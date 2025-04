Pedro Piqueras impugna abiertamente lo hecho por María Casado en 'Informativos Telecinco': "Soy contrario"

Pedro Piqueras continúa con la promoción de su nuevo libro 'Cuando nada es urgente', y como es habitual, no ha dudado en sincerarse sobre su longeva relación con 'Informativos Telecinco'. Así, el presentador ha reflexionado en una nueva entrevista sobre el periodismo actual, sentenciando de lleno sobre la iniciativa de María Casado de iniciar un karaoke en mitad del informativo.

"Yo no he cambiado de oficio. He cesado en lo de contar las noticias cada día porque ya es que me superaba todo. Llevaba tantos años… 35 años haciendo telediarios y ahora veo la información con un poco de lejanía", comienza aclarando el periodista durante su última entrevista con 20 Minutos. Y el comunicador no ha dudado en recordar el momento en el que supo que tenía que poner fin a su tiempo en televisión.

Pedro Piqueras sentencia el karaoke de María Casado en 'Informativos Telecinco': "No soy partidario"

Como ya había revelado en alguna ocasión, Pedro Piqueras asegura la idea de jubilarse ya le había perseguido durante un tiempo. "Empecé a pensar en irme hace cinco años porque ya me parecía un poco rutinario lo que ocurría, porque estaba cansado, porque tenía una edad, tenía ya 65 años, porque veía que había gente que lo hacía muy bien a mi alrededor", explica el periodista antes de pronunciarse de lleno sobre una de las escenas más comentadas de 'Informativos Telecinco' de hace unos meses.

Así, el antiguo presentador del informativo se ha posicionado en contra de la iniciativa de María Casado de despedir la emisión de una forma más desenfadada con un karaoke. "Yo soy contrario, no soy partidario de eso. De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario. Quiero decir, que una cosa es una cosa, y otra es otra", comienza sentenciando el periodista ante el citado medio.

.@MariaCasado_TV despide el informativo homenajeando a los Pecos: "Pasen buena semana, pierdan la vergüenza y disfruten" > https://t.co/vH4jtFKpkq pic.twitter.com/qjyTfPcJjW — Informativos Telecinco (@informativost5) March 23, 2025

"Dicho esto, la gente puede hacer lo que le dé la gana", añade Pedro Piqueras con el fin de no invalidar a quiénes hayan aplaudido el inusual gesto de la presentadora de la edición de fin de semana. "Creo que un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro", termina añadiendo el presentador, que repasa también sus largas jornadas de trabajo.

"Tengo mis ideas de la vida, pero es algo que pertenece a la intimidad"

"Yo llegaba por la mañana a la tele y salía de allí a las 22:00 de la noche para irme a mi casa, y como vivo en Valdemorillo, llegaba a las 23:00 de la noche. Es bastante difícil compartir un horario con gente cercana. Dejas de ver a los amigos, los ves en fin de semana, pero el sábado estás cansado…", confiesa el periodista.

"Yo tengo mis ideas de la vida, evidentemente, pero creo que es algo que pertenece a la intimidad de cada uno", comienza aclarando Pedro Piqueras sobre su ideología política. "Cuando he hecho el informativo he procurado siempre que fuera equilibrado. Yo lo que quiero contar es una historia en la que hay datos, cuento cómo son las cosas, cuento lo que ocurre… Y eso se puede hacer desde un punto de vista equilibrado", termina subrayando el comunicador, poniendo en valor la calidad y el rigor de su trabajo en 'Informativos Telecinco'.