencia, la policía se presenta en la mansión de los Albora para investigar lo sucedido y la situación empieza a complicarse para la familia.

Por otro lado, Kaya vuelve a aplazar su boda con Ipek, algo que deja claro que todavía no está preparado para dar ese paso. Mientras tanto, el pequeño Cihan nota que sus padres están enfadados y decide hacer todo lo posible para que vuelvan a estar bien. Para ello, prepara una cena romántica para ellos. Sin embargo, cuando Sadakat descubre lo que ha organizado el niño, pierde los nervios y tira al suelo la mesa con toda la comida.

Kaya se da cuenta de que el embarazo de Zerrin no encaja con las fechas de su matrimonio con Demir, ya que está embarazada de cinco meses pese a que se casó con él después de quedarse embarazada.

Poco después, Zerrin es introducida por la fuerza en una furgoneta delante de Demir e Ipek. Demir está convencido de que Kaya está detrás del secuestro y se lo cuenta a Ecmel. Por ello, Ecmel, Demir, Şahin, y Fidan se dirigen a la mansión de los Albora para enfrentarse a Kaya. Sin embargo, Zerrin no está allí y Kaya niega cualquier relación con su desaparición.

Cuando Kaya llega a la mansión en su coche, Demir lo intercepta y lo acusa directamente de haber secuestrado a Zerrin. Ante la gravedad de la situación, todos comienzan a buscarla por los alrededores, pero no consiguen encontrar ningún rastro de ella.