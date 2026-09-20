El público y la crítica dictan sentencia a 'Neagley', el spin-off de 'The Reacher' en Amazon Prime Video: "Serión total"

Prime Video estrenó el pasado miércoles la serie 'Neagley', el spin-off de la aclamada serie 'The Reacher', uno de sus grandes éxitos de los últimos años. La exitosa franquicia basada en los personajes creados por Lee Child se amplía ahora con esta ficción en la que la actriz Maria Sten vuelve a meterse en la piel de Frances Neagley

La primera temporada de 'Neagley' consta de 8 episodios y en esta ocasión Prime Video ha optado por estrenar la primera temporada de la ficción del tirón, por lo que ya se puede disfrutar al completo en la plataforma tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y de hecho ya se sitúa como número 1 tanto en España como en numerosos países demostrando que había muchas ganas de poder ver la continuación de 'The Reacher' tras el estreno de su cuarta y por ahora última temporada.

De esta forma, 'Neagley' se perfila como una de las apuestas más destacadas de Prime Video para los amantes del thriller y la acción junto a su serie predecesora, que en nuestro país se sitúa en el Top 2 de lo más visto actualmente en la plataforma.

El reparto de 'Neagley ' se completa con Alan Ritchon ('The Reacher'), Greyston Holt ('El agente nocturno'), Jasper Jones ('Bleeding'), Adeline Rudolph ('Resident Evil', 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'), Matthew Del Negro ('Vigilante'), Damon Herriman ('Breaking Bad'), John Bregar, Rebecca Liddiard, Ema Ines, entre otros.

¿De qué va 'Neagley'?

La serie sigue a Frances Neagley, antigua integrante de la Unidad 110 de Investigaciones Especiales del Ejército y una de las aliadas más cercanas de Jack Reacher. Ahora trabaja como investigadora privada en Chicago, pero su vida da un giro cuando descubre que un amigo muy querido de su pasado ha muerto en lo que aparentemente fue un accidente. Convencida de que hay algo más detrás del caso, inicia una investigación que la llevará a enfrentarse a una peligrosa conspiración.

¿Cómo ha recibido la crítica el estreno de la serie de Prime Video?

Tras el estreno de 'Neagley' parece que la crítica internacional aprueba con nota el spin-off de 'The Reacher' pues las primeras valoraciones de la crítica recogidas por Rotten Tomatoes ha hecho que consiguiese un aprobado con un 86%. Y en IMDB la media de sus capítulos es de un 8,1.

ScreenRant señala que mantiene la fórmula de thriller de acción y misterio de Reacher, al tiempo que "mejora algunos de los puntos más débiles de la serie original". Ed Power en The Telegraph señala que "Maria Sten ofrece una interpretación magistral en el papel de la antigua protegida militar de Jack Reacher, en esta serie trepidante y sin florituras" y le otorga cuatro de cinco estrellas.

"Cumple exactamente lo que promete, con una trama de misterio sencilla pero bien llevada, protagonizada por un personaje principal increíblemente intrigante y realzada por un reparto muy simpático", defiende por su parte David Caballero en Collider puntuándola con un 7 sobre 10.

TV Fanatic considera que "pocas veces ha habido un personaje secundario tan intrigante y entretenido como Frances Neagley". Aunque no todos están de acuerdo en una valoración tan positiva pues, Variety defiende que "con Reacher, el personaje que da nombre a la serie se ha convertido en un motivo suficiente para verla por sí misma. Ese no es el caso aquí".

El veredicto de la audiencia al spin-off de 'The Reacher'

En cuanto a la recepción del público en redes sociales en su mayoría las críticas a 'Neagley' son muy positivas. Así, la mayoría de los que ya han visto el spin-off de la serie protagonizada por Alan Ritchson aprueban con nota la ficción. Es más, algunos usuarios no han dudado en puntuar la serie con un 10 sobre 10.

"Visto el primer episodio de Neagley y me ha gustado bastante cómo empieza. Amazon ha encontrado un filón con este tipo de series y el universo de Reacher tiene mucho potencial para seguir creciendo, si saben hacerlo sin sobreexplotarlo, aquí pueden tener universo para rato", recalca un usuario.

"Termina la cuarta temporada Reacher, que es buenísima, y sueltas la primera de Neagley completa del tirón que encima es igual de buena, gracias Prime Video...", escribe otro espectador en su cuenta de "X". "Digno final de temporada de Reacher y tremenda primera temporada de Neagley. Serión total", añade otro.

Visto el primer episodio de #Neagley y me ha gustado bastante cómo empieza.



Amazon ha encontrado un filón con este tipo de series y el universo de #Reacher tiene mucho potencial para seguir creciendo, si saben hacerlo sin sobreexplotarlo, aquí pueden tener universo para rato. pic.twitter.com/K6nFxncmVO — 🚜 🇪🇸 Javi 🇪🇸 🎮 (@JoseJavierEsp) September 18, 2026

Pues me ha gustado, he disfrutado viéndola. Que siga el universo Reacher #reacher #neagley pic.twitter.com/fWGOTpQAWy — Kush (@Kushhhhh4real) September 18, 2026

Termina la cuarta temporada #Reacher, que es buenísima, y sueltas la primera de #Neagley completa del tirón que encima está igual de buena, gracias Prime Video... — dr_victor_95🦷 (@dr_victor_95) September 17, 2026

Digno final de temporada de #Reacher y tremenda primera temporada de #Neagley . Serion total — E (@EdeEmiliano_) September 18, 2026

#Neagley is a perfect continuation of the Reacher universe. this season/series had great storytelling, storyline, & suspense.

Was cool having #Reacher play a few cameos here and there. Hoping we get a second season of #Neagley that airs weekly instead of all at once. pic.twitter.com/EQOECpQvDH — FREAK Films🎥🍿 (@freak_films0) September 17, 2026

Neagley is a 10/10 — 🇮🇪 Jr 🇭🇹 (@jrloading) September 19, 2026

#Neagley is good good. — Call me Debs (@DebbieBashorun) September 17, 2026

Una semana super completa de buena series de TV.#Reacher (Final de temporada)#Neagley (Toda la 1ra temporada de golpe)#SlowHorses (1er episodio temporada 6) — B@yron S@ndoval (@bayron_2800) September 17, 2026

Neagley was really good. https://t.co/l5tUtzVaWy — Josh Phillips 🇺🇦 (@JoshPhillips) September 19, 2026

#Neagley Neagley - spin-off de Reacher, al igual q su serie principal, no inventa nada pero siguiendo la misma formula, tiene acción, investigación (aquí una secta q usa a jóvenes como cobayas humanas), crímenes, entretiene, esta bien hecha y no decae en sus 8 epis Merece la pena pic.twitter.com/hQj65nSZrm — Miguel'sLand (@insidedevilinI) September 18, 2026

367. Neagley, vista en Prime Video.



Me ha sorprendido.



La serie es entretenida y con buena acción.



La trama me gusto bastante, aunque el desenlace final me pareció muy apresurado.



Si te gusta Reacher esto es más de lo mismo, la recomiendo.



7/10 estrellas⭐️ pic.twitter.com/dxnVJXTNvR — AntonioHG_10 (@AntonioHG_10) September 19, 2026

Aunque en su mayoría el resultado de 'Neagley' ha convencido, otros en cambio no están de acuerdo. "Hoy se ha estrenado #Neagley en @PrimeVideoES una secuela que sigue exprimiendo el fenomeno #Reacher, pero en este caso es como si de un cerdo solo hubieras aprovechado las pezuñas y la cola, para hacer algo insustancial", sentencia un seguidor del spin-off y de su serie original.