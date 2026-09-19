'El Secreto', avance próximo capítulo del domingo 20 de septiembre: Un disparo y el secuestro de Kader en la serie de Antena 3

'El secreto', la nueva serie turca de Antena 3 se establece definitivamente en el prime time de los domingos como sustituta de 'Una nueva vida' después de decir adiós a la ficción protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu la semana pasada.

Así, la serie seguirá ofreciendo nuevos episodios los domingos a partir de las 22:10 horas ocupando todo el prime time compitiendo así con 'La película de la semana' en La 1, 'Cuarto Milenio' y 'El Chiringuito' en Cuatro, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' en Telecinco y 'Salvados' en La Sexta así como contra 'Órbita Laika' en La 2.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 20 de septiembre:

Serhat dispara sin querer a su hermano Can y le tienen que llevar en ambulancia al hospital de manera urgente.

Serhat lee unas cartas que Can y Berrak se enviaban y averigua que no estaban juntos, pero su hermano era consciente de la infidelidad. Can asegura que no podía decirle la verdad porque él también guarda un secreto que Berrak conocía.

Azra no aguanta más el maltrato que sufre por parte de su marido Cihan.

Los padres adoptivos de Kader la encuentran y se la llevan a la fuerza. Zeynep no consigue protegerla y llama muy preocupada a Serhat para pedirle ayuda.

¿Qué pasó en los anteriores capítulos de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Zeynep visitaba a los padres adoptivos de Kader para saber si la siguen buscando y así disimular, pero ellos creían que oculta algo.

Serhat visitaba a Berrak en el hospital. Estaba hundido y deseaba que despierte porque la odia y no soporta que siga en coma mientras él vive un infierno.

Azra confesaba que nadie la agredió y que se golpeó a ella misma para que su marido no descubriera que había vendido el bolso. Cihan decidía encerrarla como castigo.

Serhat cada vez tiene más sospechas de que Can es el padre de Kader y aparecía con una pistola en su barco para matarle.