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El anuncio de Atresmedia sobre el futuro más inmediato de Karlos Arguiñano en la programación, que trae cambios

por El Televisero

Atresmedia pone fecha al arranque de la nueva temporada de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y avanza una renovación del plató

Karlos Arguiñano en 'Cocina abierta'
Karlos Arguiñano en 'Cocina abierta' | Montaje El Televisero

Después de semanas de reposiciones de 'Cocina Abierta', con motivo de las vacaciones de Karlos Arguiñano, el veterano espacio matinal de Antena 3 regresa con programas de estreno este próximo lunes 14 de septiembre; día en el que arrancará la nueva temporada.

El querido chef vasco volverá así a su cita diaria con los telespectadores de lunes a jueves, a las 13:25 horas, tras la emisión de 'Espejo Público' con Susanna Griso y como telonero de 'La ruleta de la suerte'. Atresmedia avanza que, en este nuevo curso, Karlos Arguiñano seguirá apostando por una cocina "sencilla, accesible y pensada para el día a día", una de sus señas de identidad. 

Los productos de temporada volverán a ser protagonistas de elaboraciones para todos los bolsillos, acompañadas de consejos para sacar el máximo partido a los alimentos. En ese sentido, el grupo anuncia también que habrá novedades importantes con nuevas recetas y un cambio de imagen, pues se ha realizado una renovación del plató que se descubrirá este lunes.

Por su parte, su hermana Eva Arguiñano continuará poniendo el toque dulce a 'Cocina abierta' los miércoles alternos, acercando y enseñando a los espectadores la repostería casera con elaboraciones fáciles de preparar y trucos para conseguir los mejores resultados.

En el caso de Joseba Arguiñano, éste también seguirá acompañando a Karlos en los fogones. Los lunes y miércoles colaborará con su padre y los viernes se pondrá al frente de 'Cocina abierta' con su entrega propia, que continuará contando cada semana con un invitado. Rostros conocidos y personas anónimas compartirán experiencia culinaria con el cocinero.

'Cocina abierta con Karlos Arguiñano' vuelve a Antena 3 con el aval de las audiencias tras cerrar el pasado curso como líder absoluto por cuarta temporada consecutiva con un 16,7% de cuota de pantalla y más de 800.000 telespectadores de media. El formato logró, además, su mayor ventaja sobre su rival directo, con una distancia de +7,6 puntos.

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