Javier Ruiz, dispuesto a no callar más, deja sin salida a la Telemadrid de Ayuso con esta denuncia desde TVE

Javier Ruiz ha dicho un 'basta' atronador desde 'Mañaneros 360', donde encara sus últimos días antes de su salto a La Séptima, ante las lecciones de periodismo que habitualmente se producen en la derecha mediática. Y para ello ha utilizado la gran polémica desatada con la compra de un ático a Isabel Díaz Ayuso en Chamberí (Madrid), camuflado por parte de la Comunidad de Madrid como "oficina" de trabajo.

Una operación firmada en abril pero ocultada hasta la fecha (momento en el que El País la ha destapado) que ha generado una profunda controversia y que ha derivado en una fuerte crisis en el PP de Madrid que, 24 horas después, se intenta sofocar jugando la carta de la demagogia. Y es que el Consejero de Presidencia ha anunciado que ese inmueble se va a vender para destinar el dinero a los afectados por los incendios.

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Así es como la administración encabezada por Ayuso intentará calmar las aguas y superar dicha crisis que, sin embargo, no ha tenido espacio en los medios afines a la derecha. O al menos el que debiera. Pese al escándalo de esta adquisición y a la falta de transparencia y de explicaciones por parte de la Comunidad de Madrid, no ha habido rastro del asunto en portadas de los principales periódicos de este país. Y mucho menos en Telemadrid, cadena 'secuestrada' por el gobierno regional.

Una aciaga realidad en el periodismo que ha denunciado Javier Ruiz sin cortapisas. "Hoy no ha cabido en la prensa. Lo publica El País, el diario que destapó la información, y La Vanguardia también lo lleva en portada. Y a partir aquí, "algo muy brevito" en El Mundo y no ha cabido en ningún lado más. No ha entrado", ha protestado el presentador de TVE mientras exponía en pantalla el diario ABC o La Razón, donde ese tema ha sido silenciado.

"Y la televisión pública madrileña, la que da lecciones de ética a quienes cubrimos Zapatero, a quienes cubrimos Ábalos y a quienes hemos cubierto cada escándalo que afecta al PSOE, cuando afecta al PP y cuando afecta a su jefa ni un segundo. Ayer sus informativos hablaron de Zapatero, inmigración, Zapatero, inmigración, ETA y Zapatero. Ni una palabra del ático. Sus programas tampoco. Estos periodistas que tantas lecciones de ética nos dan, que tanto nos muestran cómo de malos somos los demás, callados como puertas como diría Miguel Ángel Rodríguez", ha sentenciado Javier Ruiz, mirando fijamente a cámara y dejando a los pies de los caballos a los rostros de Telemadrid.

"Por no hablar de todos esos pseudoperiodistas y pseudodigitales que están cobrando con una mano y callando con las dos. Esto es lo que está pasando. El poder mediático de Isabel Díaz Ayuso es tan extraordinario que nadie está siquiera publicando qué es Planifica Madrid, la sociedad inmobiliaria llamada antes Arpegio y que es una sociedad con causas de corrupción", ha denunciado alto y claro el comunicador valenciano.

Y es que, efectivamente, esta empresa tiene causas pendientes dentro de la trama Púnica, otro de los grandes escándalos del PP. "Nadie se lo va a contar. Sí la tele que hay que cerrar con lanzallamas", ha ironizado para rematar, haciendo uso de las asiduas amenazas de Vox con desmantelar por la fuerza RTVE cuando lleguen al poder.