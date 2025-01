Las 5 películas de estreno este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Quién nos iba a decir que enero iba a pasar tan rápido. Acostumbrados a que sea el mes más lento del año, es un cambio que no sabemos si nos gusta o no, pero ya estamos ante el último fin de semana del mes. Porque el siguiente ya será 1 de febrero. Así que vamos a celebrarlo con cinco películas que acaban de llegar a plataformas, y que sirven perfectamente como fin de fiesta. Porque es que hay de todo, y para todos los gustos. Como siempre, destacamos cinco servicios de streaming, y esta semana les toca a Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus+ y Filmin.

Una gran variedad de géneros para todos los gustos. Pasamos de la acción crepuscular de Liam Neeson con su película 'En tierra de santos y pecadores', en Irlanda. Y además con Jack Gleeson ('Juego de tronos'). También tenemos acción pero más hollywoodiense, con el regreso de Milla Jovovich y su 'Monster Hunter', una bizarrada divertidísima si te gustan los monstruos hechos por CGI. Cada uno tiene sus gustos. Pero si tenemos que hablar de bizarrada, no podemos dejar atrás 'Canina', la última película de Amy Adams. Y sí, mejor no saber mucho de ella antes de verla... porque te va a sorprender. Nunca imaginarás por dónde puede ir la historia.

Y, para cerrar, llega a Prime Video el thriller psicológico y de terror 'Parpadea dos veces'. Dirigido por Zoe Kravitz, tiene a un Channing Tatum muy perturbador de protagonista. Además, llega a Filmin 'Cerca de ti', la nueva película de Elliot Page, y su primer papel protagonista desde su transición. Llega con buenas críticas y con un mensaje denuncia muy necesario.

En tierra de santos y pecadores

Sinopsis: Irlanda, años 70. Deseoso de dejar su oscuro pasado atrás, el antiguo asesino a sueldo Finbar Murphy lleva una vida tranquila en el pequeño pueblo costero de Glen Colm Cille, lejos de la violencia política que asola el resto del país. Cuando llega al pueblo un peligroso grupo de terroristas liderado por la despiadada Doireann, Finbar se verá inmerso en un peligroso juego que le obligará a elegir entre mantener su identidad secreta o defender a sus vecinos y amigos.

Liam Neeson sigue demostrando, a sus 72 años, que es el tipo más duro del cine reciente con películas como esta. Desde que protagonizase hace más de una década la estupenda 'Venganza', no ha parado de trabajar, y sí, se ha convertido en un auténtico referente en el cine de acción crepuscular. Aunque es verdad que en este film dirigido por Robert Lorenz, con el que ya trabajó en 'El protector', todo cobra un aura de misticismo y sobriedad.

Quizá por momentos nos recuerde a 'Cobra. El brazo fuerte de la ley'. Sí, aquella película ochentera de Stallone que cimentó su estatus de estrella. Pero en este caso nos trasladamos a una Irlanda silenciosa y rencorosa. Comparte protagonismo con Jack Gleeson, el mítico Joffrey de 'Juego de tronos', y es una de las películas de Neeson con mejores críticas de su filmografía reciente. Pausada y oscura, tiene momentos de acción que funcionan muy bien, aunque por momentos el ritmo flojee.

Plataforma: Movistar Plus+

Monster Hunter

Sinopsis: Tras nuestro mundo hay otro: un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan sus dominios con una ferocidad mortal. Cuando la teniente Artemis y sus leales soldados son transportados de nuestro mundo al nuevo mundo, la imperturbable teniente recibe el golpe de su vida. En su desesperada batalla por sobrevivir contra enormes enemigos con poderes increíbles y ataques imparables y repugnantes, Artemis se unirá a un hombre misterioso que ha encontrado la forma de defenderse.

Milla Jovovich deslumbró a medio mundo con su interpretación en la película de culto 'El quinto elemento', dirigida por Luc Besson. Actriz y modelo, su belleza única traspasó la pantalla y la convirtió en una auténtica estrella. El problema es que su carrera no ha sabido mantenerse a la altura en los siguientes años. Eso sí, protagonizó la saga 'Resident Evil', con grandes resultados en taquilla, y eso la unió a su ahora marido Paul W.S. Anderson. De hecho, es el director de esta 'Monster Hunter', basada en el videojuego homónimo, aunque comparte bastante poco con este. Los efectos especiales son lo mejor de una cinta de aventuras que roza la serie B, aunque cuenta con un Ron Perlman muy entregado que pasaba por allí.

Plataforma: Netflix

Parpadea dos veces

Sinopsis: Cuando el magnate de la tecnología Slater King conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. Él la invita a acompañarle a él y a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Un auténtico paraíso. Las noches salvajes se mezclan con mañanas bañadas por el sol y todo el mundo se lo pasa en grande. Nadie quiere que el viaje termine, pero cuando empiezan a suceder cosas extrañas, Frida intuye que algo anda mal en ese lugar. Tendrá que descubrir la verdad si quiere salir viva de la fiesta.

Zoe Kravitz debutó el año pasado en la dirección con este thriller repleto de giros y trampas que, aunque no consiguió el éxito esperado, sí que promete tener una nueva vida en el mundo del streaming. Con un Channing Tatum inquietante tratando de hacer de las suyas, 'Parpadea dos veces' es una película diferente, original, y que roza el terror en muchos momentos. Con Naomi Ackie como protagonista, el guión (también firmado por la propia Kravitz) nos lleva de la mano por una extraña isla en donde nada es lo que parece.

Plataforma: Prime Video

Canina

Sinopsis: Una mujer hace una pausa en su carrera profesional para convertirse en madre y ama de casa, pero pronto su vida doméstica toma un giro surrealista. A medida que acepta el poder salvaje profundamente arraigado en la maternidad, se vuelve cada vez más consciente de las extrañas e innegables señales de que se puede estar convirtiendo en un perro.

Amy Adams ha hecho de todo en su carrera, y pese a ello, quizá este sea el papel más peculiar y surrealista de su ya extensa carrera. Porque lo que dice la sinopsis es real: Amy Adams se va transformando en un perro según avanza la película. Basada en la novela de Rachel Yoder, la película lleva la firma de Marielle Heller, autora de otra maravillosa obra como es "¿Podrás perdonarme algún día?" con Melissa McCarthy. Adams sonaba para todos los premios, pero se ha quedado por el camino en una temporada muy competitiva. Quizá la metáfora que busca la historia se pierde un poco por el camino, pero es una película digna de verse (y comentarse).

Plataforma: Disney Plus

Cerca de ti

Sinopsis: Sam tiene la oportunidad de encontrarse con un viejo amigo de camino a casa para asistir a una temida reunión familiar que le obliga a enfrentarse a recuerdos enterrados hace mucho tiempo.

“Sentí muchas de las escenas como si formaran parte de la realidad, como si la emoción saliera de mí realmente. Hay un momento en el que Catherine y yo estamos estirados en la cama y me dice lo orgullosa que está de mí y de lo lejos que he llegado. Me puse a llorar. Ahí era Sam, pero también era Elliot”. Así resume su trabajo en la película Elliot Page, en su primer papel protagonista tras su transición. Quizá no acabe de ahondar en el mensaje que quiere transmitir, y se queda un poco en la superficie. Pero no deja de ser una película valiente y necesaria, más aún en los tiempos que corren.

Plataforma: Filmin