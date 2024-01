Crítica de ‘Galgos’: una ‘Succession’ a la española que te enganchará hasta el final

Movistar Plus quiere empezar fuerte este 2024, y tiene entre manos una de las series que podrá marcar la temporada. Estamos hablando de ‘Galgos’, dirigida por Félix Viscarret (‘Patria’) y Nely Reguera (‘La voluntaria’) y con guion de Clara Roquet, Francisco Kosterlitz, Pablo Remón y Lucía Carballal. Sí, sus creadores se han empeñado en distanciarla de ‘Succession’, una de las mejores series de la historia reciente de la televisión. Como si fuera algo malo. Pero tener comparaciones con una serie como esa, es lo mejor que podrían decir de ti. Porque ‘Galgos’ tiene muchos paralelismos con la serie de HBO MAX, pero todo lo lleva a su terreno, dándonos una serie marca España. Y no olvidemos que, al final, ‘Succession‘ no ha inventado nada. Los clanes familiares televisivos existen casi desde que se inventó la ficción en televisión. ‘Dallas’, ‘Dinastía’… O incluso en nuestro país con ‘Velvet‘ o ‘Gran Hotel’.

‘Galgos’ se centra en la familia Somarriba, cuyo emporio azucarado (poseen una empresa familiar especializada en bollería) está llegando a su fin por culpa de varios factores a los que tienen que enfrentarse. Las puñaladas continuas, los juegos debajo de la mesa y las risas falsas son plato del día en una familia que creía llevarse bien. Pero no es azúcar todo lo que reluce.

El plato fuerte de ‘Galgos’ no solo está en su historia, que te mantiene enganchado, sino en un reparto que crece con cada escena. Adriana Ozores (ganadora de un Goya por ‘La hora de los valientes’), Oscar Martínez (‘El ciudadano ilustre’), Marcel Borràs (‘Pulseras rojas’), Patricia López Arnaiz (ganadora de un Goya por ‘Ane’), María Pedraza, Jorge Usón, Francesco Carril, Luis Bermejo (nominado al Goya por ‘Magical Girl’) y Daniela Estay. Menudo reparto.

¿De qué va ‘Galgos’?

Carmina Somarriba y Emilio Somarriba son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase su mejor momento. Gonzalo Díaz, marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial.

La familia no se mezcla con los negocios

Esa parece ser la máxima que todos los protagonistas se plantean en ‘Galgos’. Pero ninguno parece querer cumplirla. No del todo, al menos. Porque por más que lo intenten, siempre acaban mezclándolo todo. Y mejor para nosotros, que si no, no tendríamos serie. Ya desde el comienzo se ve por dónde van a ir los tiros, y que no vamos a poder fiarnos de ninguno. Y no hablamos de los primeros minutos, en los que vemos a una familia que parece feliz, pero que sabemos que va a explotar de un momento a otro. Porque no hay familia que lleve un negocio multimillonario y se lleve bien todo el tiempo. De hecho, no hay familia que se lleve bien todo el tiempo.

Los Somarriba están liderados por el matrimonio formado por Carmina y Gonzalo. Y sí, desde casi el primer episodio, vemos las fracturas que se van abriendo en su unión, en su confianza inquebrantable. Todo por el bien de la empresa familiar, o eso dicen. Porque al final, cada personaje está ahí para saciar su ego, y sus ansias de poder. Aunque quieran pretender lo contrario.

El punto más a favor de ‘Galgos’ es cuando el guión se centra en esa trama empresarial. Cuando vemos ese juego de sillones, esos vaivenes, ese machismo por ver a una mujer como presidenta. O ese tópico de que los argentinos son unos vendehumos. Todo está aquí presente, pero se le da la vuelta, aunque podría haberse estirado más. Hay veces que parece que ‘Galgos’ no quiera meterse en algo hasta al final. Como sí hacía ‘Succession’, que llevaba cada decisión hasta las últimas consecuencias posibles.

Ese abrazo esconde mucho más de lo que vemos… / MOVISTAR PLUS+

¿Para qué queremos amor cuando podemos tener poder?

Esa máxima no solo sirve para los personajes sino para nosotros como espectadores. Porque ‘Galgos’ pierde fuelle cuando se pierde en otras tramas que no nos interesan. Por ejemplo, la trama de los hermanos pequeños, Guzmán y Jimena. Sobre todo esta última, que tiene la parte de la historia más prescindible de todas. Su personaje al final acaba siendo plano y no aportada nada a la trama principal. Es una pena, porque podría haber dado un golpe en la mesa hacia el final de la serie, y sorprendernos.

Sí, ‘Galgos’ va cumpliendo a rajatabla cada cosa que esperamos de ella. Como hemos dicho, hay veces que falta riesgo, o ganas de meterse en más berenjenales. Pero se le perdona, sobre todo por sus actuaciones de altura. Comandadas por una impresionante Adriana Ozores. Su Carmina tarda un poco en hacerse a aun puesto de poder, pero quizá eso sea es lo que quiere que parezca desde fuera. Porque no duda ni un segundo en hacer lo que tiene que hacer para continuar al frente de la empresa de su padre. Incluso si eso supone pasar por encima de un matrimonio de 40 años. Ya lo dice al final: «Nos hemos perdido el respeto». Ella lo sabe, sabe que sus acciones son duras y que non tienen vuelta atrás. Pero también sabe que no piensa pasar ni una.

Oscar Martínez es la otra pieza fundamental del puzzle. Encaja a la perfección con la trama que quiere contar ‘Galgos’, y es curioso cómo su pelo va cambiando según todo se desmorona. Curioso que sea una especie de metáfora de lo que está pasando en la serie. Sus duelos interpretativos con Ozores son oro puro, y elevan la serie por encima de la media. Al igual que Patricia López Arnaiz, la hija mayor, y que busca constantemente hacerse valer, y demostrarlo delante de sus padres. Porque parece que para su madre nunca nada es suficiente, y su padre le tiene demasiado entre algodones.

Al final, ‘Galgos’ puede ser comparada con ‘Succession’, porque sí, hay momentos e historias muy similares. Pero acaba siendo una serie totalmente independiente, que encuentra su voz con rapidez, y que va a dar mucho que hablar este 2024.