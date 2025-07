Una participante casada se planta en 'First Dates' en busca de una cita y deja KO a Carlos Sobera

Si bien 'First Dates' suele ser el escenario habitual de solteros y soleras que prueban una vez más en su búsqueda del amor, este miércoles el espacio de Cuatro emparejó a dos comensales que ya habían encontrado a su media naranja. Milena se presentó a Carlos Sobera explicando todos los detalles de su relación abierta con su marido para más tarde reunirse con Mimaire, su cita de la noche.

"Nunca he tenido objetivos establecidos por la sociedad, voy a mi manera y sigo mi propio ritmo", comenzó explicando Milena al presentador según se preparaba para reunirse con su cita de la noche. ¿Cuánto tiempo hace que estás sola?", le preguntó entonces Sobera sin esperar lo más mínimo la respuesta de la comensal.

"Sola sola no estoy. Tengo pareja, pero tenemos una relación abierta", confesó la protagonista de la noche en 'First Dates', dejando a Carlos Sobera sin saber cómo continuar. "Hay que actualizarse, amigo mío", le reprochó rápidamente con sorna Matías Roure desde el otro lado de la barra. "Me voy a actualizar", aseguró resignado el presentador.

Entonces, la productora audiovisual se sinceró sobre los motivos que la habían llevado a acudir al espacio de Cuatro. "Llevamos juntos toda la vida. El amor de mi vida ya lo tengo, así que no estoy buscándolo. Quiero conocer otras personas para disfrutar momentos y experiencias que no necesariamente tienen que ser románticas o sexuales. Pero sí para darme la posibilidad de nuevas experiencias", explicó Milena.

Lo mismo le ocurrió a Mimaire, que nada más reunirse con Carlos Sobera y su cita también explicó cómo llegó a la decisión de abrir su pareja. "Hubo un momento en el que sentimos curiosidad. En mi relación estoy bien, no tengo carencias. Es una experiencia que quiero vivir, como el que hace puenting", aseguró la joyera artesanal, confesando que por el momento, ella y su novia nunca habían estado con otras personas.

"Me considero bisexual, las mujeres me han atraído desde siempre. Lo considero algo pendiente", continuó explicando la de Murcia antes de desvelar que tenía dos hijos de 2 y 6 años, lo que causaría el primer momento de tensión en la velada. "Tiene hijos muy chiquititos. Ese fue mi primer stop", confesó Milena ante las cámaras, augurando un nulo entendimiento entre ambas durante el resto de la noche.

Aunque en el caso de Mimaire, la primera impresión fue completamente opuesta. "Me ha encantado. Pelo rosa y ropa negra. Como si fuera una muñeca", comentó la muricana ante las cámaras, fascinada con la productora audiovisual. Sin embargo, poco a poco comenzó a quedar más claro cómo iba a terminar su cita de 'First Dates'. "Mi marido ha tenido dos relaciones. Yo no. Es la primera vez que estaría con una chica. Hace casi un año que abrimos la relación", explicó la joyera.

"Creo que estamos en distintos puntos. Ella está empezando a abrir la relación. Es un camino que mi esposo y yo hemos recorrido desde hace un tiempo", confesó algo desilusionada Milena, lamentando no estar en la misma página que su acompañante. Y al final de la noche, la decepción fue mutua. "Es una persona culta y agradable, pero se la ve un pelín fría", aseguró Mimaire antes de la decisión final.

"Yo soy un libro abierto. Los libros abiertos en cuanto vemos otro libro abierto lo reconocemos. Y ella no…", confesó Mimaire, dejando claro que no quería una segunda cita después de 'First Dates'. "No he conectado como me hubiera gustado. Y creo que ha sido en parte porque ella no ha querido", añadió la murciana, que ni siquiera consiguió sentir chispas después de que el programa las animase a compartir un beso en el reservado.

"Tu rollo es muy guay, creo que es muy similar al mía. Lo que pasa es que siento que en nuestra búsqueda estamos en caminos distintos", aseguró Milena por su parte, ofreciéndose por otro lado a ayudarla en el "camino de autodescubrimiento" que la joyera ha iniciado al abrir su pareja. "Me has caído súper bien, pero no hemos tenido la conexión que hace falta", terminó añadiendo Mimaire.