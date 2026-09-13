38 estrenos que ver esta semana del 14 al 20 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Atresplayer: de la nueva serie de Paula Echevarría al spin-off de 'Reacher'

Estamos a las puertas de la llegada del otoño, y todos los fans de la llamada spooky season ya se están preparando para su pumpkin spice latte, sus películas de terror y romantizar el cambio de color de las hojas de los árboles. Y a parte de eso, las plataformas de streaming ya empiezan a traer nuevos estrenos, a Netflix, a Prime Video, a Movistar Plus... Entre ellos podemos destacar el estreno de 'Neagley', el spin-off de 'Reacher', una de las grandes series de Prime Video, quizá la más exitosa de todas. También tendremos en Netflix el estreno de la película 'Hugo 24' con Arón Piper, o la nueva temporada de la antología de monstruos de la historia de Ryan Murphy con la historia de Lizzie Borden.

La plataforma que más destaca es Movistar Plus, con varios estrenos de películas como la nominada a los Oscar 'Little Amélie', las españolas 'Un hijo', 'Después de Kim' o 'Pizza movies'. También una nueva temporada de 'Las Berrocal', una segunda tanda de episodios de la precuela de 'Outlander', o la última película de Angelina Jolie. Y, por supuesto, la serie española 'A la deriva', protagonizada por Paula Echevarría, que estrena Atresplayer. Una muy buena semana de estrenos.

Estrenos en Prime Video

Neagley

Sinopsis: Cuando descubre que un querido amigo de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso, remueve cielo y tierra para hacer justicia. Usando todo lo que ha aprendido de Jack Reacher y su experiencia de miembro de la 110 Investigadores especiales, Neagley se mete en un sendero peligroso para descubrir un mal amenazante.

'Reachaer', la saga creada por Lee Child y adaptada por Nick Santora nos trae un spin-off de la popular serie, centrado en el personaje de Frances Neagley, a la que interpreta Maria Sten. Uno de los personajes más queridos por los fans se embarca en sus propias aventuras, expandiendo todo el universo 'Reacher', que se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de Prime Video. Por lo que parece, nos mostrará el día a día de la detective, alejándose (menos mal) de un procedimental al uso para centrarse, como su serie madre, en un caso durante toda la temporada. Pero no estará sola. La acompañarán Greyston Holt como el Detective Hudson Riley; Jasper Jones como Keno; Adeline Rudolph como Renee; Matthew Del Negro como Pierce Woodrow y Damon Herriman como Lawrence Cole. Además, se confirmó la presencia de Alan Ritchson retomando su papel de Jack Reacher. "Puedo no ser imparcial, pero vale la pena la espera porque estamos llevando las cosas a un nuevo nivel y está de muerte. ¿Sabéis lo que digo?", dijo Maria Sten en su Instagram, poniendo los dientes largos a los fans.

La serie de 'Reacher' sigue siendo el título más importante de la plataforma. Solo hay que ver los datos de la tercera temporada, que acumuló un total 54,6 millones de espectadores a nivel global en sus primeros 19 días.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Tú + Yo - Solos contra todos

Sinopsis: Alma Lancaster, de 18 años, parece llevar una vida perfecta en el seno de una familia adinerada que cree que está estudiando Derecho. Sin embargo, en secreto persigue su verdadero sueño: el cine. En la universidad conoce a Vadim Arcadi, de 20 años, un rebelde carismático y solitario con un pasado turbulento. Obligados a colaborar en una película para la universidad, ambos chocan, se acercan y terminan enamorándose, pese a sus esfuerzos por evitarlo. Pero alguien que los observa está decidido a separarlos y desvelar secretos que podrían destruir tanto a Alma como a Vadim.

Prime Video sigue con sus adaptaciones literarias de sagas juveniles de éxito. Ahí tenemos la saga 'Culpables', 'Off Campus', 'El verano en que me enamoré'... Ahora llega la adaptación de las novelas best seller de Emma Green. En este caso, cuenta con Vittoria Di Savoia y Lucas Barski como protagonistas. Manon Gaurin es la joven realizadora encargada de este enemies to lovers con toques de misterio e incluso de thriller. Pero es que hay que tener en cuenta que la protagonista es bisnieta del que fuera último rey de Italia. A sus 22 años dio una entrevista al medio Vanity Fair, y defendió sus ganas de probar cosas nuevas. Entre ellas, esta película de Prime Video. "Quiero hacer teatro, arte... las tiaras y los vestidos largos y brillantes de princesa no me representan".

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Estrenos en Netflix

Hugo 24

Sinopsis: Hugo tiene 23 años y aún no ha madurado. En la víspera de su 24 cumpleaños se enfrenta a la vida adulta: no tiene trabajo, pero acude a una entrevista en una inmobiliaria, un empleo soñado que le permitiría vestir en traje, algo que le recuerda a su padre ausente. Arrastra un profundo miedo al abandono: su madre está en prisión, su novia se marcha y su familia se resquebraja. Cuando su casero amenaza con desahuciarlo en 24 horas, inicia una carrera contrarreloj que marcará su paso definitivo a la adultez.

Luc Knowles dirige a Arón Piper, acompañado de Marco Cáceres, Marta Etura y Greta Fernández, en esta película que se centra en la problemática social en nuestro país sobre la vida de los jóvenes. Así lo comentaba el propio Piper en una entrevista para RTVE. "'Hugo 24' habla de la amistad, del salto a la madurez, la vivienda, el maltrato… Estoy encantado de poner voz a tanta problemática social", afirmó con contundencia. "Hugo es un chaval de barrio, de una familia humilde que está en unas circunstancias complicadas. Entonces, se ve un poco entre la espada y la pared y teniendo que dar un salto a la madurez de una forma extrema e inmediata. Porque si no se pone las pilas y empieza a ganar algo de dinero, lo va a perder todo". Toda la película habla sobre los problemas con los alquileres, la pérdida de identidad en los barrios, el miedo a la soledad y al abandono... aunque en taquilla no consiguió brillar, pero quizá era una historia más pensada para funcionar bien en streaming.

Fecha de estreno: 15 de septiembre

Stranger Things: Relatos del 85 (Temporada 2)

Sinopsis: Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad.

Vuelve a Hawkins con 'Stranger Things: Relatos del 85', la nueva y emocionante serie de animación del creador Eric Robles con los hermanos Duffer como productores ejecutivos. En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto? En esta nueva historia del universo de 'Stranger Things', los jóvenes héroes deben darse prisa para resolver este misterio y salvar Hawkins.

Así promociona Netflix la segunda temporada de su serie de animación. Aunque los primeros episodios tampoco tuvieron la recepción esperada... El mundo de 'Stranger Things' parece bastante acabado después de un desenlace que no acabó por convencer a nadie. De todos modos, se celebra la ampliación del universo, y qué mejor que hacerlo en el mundo de la animación, en el que se permiten muchas más cosas. "Creo que la gente se sorprenderá mucho de lo bueno que es", dijo Matt Duffer, uno de los creadores, en una entrevista para Collider. "Si te gusta más la serie entre las temporadas 2 y 3, creo que te encantará la serie animada", confirmó el showrunner Eric Robles.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Sinopsis: La historia de Lizzie Borden, una joven juzgada y absuelta en 1892 de los asesinatos de su padre y su madrastra.

La serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan premiada con el Emmy, regresa en 2026 con una cuarta entrega centrada en el primer «monstruo» femenino de la serie, Lizzie Borden. Tras abordar los personajes de Dahmer, Lyle y Erik Menéndez y Ed Gein, Ryan Murphy, quizá el creador más prolífico del momento en el mundo del streaming, vuelve con una nueva entrega de su antología de monstruos de la historia. Aunque tratando de humanizarlos, por lo que la polémica siempre le rodea. En este caso, aborda la famosa figura de Lizzie Borden, a la que recientemente vimos interpretada por Christina Ricci. Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, es la protagonista, acompañada de Charlie Hunnam y Rebecca Hall. Billie Lourd como Emma Borden, Joey Pollari como el tío John Morse y Jessica Barden como la actriz Nance O’Neil, amiga de Lizzie en sus últimos años. Y además veremos a Sarah Paulson dando vida a Aileen Wuornos, la asesina que inmortalizó Charlize Theron en la película 'Monster'.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus

Little Amélie

Sinopsis: Hasta los dos años y medio, Amélie se describía como un tubo digestivo inerte y vegetativo. Luego llega el acontecimiento fundador que la hace caer en el universo infantil. A lo largo de los siguientes seis meses se suceden el descubrimiento del lenguaje, de los padres y hermanos, el jardín del paraíso, las pasiones (Japón y el agua), los disgustos (la carpa), las estaciones, el tiempo... Todo lo que a partir de los tres años constituye la persona humana para siempre. Porque a esa edad todo está decidido, tanto la felicidad como la tragedia... Ese es el mensaje que nos envía este bebé de mirada traviesa, que observa el mundo con agudeza.

Nominada al Oscar, BAFTA, César y Globo de Oro, y premiada en San Sebastián y Annecy, esta animación adapta la vida de la escritora Amélie Nothomb con evocadora estética al estilo del Studio Ghibli. Retrata con delicadeza la infancia de una niña belga de dos años en el Japón de los años 60. El descubrimiento de la lluvia, el lenguaje y los miedos junto a su niñera Nishio-san, en un poético viaje hacia el despertar de la propia conciencia. Si quieres saber más sobre la profundidad de esta película, tienes que leer el best seller de la autora 'Metafísica de los tubos'. Y es que la película dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang hace posible lo imposible: adaptar una novela tan compleja que, trasladarla al lenguaje audiovisual era poco menos que una quimera.

Fecha de estreno: 14 de septiembre

Las Berrocal (Temporada 2)

Sinopsis: Vicky se enfrenta a grandes cambios en su vida personal y continúa con una vida profesional muy intensa, que provocará algún que otro conflicto familiar, pero que también le llevará a seguir cumpliendo sueños como entrevistar a un buen amigo, su admirado Alejandro Sanz. Alba crece muchísimo en su vida profesional y en lo personal da el paso de comprar su propia casa para independizarse con su novio, marquitos. Por su parte, Rocío se adentra en una nueva etapa donde la visibilidad pública y los retos profesionales conviven con un desafío más íntimo: enfrentarse a sus propios miedos. Mientras tanto, Victoria continúa con sus ganas de vivir y cuidar de las mujeres de su vida, de las que recibirá más de una sorpresa, como conocer a uno de sus ídolos, Can Yaman. Además, en esta segunda temporada, las Berrocal hablan sin filtro de temas como el amor, el sexo, la salud mental, la menopausia o de la tiranía de tener que lucir siempre perfectas.

'Las Berrocal', el docureality Original Movistar Plus, vuelve con el estreno de su segunda temporada. Seis nuevos episodios, en los que Vicky, Alba, Rocío y Victoria vuelven a abrir las puertas de su universo familiar, personal y profesional. En esta nueva temporada, las Berrocal siguen manteniendo toda su esencia y supasión por la vida: veremos su crecimiento personal y profesional, sus viajes, sus reuniones con familia y amigos, y volveremos a reír, llorar y disfrutar con ellas. "Para mí, el documental ha sido como un amor. Ha llegado en el momento en que más necesitaba soltar, en un punto de mi vida en el que había dejado atrás muchos miedos, y otros los he ido abarcando durante las grabaciones”, explicó Rocío en una entrevista para Vanitatis. “Como cuando llega el hombre de tu vida… ¡Pues para mí, el documental!".

Fecha de estreno: 15 de septiembre

Un hijo

Sinopsis: María, una psicóloga escolar sin experiencia, intuye que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, vencer la intransigencia de su padre.

La premiada novela de Alejandro Palomas llega al cine convertida en un emotivo drama sobre infancia, duelo y comunicación. Macarena García y Hugo Silva acompañan al joven protagonista de una historia que combina sensibilidad y suspense emocional para retratar la importancia de escuchar aquello que los niños no siempre pueden expresar con palabras. "Yo he trabajado con niños, pero que no se han leído los guiones para que estén frescos. Pero Ian [Cortegoso, el joven protagonista] se sabía el texto de memoria y tiene grandes monólogos muy difíciles de defender", explicó Macarena en una entrevista para Fotogramas. "Se nota perfectamente que trabajó con una coach, María Olatz, la misma que trabajó con Sofía Otero en '20.000 especies de abejas'. Yo es que le adoraba. De todas formas, a mí con los niños me pasa algo. Conecto un poco parecido, entiendo la infancia, el acompañamiento de la infancia por ahí y había algo del personaje que yo sentía que conectaba más con los niños y la pureza de los niños que con los adultos, que están más contaminados.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Después de Kim

Sinopsis: Juan (Dario Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores), divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim, con la que hace tiempo perdieron el contacto, ha aparecido muerta. Allí descubren que ella ha dejado un hijo que está en paradero desconocido. Esta sorpresa les lleva a quedarse en España para encontrar a su nieto. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

Ángeles González-Sinde adapta su propia novela en este drama protagonizado por Adriana Ozores y Darío Grandinetti. La muerte de una hija obliga a una expareja separada desde hace décadas a emprender una búsqueda inesperada que reabre heridas, secretos familiares y viejas cuentas pendientes en un viaje profundamente emocional. La que fuera Ministra de Cultura (muy vilipendiada por su película 'Mentiras y gordas' que, pese a ser una increíble cantera de actores, tiene una media en FilmAfinnity de 2,2) regresa a la dirección con un drama intenso, muy bien liderado por una Adriana Ozores demostrando una vez más su versatilidad.

"'Después de Kim' es una historia muy peculiar, una que a mí me tiene atrapada, pero más allá incluso de la película. Porque, cuando leí la novela pensé, ¡uf, qué misterio hay aquí! Un gran misterio que es lo que realmente sostiene la película y la historia", comentó la actriz en una entrevista para Vanity Fair. "Se trata de dos padres que reciben una noticia espeluznante: su hija ha sido asesinada. Y, más allá de la búsqueda, lo que se va descubriendo es esa especie de misterio sobre por qué existen esas relaciones tan peculiares entre todos los personajes, entre los tres".

Fecha de estreno: 17 de septiembre

La casa nostra (Temporada 2)

Sinopsis: Miqui y Èric tendrán que lidiar con las consecuencias de la repentina convivencia familiar en su piso de Barcelona, donde los choques intergeneracionales, los líos amorosos y la crisis de la vivienda desatan una espiral de cómicos malentendidos.

Segunda entrega de la serie de Dani de la Orden y Oriol Pérez que continúa profundizando en los enredos y situaciones disparatadas que surgen de la convivencia entre padres, hijos y amigos bajo un mismo techo. El reparto está encabezado por Marc Rius como Miqui, acompañado por Adrian Grösser, como Èric. Junto a ellos destacan Paula Malia, Betsy Túrnez, Llum Barrera, Albert Ribalta y Núria Casas. La serie incorpora además numerosos cameos de rostros conocidos de la televisión, el cine y las redes sociales, reforzando su carácter popular y contemporáneo.

En Movistar Plus existe la opción de ver la serie tanto en versión original como doblada al castellano. "La premisa es que ya estás en la treintena y quieres hacerre una vida, madurar, crecer, encontrar pareja, estabilidad… y no puedes porque tus padres, que se han separado, vuelven a vivir en el piso. Y, además, no puedes buscarte otro piso porque el alquiler está fatal. Ahora, por desgracia, más que una premisa es un poco cinéma vérité. Y esto ha pasado ahora, que nos hemos dado cuenta de que esto de lo que hablamos es un tema vigente. Quiero decir, acabo de ver un reel en el que Rufián explica que la vivienda es lo que más preocupa", comentó Dani de la Orden en una entrevista para Vilaweb.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Pizza Movies

Sinopsis: Una periodista cultural y crítica de cine en crisis convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio, pero no un uno cualquiera: una pizzería con temática de cine.

Del desempleo y la crisis vital a la masa de pizza inspirada en clásicos del cine. Esta sátira cultural sigue a una periodista cinematográfica y a su esposo, interpretados por Judit Martín y Berto Romero, en su caótico intento de empezar de cero montando una pizzería temática. Bajo la dirección de Carlo Padial, un referente de la comedia de la incomodidad, la historia mezcla deudas y romance en una propuesta presentada en el Festival de Málaga 2026. "Me carga todo ese cine cínico y 'destroyer' que es un reflejo del enfado actual", contó Carlo Padial, el director, para El Periódico.

"Cuando uno está empezando, todos los proyectos tienen algo de búsqueda de tu propia voz. Mis primeros proyectos tienen algo más de metalenguaje, de desmontaje del propio aparato cinematográfico, porque yo mismo estaba buscando qué significaba el cine para mí y cómo quería hacerlo. Y era una búsqueda un poco a oscuras. Tengo la impresión de que tanto la serie 'Doctor Portuondo', que es un proyecto muy importante para mí, como ahora 'Pizza Movies' son la evolución natural de todo eso", explicó en la misma entrevista.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Outlander: Sangre de mi sangre (Temporada 2)

Sinopsis: Mientras Brian Fraser y Ellen MacKenzie deberán afrontar las consecuencias de su huida en una Escocia dividida por la inminente rebelión jacobita, Julia Moriston y Henry Beauchamp seguirán luchando por permanecer juntos después de que el viaje a través de las piedras altere para siempre sus vidas. Dos historias de amor separadas por siglos, pero unidas por el destino, que vuelven a entrelazarse en una mezcla de romance épico, aventura y viajes en el tiempo.

La serie amplía el universo de la franquicia explorando los orígenes de las familias Fraser y Beauchamp desde una perspectiva propia. Creada por Matthew B. Roberts a partir del universo literario de Diana Gabaldon, 'Outlander' es una serie que cuenta con millones de fans por todo el mundo. Un éxito sin precedentes que aumenta su universo con esta precuela que ya cuenta con una segunda temporada. El reparto vuelve a estar encabezado por Harriet Slater ('Belgravia: The Next Chapter'), como Ellen MacKenzie y Jamie Roy ('Condor's Nest'), como Brian Fraser, los futuros padres de Jamie. En la línea temporal del siglo XX regresan Hermione Corfield ('The Road Dance'), como Julia Moriston, y Jeremy Irvine ('War Horse'), como Henry Beauchamp, los padres de Claire. Los acompañan Tony Curran ('Mary & George'), como Lord Lovat; Séamus McLean Ross, Sam Retford, Rory Alexander y Conor MacNeill, que interpretan las versiones jóvenes de personajes icónicos del universo Outlander, además de otros rostros habituales como Sara Vickers y Sally Messham.

"Hay guiños y sorpresas ocultas de 'Outlander' a lo largo de esta historia. Así que para los fans de 'Outlander', cuando ven la precuela, hay momentos de '¡Ah, claro!', cuando un personaje conoce a otro o algo así. Todo eso se entreteje a lo largo de toda la serie", comentó la actriz Hermione Corfield para Diario El Comercio.

Fecha de estreno: 19 de septiembre

Couture (Alta Costura)

Sinopsis: En plena vorágine de la Semana de la Moda de París, se entrecruzan los caminos de tres mujeres, que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas: a Maxime, una directora de cine estadounidense en la cuarentena, le diagnostican cáncer; Ada, una joven modelo de Sudán del Sur, escapa de un futuro marcado para terminar en un entorno frívolo, y Angèle, maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles, sueña con cambiar de vida.

Angelina Jolie protagoniza este elegante drama coral ambientado en la Semana de la Moda de París. Entre desfiles, enfermedad, sueños personales y decisiones trascendentales, la directora francesa Alice Winocour construye una emotiva historia de segundas oportunidades que participó en Toronto y compitió por la Concha de Oro en San Sebastián. Con Louis Garrel en el reparto. Aunque no acabó de tener la relevancia que debería tener cualquier película de Angelina Jolie, sobre todo por culpa de su irregular guión, tiene momentos muy logrados. Sobre todo en la parte artística. "Como era algo tan verdadero para ambas, se trataba más de estar dispuestas a desnudarnos emocional y físicamente y ser honestas", explicó la actriz sobre su relación con la directora Winocour, en una entrevista para ELLE.

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

City of Blood

Sinopsis: En un mundo asfixiado por el calor y devastado por el cambio climático, la delincuencia domina el día a día. Berlín se ha convertido en una ciudad-estado al borde del colapso: mientras una minoría privilegiada vive cómodamente bajo una enorme cúpula climatizada, el resto de la ciudad se hunde en la corrupción y la violencia. Bea y Phoebe son dos hermanas que fueron separadas en la infancia por un acontecimiento trágico. Bea, que ahora padece una enfermedad crónica, ha crecido rodeada de privilegios junto a su madre adoptiva, mientras que Phoebe ha tenido que sobrevivir en las calles de Berlín. Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, en vísperas de unas elecciones decisivas, descubren una verdad aterradora: los vampiros controlan el crimen organizado y están intentando hacerse con el poder político para garantizar su supervivencia. En esta ciudad, la sangre se ha convertido en el recurso más valioso. Atrapadas en una peligrosa lucha por el control de la ciudad, Bea y Phoebe deberán luchar por su supervivencia mientras se enfrentan a una inquietante pregunta: ¿quién representa realmente la mayor amenaza, los humanos o los vampiros?

¿Cómo no nos va a gustar una historia sobre apocalipsis y vampiros? Inspirada en la novela gráfica 'Belnoir' creada por el ilustrador Reinhard Kleist y por el escritor Tobias O. Meißner, esta serie es una producción de Hulu Alemania, y promete ser un bombazo ya no solo en su país, sino en el resto del mundo. Creada por Philipp Kadelbach y Elena Lyubarskaya, cuenta con un reparto que combina actores reconocidos y nuevos talentos de Alemania, entre ellos Lea Drinda, Soma Pysall, Franz Hartwig, Jördis Triebel, David Schütter, Mouataz Alshaltouh, Jenny Schily, Dagmar Manzel, Melika Foroutan, Jan Georg Schütte, y Lars Eidinger. Una Berlín distópica nos espera a la vuelta de la esquina para pasar miedo, pero también un poquito de acción, por supuesto. Una de las apuestas más extrañas de este mes, pero que merece que la tengamos en cuenta, porque puede ser una gran sorpresa.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Estrenos en Atresplayer

A la deriva

Sinopsis: Batuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas, en un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad. Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y 'los resucitados' son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher son los protagonistas de la nueva serie que firma Atresmedia para su plataforma de streaming Atresplayer. Una historia marcada por un naufragio, la pérdida y el inesperado regreso de cinco hombres que todos creían muertos. "La historia comienza con el naufragio del barco, con cómo las mujeres viven ese momento en el que sus seres queridos desaparecen", contó Echevarría para Antena 3. La actriz da vida a Lucía, una mujer fuerte que trata de enfrentarse a las limitaciones impuestas a las mujeres de los años 70: "Es una mujer bastante adelantada a su época, pero con todas las limitaciones que tenía la mujer entonces". Una de las series más esperadas del mes de septiembre, y es que hace bastante tiempo que no teníamos nueva propuesta española en la plataforma. Está conformada por diez episodios de 50 minutos, que han sido grabadas en Canarias y en Madrid.

Fecha de estreno: 20 de septiembre

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