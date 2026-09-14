Así fue el final de 'Una Nueva Vida' en Atresmedia: La vida actual de Ferit y Seyran 20 años después y la lección de los Korhan

La historia de Ferit y Seyran ya tiene su final definitivo. Este domingo, Antena 3 ofreció el capítulo final de 'Una nueva vida' justo después de un nuevo episodio de 'El secreto', la ficción turca que desde la próxima semana tomará su relevo en la totalidad de la noche de los domingos.

El capítulo final de 'Una nueva vida' lideró su franja de emisión con un gran 15.8% de cuota y 732.000 espectadores superando con creces a 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', que en su primera entrega se quedó como tercera opción pues 'El secreto' también superó al reality al marcar un 11,5% y 1.044.000 espectadores en prime time.

'Una nueva vida' puso punto y final a su historia tras tres temporadas y 101 episodios. Lo hizo tras producirse un salto temporal de hasta 20 años en su historia para saber cómo se encuentran Ferit, Seyran y toda la familia Korhan pasados los años. Así, los fans pudieron ver cómo la pareja protagonista de la ficción consigue superar todos los obstáculos y después de 20 años siguen formando una familia feliz.

La encargada de mostrar el momento en el que se encuentran las tramas de 'Una nueva vida' después de 20 años es Duru, la hija de Ferit y Seyran, que regresa a la casa familiar. La joven recorrió sus habitaciones y sus pasillos mientras las imágenes del pasado volvían a aparecer ante sus ojos. Así, todos sus recuerdos permitieron rememorar a la audiencia los momentos en los que los Korhan han reído, llorado, sufrido y tomado todas las decisiones que han cambiado todas sus vidas.

La despedida de 'Una nueva vida' en el jardín

Tampoco la mansión familiar es la misma. El lugar que durante tantos años ha estado marcado por los problemas de la familia Korhan ha encontrado un nuevo propósito. Seyran y Ferit la han convertido en su hogar y también en un centro cultural abierto al público. De esta manera, tanto las pinturas de ella como las joyas de él han pasado a formar parte de ese lugar tan especial.

Asimismo, el regreso de Duru conllevó que la joven recordara uno de los mayores consejos que le dio su abuelo: que algún día todos deben crecer, abrir sus alas y encontrar su propio camino. Así, pese a que los Korhan han llevado cada uno su propio camino, todo lo vivido a lo largo de sus vidas forma parte del recuerdo de esa mansión familiar.

El momento más importante de este capítulo final de 'Una nueva vida' fue justo su desenlace en el que todos los Korhan se reúnen en el jardín de la casa. Así, todos los personajes aparecen para decir adiós a la audiencia que les ha acompañado durante las tres temporadas. Y para poner el broche final, Ferit y Seyran hacen acto de presencia para demostrar cómo después de 20 años siguen más unidos que nunca.