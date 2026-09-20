Hoy en Atresmedia, llega 'A la deriva', la nueva serie española de Paula Echevarría: Guía de personajes, reparto y 10 capítulos en total

Atresplayer estrena este domingo 'A la deriva', la nueva serie de Atresmedia producida por Boomerang TV junto a Buendía Estudios y que está protagonizada por Paula Echevarría, en lo que supone su regreso a la cadena tras 'Velvet', Daniel Grao ('Ángela') y Michel Noher ('La unidad', 'Oasis'). Tras su estreno este 20 de septiembre, la plataforma estrenará un nuevo capítulo de forma semanal cada domingo.

'A la deriva' es un gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes, Mariam Hernández, Joaquín Notario, Cristian Valencia, Ian Losada, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la serie.

La ficción cuenta con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo. En definitiva, 'A la deriva' es una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a unas mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

Sinopsis de 'A la deriva'

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.

Conoce a los personajes de 'A la deriva'

Paula Echevarría es Lucía

Paula Echevarría es Lucía

Esposa de Héctor, dueño del barco naufragado, y madre de Bruno. Trabaja como armadora para su estricta suegra, Dolores, en un mundo de hombres reacios a recibir órdenes de una mujer. Lucía vivía condenada a una relación de maltrato hasta que Héctor desapareció en el naufragio. Lo que para las demás mujeres fue una tragedia, para ella significó la oportunidad de coger las riendas de su vida. En lo laboral, en lo familiar… y en lo sentimental: Tristán, un viejo amigo de la familia, es quien ocupa ahora su corazón. El regreso de Héctor no solo truncará ese romance, sino también la vida feliz que había conseguido construir.

Daniel Grao es Héctor

Daniel Grao es Héctor

Marido de Lucía y dueño de “El Gran Sol”, el barco naufragado. Un hombre con carácter y un líder nato… con un demonio dentro. Durante el naufragio, Héctor ha tomado conciencia de ello y regresa dispuesto a demostrar que puede ser un buen marido. Pero, ¿puede un hombre violento y manipulador llegar a cambiar? Cuando Mario, el hermano de un marinero fallecido, se empeña en descubrir por qué naufragaron en una zona muy lejana a la habitual, Héctor hará lo que sea necesario para ocultar la oscura verdad que se esconde tras la tragedia. Un secreto que lo cambiaría todo y que jamás podrá salir a la luz…

Michel Noher es Tristán

Michel Noher es Tristán

Es el mejor amigo de Héctor y todo lo contrario a él: pura nobleza y corazón. Era el hijo de los guardeses de la casa y, cuando sus padres fallecieron, los Parrado lo acogieron como a un hijo más. Por eso, al enterarse de la noticia del naufragio, regresa a Bastuel para estar junto a Dolores. Trabaja como patrón de uno de los barcos de la familia a las órdenes de Lucía, de quien se acaba enamorando. Aunque Héctor haya regresado, no está dispuesto a renunciar a ella: sabe que su marido la maltrataba y que no la merece a su lado. Pero su incipiente historia de amor no será lo único en peligro tras la inesperada vuelta de Héctor. Con su regreso, aflorará un secreto sobre sus verdaderos orígenes que hará que ambas familias se tambaleen.

Adelfa Calvo es Dolores

Adelfa Calvo es Dolores

Es la madre de Héctor, a quien tiene completamente idealizado. Nunca le gustó que su hijo se casara con alguien como Lucía, a quien nunca ha considerado una buena esposa, por eso la convivencia entre ellas siempre ha sido muy tensa. Dolores es una mujer contradictoria: lidera el negocio junto su hijo, es puro carácter y no se achanta ante nada, pero al mismo tiempo, y por el machismo de la época, no acepta que Lucía sea la armadora en un mundo “de hombres”.

Natalia Huarte es Maca

Natalia Guarte es Maca

Joven decidida y con arrojo que ha vivido los dos años del naufragio siendo “viuda”. Se casó con Vicente justo antes de que él embarcara y ni siquiera pudo disfrutar de su luna de miel. Con su regreso, Maca tiene por fin la oportunidad de disfrutar de su matrimonio, y también de ser madre, pero esta vez las cosas tampoco serán fáciles.

Lucía Guerrero es Berta

Lucía Guerrero es Berta

Tras la desaparición de su padre en el naufragio, Berta tiene que aprender a valerse por sí misma. Villanueva, un empresario del pueblo, no duda en contratarla como secretaria al sentirse en deuda con su familia. Aunque él esté casado, eso no impide que ambos empiecen una complicada relación secreta. Pronto, Lucía abrirá los ojos sobre cómo es realmente Villanueva…

Camila Viyuela es Paloma

Camila Viyuela es Paloma

Paloma es una chica humilde y trabajadora que faena en la lonja. Nunca ha salido del pueblo, pero compensa su limitada cultura con un gran corazón. La desaparición de su novio Sergio en el mar fue un duro golpe tanto para ella como para su abuela, Fina. Por eso, cuando Curro reaparece y Fina lo confunde con su nieto, Paloma le convence para que le siga el juego. A medida que el tiempo pasa y la bola se hace más grande, también irán creciendo los sentimientos de Paloma hacia él.

Amparo Ferández es Rosa

Amparo Fernández es Rosa

Dueña de la cantina del puerto, Rosa es jovial, rápida e ingeniosa, las mejores herramientas de defensa ante una vida que no ha sido fácil: enviudó joven y tuvo que sacar adelante ella sola a sus dos hijos, Cristóbal y Germán. Cuando solo uno de los dos regresa, Rosa siente una punzada de decepción al descubrir que es Germán. Ahora, tendrá que tapar esos sentimientos y asumir la muerte de su otro hijo.

Alber Baró es Germán

Albert Baró es Germán

Germán es uno de los supervivientes del naufragio, hijo de Rosa y el hermano pequeño de esta familia. El joven siempre ha vivido comparándose con su hermano mayor, Cristóbal. Es alguien que se mueve mucho en la dualidad entre quién es y quién debe ser. Además se caracteriza por su lucha por defender sus sentimientos, sus valores y su identidad en una sociedad que no está preparada para aceptarlos.

Cristian Valencia es Cristóbal

Cristian Valencia es Cristóbal

Cristóbal es un boxeador y pescador, hijo de Rosa y hermano de Germán, un referente para él. Es además alguien que deja huella en todas las personas que están a su alrededor.

Llorenç González es Vicente

Llorenç González es Vicente

Vicente es el marido de y uno de los supervivientes del naufragio que ha vivido en unas condiciones extremas. Su vuelta dos años después no es nada fácil por todo lo que ha pasado en la isla en su ausencia. Es alguien que tendrá una lucha interna y externa muy intensas.

Joaquín Notario es Ramón

Joaquín Notario es Ramón

Ramón es un hombre muy legal y amigo de sus amigos. Pero es a la vez muy estricto. Su personaje protagoniza una historia de segundas oportunidades junto a Rosa.

Roberto Enríquez es Villanueva

Roberto Enríquez es Villanueva

Villanueva es el obrador del pueblo. Es un ser despreciable y uno de los mayores villanos de esta historia. Es alguien que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir todo lo que quiere independientemente de a quién pueda hacer daño. Su relación con Berta dará un giro a todo pues se queda prendado de ella.

Silvia Alonso es Ariadna

Silvia Alonso es Ariadna

Ariadna nació en Bastuel, pero creció lejos del pueblo. Años después regresa para trabajar en la caja de ahorros, aunque el tiempo que ha pasado fuera hace que no termine de sentirse parte del lugar. Su llegada no pasa desapercibida entre los vecinos pues todos la consideran una moderna.

Richard Holmes es Curro

Richard Holmes es Curro

Curro es otro de los supervivientes del naufragio del Minerva que pondrá todo patas arriba en su regreso a Bastuel. Es un caradura y un buscavidas que no se casa con nadie. Pero a la vez es alguien con mucho corazón y con ganas de poder hacer el bien. Curro se verá obligado a mentir y guardar un oscuro secreto tras su regreso. Y tendrá una relación muy especial con Paloma y Fina, la exnovia y la abuela de Sergio, uno de los fallecidos en el naufragio del Minerva pues se hará pasar por el difunto.

David Castillo es Mario

David Castillo es Mario

Mario es un habitante de Bastuel muy entregado a su familia y con muy buena relación tanto con su hermano como con su madre. Pero la desaparición de su hermano lo cambiará todo en su vida. No parará hasta dar con la verdad de lo sucedido. No se conforma con lo que le cuentan y sigue investigando para descubrir la verdad sobre el naufragio sin tirar la toalla hasta el final.

Ian Losada es Bruno

Bruno es el hijo de Lucía y Héctor. Es un niño un poco miedoso, simpático y distraído. Con el regreso de su padre dos años después verá su vida alterada.

Lola Casamayor es Fina

Lola Casamayor es Fina

Fina es la abuela de Sergio, uno de los pescadores que fallecen en el naufragio. Su corazón nunca dejó de esperarle. Cuando Curro regresa y se hace pasar por él, la mujer lo acogerá con felicidad con su memoria frágil.