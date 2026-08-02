Marta Flich tiene claro qué única palabra define a Ayuso tras echar más leña al fuego con el escándalo del ático

Cada vez que Isabel Díaz Ayuso habla 'sube el pan', y sus últimas declaraciones públicas han vuelto a desatar la polémica. Entre las numerosas críticas que ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra la de Marta Flich, quien ha recurrido a la Real Academia Española para definir a la política del Partido Popular.

El nuevo escándalo que rodea a Ayuso se originó la semana pasada, cuando 'El País' publicó que la Comunidad de Madrid había comprado, con dinero público, un ático en el madrileño barrio de Chamberí. Un piso que, supuestamente, querían utilizar como oficinas mientras se llevan a cabo las obras de rehabilitación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ubicada en la Puerta del Sol.

Tras salir a la luz la noticia, Díaz Ayuso compareció ante los medios para asegurar que ese inmueble no iba a ser su residencia oficial y que todo formaba parte de "una campaña de desprestigio en plena emergencia" por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid. Un día después de estas declaraciones, la Comunidad de Madrid anunció que vendería el ático y que destinaría los fondos obtenidos a las labores de reconstrucción.

Posteriormente, el Gobierno regional decidió incluir en la operación de venta otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía. Con los ingresos obtenidos por la venta de los cinco inmuebles, que se prevé que esté entre los 20 y 22 millones de euros, la Comunidad de Mdrid pretende financiar parte de un paquete de actuaciones dotado con 100 millones de euros para la recuperación de las zonas afectas por el incendio.

Marta Flich tacha de "demagoga" a Ayuso

Sobre esta venta se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso este domingo, 2 de agosto, en una nueva comparecencia ante los medios de comunicación. La presidenta madrileña ha vuelto a recordar que el inmueble "está en venta. Y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Y con estos más de 20-22 millones de euros aproximadamente, vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste". Un intento de justificación que no ha resultado creíble por muchos usuarios de las redes sociales.

El vídeo de estas declaraciones, compartido por la Cadena SER en su cuenta de X, ha recibido infinidad de críticas, como la de Marta Flich. Aunque la presentadora de 'Directo al grano' ha preferido recurrir a la RAE para tachar a Ayuso de "demagoga" por apelar al sentimentalismo de los madrileños por lo ocurrido en la Sierra Oeste, para justificar la venta de su polémico ático.

"Sinónimos o afines de demagogia": "1. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular". "2. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder", comparte Marta Flich en su cuenta de X.