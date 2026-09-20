'La Promesa', avance semanal del 21 al 25 de septiembre en RTVE: Anuncio de una marcha y el plan para hundir la boda de Curro y Ángela

En el capítulo 910 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este lunes 21 de septiembre para abrir la semana, Máximo rompe el pacto con Leocadia: ya se está ganando a Ángela solo. La señora de Figueroa le asegura que se arrepentirá. Ángela confiesa que se replantea quién la llevará al altar... El plan de Máximo parece funcionar, pero se descubre que el colgante no es de la familia, sino una joya recién comprada. ¡Todo es parte de un plan muy medido por el duque!

María confiesa a Curro que ella y Carlo nunca estuvieron enamorados. Carlo, por su parte, admite a Pía que él tampoco estuvo enamorado de la doncella. Petra recibe un duro repaso por parte de Cristóbal y todos sus compañeros están contra ella. Manuel y Julieta se besan en un momento de enamoramiento. Las clases los está uniendo aún más.

Adriano y Martina creen que tras la humillante propuesta de Jacobo hay algo que se les escapa. Éste, finalmente, confiesa que les mintió: no puede volver a casa de su familia. ¿Por qué? Ciro escondió el dinero en un mueble que nunca toca su mujer… pero Julieta, buscando un libro, termina encontrándolo. Curro le dice a Pía que, si quiere ser su madrina, tiene que pedírselo ella…

Avance del capítulo 911 - Martes 22 de septiembre

Julieta no entiende de dónde ha sacado Ciro tanto dinero. Además, se ha comprado un reloj carísimo... El muchacho ataja: las finanzas son asunto suyo. Julieta, inquieta, pregunta a Manuel: ¿recibe Ciro dinero extra de la empresa?

Jacobo cuenta a Martina y Adriano por qué no puede volver a casa. La historia es tan rocambolesca que éstos dudan: ¿será verdad? Pía acepta ser madrina de Curro, aunque se siente indigna por el secreto que guarda. Pronto corre la voz entre el servicio: empiezan las habladurías. Ángela acepta ayudar a Julieta en las clases del hangar: dará nociones de derecho.

Carlo y María Fernández llegan a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita. Teresa va a regresar ya, pero Tomasa necesita que Petra sea ama de llaves hasta la boda y Julio manipula a Máximo para que se lo sugiera a Alonso. Cristóbal reúne a Petra y a Teresa: tiene algo importante que decirles. Curro habla con Leocadia: será Pía quien, finalmente, lo lleve al altar. ¿Cómo reacciona ella?

Avance del capítulo 912 - Miércoles 23 de septiembre

Leocadia recibe la noticia de que Pía será la madrina con frialdad. Y el marqués, ¿cómo reacciona? Cristóbal comunica a Teresa y Petra que ambas serán ama de llaves hasta la boda: Teresa estará al mando del día a día y Petra preparará fichas de los invitados. Martina interroga a Jacobo sobre su historia. Este se indigna al entender que no se creen lo que ha contado.

Curro pide a Manuel y Julieta que piensen en una sorpresa para Ángela en la boda: algo que compartir con los presentes. ¡Se les ocurre algo! Repartirán bolsitas con semillas de La Promesa y un poema de amor. Ángela da su primera clase legal y fracasa: los alumnos no entienden nada. La mujer está triste y Máximo intercede para que le den otra oportunidad.

Tomasa cuenta a Julio por qué está siendo amable: es una estrategia para ganar la confianza del servicio. ¡Su objetivo es hundir la boda! Jana ha desaparecido, y esta vez, no está con Carlo. No saben que Leocadia se la ha llevado a su habitación y la mira de forma inquietante…

Avance de 'La Promesa' del capítulo 913 - Jueves 24 de septiembre

Carlo y María buscan desesperadamente a Janita hasta que encuentran al bebé con Leocadia. Sugiere que hay malestar por que una hija de criados comparta niñera con los nietos del marqués. Julieta está preocupada por el dinero, pero se lo oculta a Manuel mientras pasan tiempo juntos preparando el obsequio para la boda.

Tomasa planea echar a perder el banquete para que el escándalo hunda a las cocineras y a Petra. Es un riesgo muy grande, el duque no puede enterarse… Adriano ha investigado la historia de Jacobo sin resultado: están en un callejón sin salida. Ángela agradece a Máximo su mediación y él le ofrece ayuda: juntos preparan la siguiente clase. Parece que van limando asperezas, ¡hasta van a dar la clase juntos!

Leocadia descarga su rabia contra Pía y ésta le responde: ella tampoco es digna de llevar a Curro al altar. Ciro y Lorenzo discuten sobre ampliar los contratos de licencia. Manuel llega justo cuando Ciro menciona que el riesgo es demasiado alto: ¿les ha pillado?

Avance del capítulo 914 - Viernes 25 de septiembre

Manuel quiere saber de qué hablaban Ciro y el capitán, y éste disimula atacando la decisión de que Pía sea madrina. Manuel no sabe que hablaban de las licencias. Ángela y Máximo dan juntos una clase y… ¡es todo un éxito! Curro informa a Pía de que su modista confeccionará su vestido de madrina: la mujer queda muy nerviosa.

María Fernández y Samuel hablan del dolor de quererse sin poder estar juntos. La cata del banquete resulta un éxito rotundo. Incluso Leocadia cree que el menú es “correcto”. Jacobo intenta un acercamiento con Adriano y Martina, pero éstos dudan de su cambio de actitud. Siguen sin saber si la historia es cierta, pero descartan llamar a la familia de Jacobo: a ella no le contarían nada.

Adriano sorprende a Jacobo llorando a solas; anuncia que se irá de La Promesa para siempre. Leocadia se ha vuelto a llevar al bebé de María y Carlo. Estos se quedan muy preocupados, ¿qué pretende la señora de Figueroa? Manuel y Julieta preparan las bolsitas de semillas y se confiesan que… ¡se casarían el uno con el otro sin pensarlo!