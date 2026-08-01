Los 47 estrenos que llegan este mes de agosto: Qué ver en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max, Disney+ o Filmin

Julio ha llegado a su fin y nos aguarda el mes agosto, que no solo nos trae calor, piscina y un eclipse único en nuestra historia reciente, sino también un sinfín de nuevas series que poder disfrutar en nuestras plataformas de streaming. Es difícil destacar unas por encima de otras, porque este mes de agosto llega fuerte gracias a Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO MAX y Movistar Plus.

Pero lo hemos conseguido y hemos elegido varios títulos que, por una u otra razón, sobresalen por encima del resto. Ahí tenemos el regreso de 'Ted Lasso' con su esperada cuarta temporada como uno de los estrenos a tener en cuenta este mes. Y, hablando de regreso, también tendremos los de la mítica 'Futurama', con su temporada 14, o 'Muertos S.L.', la española que llega a su final este agosto en Netflix.

Y, hablando de regresos, podremos disfrutar de la segunda parte de 'Cien años de soledad', la mastodóntica producción de Netflix para adaptar la obra de Gabriel García Márquez, o la cuarta temporada de 'Reacher', quizá la serie más vista de Prime Video. Y, para terminar el mes, también podremos disfrutar de una nueva adaptación de una novela de Elisabet Benavent con 'Toda la verdad de mis mentiras'.

Futurama (Temporada 14)

Sinopsis: una invasión de piratas espaciales arrogantes, carne desarrollada en laboratorio, estafas de carácter romántico y el inesperado regreso del amor perdido del doctor Zoidberg.

'Futurama', una de las series creada por Matt Groening, responsable de 'Los Simpson', ha tenido una historia más bien complicada. Nació en 1999 y, desde entonces, ha sufrido hasta tres cancelaciones. Pero pese a ello se resiste a morir, y los fans siguen tratando de rescatarla una y otra vez. Desde hace unos años regresó gracias a Disney Plus, y la calidad ha mejorado significativamente. Ahora con esta temporada número 14 se rumorea que, uno de los episodios podría funcionar como nuevo final de la serie. ¿Será el definitivo o seguirán resistiendo Fry, Leela, Bender y Zoidberg unos años más?

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 4 de agosto

Sterling Point

Sinopsis: Annie Jacobson es una chica de 17 años. Criada en Nueva York junto a su hermano gemelo y su cariñoso padre adoptivo, la vida de Annie da un giro inesperado cuando ella y su hermano heredan, de su misterioso abuelo, una isla en Canadá. Allí Annie hace nuevos amigos, descubre el amor y conoce secretos familiares que nunca antes le habían contado.

Ella Rubin y Keen Ruffalo son los protagonistas del nuevo coming of age de Prime Video. Y si hay una plataforma de streaming ahora mismo a la que se le den bien este tipo de historias, esa es sin lugar a dudas la de Amazon. En esta nueva historia, además, como ya pasara con 'El verano en que me enamoré', tenemos una banda sonora perfecta para apoyar la trama. Si en la antes mencionara era Taylor Swift, en esta nueva serie encontramos a su alumna más aventajada: Gracie Abrams. Desde el trailer ya podemos verlo, ya que tiene de fondo uno de sus nuevos singles, 'Look at my life', de su nuevo álbum 'Daughter from hell'. A la protagonista ya pudimos verla en la película de Anne Hathaway 'La idea de tenerte', y aquí tiene pista libre para crear su propia historia. La serie está dirigida y escrita por Megan Park, y resulta que Rubin ya era fan de ella. "No dejo de pellizcarme para saber si es un sueño. Megan Park es un genio. Jodidamente maravillosa y una persona mágica. Estoy muy emocionada", dijo para Wonderland Magazine.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 5 de agosto

Ted Lasso (Temporada 4)

Sinopsis: En los nuevos episodios, Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a lanzarse a la piscina, arriesgándose a hacer cosas que nunca pensaron que harían.

AppleTV es una de las plataformas de streaming que más calidad tiene en sus proyectos. Y, entre todos ellos, siempre ha sobresalido una serie repleta de corazón, que se ha convertido en una propuesta feel good y que arrasó en las temporadas de premio con sus primeras tres temporadas. Estamos hablando de 'Ted Lasso', que tras la incertidumbre de su final (las malas lenguas acusaban a su protagonista, Jason Sudeikis, de no querer volver), regresa con el incomparable entrenador buscando ahora poner orden en el equipo femenino del Richmond.

"El personaje nació de una idea para un anuncio. La agencia de publicidad nos presentó cinco ideas. Elegimos la de un entrenador de fútbol americano que dirige un equipo británico. Me preguntaron si podía invitar a dos amigos, Joe Kelly y Brendan Hunt, porque Brendan sabe mucho de fútbol. Presentamos la propuesta en varios lugares. NBC, Netflix... Todos la rechazaron. Solo Apple apostó por hacerla realidad. No hay promesas. Simplemente, Apple dijo: 'Hagámosla'", contó Sudeikis para el pódcast Friends Keep Secrets.

Plataforma: Apple TV

Fecha de estreno: 5 de agosto

Star Wars Visions presenta: La jedi número 9

Sinopsis: Serie anime basada en los cortos de la antología "Star Wars Visions".

El director supervisor Kenji Kamiyama, el director Shunsuke Tada y el productor Hitoshi Ito son los responsables de esta historia derivada de la antología de cortos 'Star Wars Visions'. La miniserie retoma la trama poco después de los acontecimientos de los cortometrajes de Visions "Jedi número 9" y "Jedi número 9: Hija de la esperanza". En la nueva serie, Lah Kara continúa entrenándose en los caminos de los Jedi bajo la tutela del Margrave Juro. Kara emprende un épico viaje de autodescubrimiento mientras ella y la pequeña comunidad de aprendices de Jedi de Juro se lanzan a una misión para salvar a su padre. Una de las historias más interesantes de esta antología y que sorprende por tener continuidad. Además, se desmarca de la historia de los Skywalker, algo que también es de celebrar, dándole un aire diferente a la saga.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 5 de agosto

Cien años de soledad (Parte 2)

Sinopsis: En la intemporal población de Macondo, siete generaciones de la familia Buendía navegan entre el amor, el olvido y lo ineludible de su pasado… y de su destino.

En la primera parte de 'Cien años de soledad', conocimos un Macondo marcado por la creación de una utopía y por la inocencia de sus primeros años, que empezó a resquebrajarse poco a poco cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacarlo. La segunda parte, que abarca los cincuenta años que aún quedan por contar, profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, donde el progreso acaba dando paso a la decadencia y cumple la maldición que marca su destino. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, se ha convertido en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica. Rodada íntegramente en Colombia y en español, consiguió el aplauso de la crítica por su adaptación fiel a la obra maestra de Gabriel García Márquez.

Esta segunda parte tendrá siete episodios, llegando a su final este 26 de agosto. "Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Hemos dado un paso más en lo visual, lo narrativo y la música para lograr un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que la conclusión de esta etapa tenía que estar a la altura: ser igual de ambicioso, extraordinario y cinematográfico", comentó Laura Mora para Netflix.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 5 de agosto

The Shards

Sinopsis: Bret (Igby Rigney), un joven aspirante a escritor, muy observador y perspicaz cuya realidad comienza a tambalearse con la llegada de un nuevo alumno misterioso, Robert Mallory (Homer Gere). Su incorporación al instituto coincide con el creciente terror provocado por «The Trawler», un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes en toda la ciudad.

Ryan Murphy es uno de los creadores más prolíficos del panorama audiovisual actual. Es que no para, literalmente, de crear nuevas series y propuestas para plataformas de streaming. Hace poco ha anunciado la temporada número 13 de 'American Horror Story', con el regreso de muchos de sus personajes clásicos. Y ahora le toca el turno a 'The Shards', adaptación de la novela de Bret Easton Ellis, 'Los destrozos', que tanto está triunfando actualmente en el mundo literario. Ambientada en el vibrante Los Ángeles de los 80, la serie sigue a un grupo de estudiantes privilegiados del último curso en un instituto de élite que se enfrentan a temas como la identidad, el sexo, los celos, la obsesión y los peligros que acechan a la adolescencia estadounidense. "Siempre me ha encantado la obra de Bret, rozando incluso la devoción", comentó Murphy para Vogue. "Tenemos más o menos la misma edad y crecí con [sus libros]. Le interesan las mismas cosas que a mí".

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 6 de agosto

Mi vida con los chicos Walter (Temporada 3)

Sinopsis: Tras perder a su familia en un trágico accidente, Jackie Howard, una adolescente de Manhattan, es enviada a vivir con los Walter, una numerosa familia de Colorado formada por diez hermanos y primos en una granja. Acostumbrada a la vida urbana y estructurada, Jackie debe adaptarse a un nuevo mundo lleno de caos, rivalidades fraternas, romances adolescentes y tradiciones familiares. Mientras intenta reconstruir su vida, Jackie se encuentra en medio de triángulos amorosos y descubre que la familia Walter puede ser exactamente lo que necesitaba para sanar y encontrar un nuevo hogar.

Las series juveniles cada vez tienen más peso (y más éxito) en las plataformas. Ahí está el ejemplo de 'Off Campus' o 'El verano en que me enamoré'. Incluso 'Maxton Hall'. Pero si hay una serie que ha tenido también éxito, es sin duda 'Mi vida con los chicos Walter', serie australiana que llega ahora con su tercera temporada a la plataforma. Su director y guionista Melanie Halsall repite como showrunner, y el triángulo amoroso entre los tres protagonistas, Jackie (Nikki Rodriguez), Cole (Noah LaLonde) y Alex (Ashby Gentry), va a poner las cosas muy tensas en Silver Falls. Adaptación de la novela de Ali Novak, tendrá 10 capítulos y, como ha adelantado para Netflix su creadora, "el camino del amor verdadero nunca transcurre sin obstáculos, especialmente en Silver Falls".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 6 de agosto

Muertos S.L. (Temporada 4)

Sinopsis: ¿Quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto 'solo un ratito', lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio… pero no tanto en un tanatorio.

La comedia funeraria de Laura y Alberto Caballero llega tras la repentina muerte de unas protagonistas, la actriz Ascen López. Una de las piezas fundamentales de la serie de los hermanos Caballero, pero esta temporada pudo rodarla. Con seis episodios que cerrarán la ficción, regresan los principales personajes a los que dan vida Carlos Areces, Diego Martín, Amaia Salamanca o Adriana Torrebejano. Una de las propuestas más divertidas del catálogo de Netflix y que se ha hecho un hueco perfecto entre el resto de series.

"Estamos dispuestos a aceptar que una serie de temas muy graves y muy espinosos se aborden desde el drama, pero parece que tenemos reticencias a que se hagan comedias sobre ello. Al final tanto un drama como una comedia va a ganar dinero con ello. [...] No creo que el punto de vista dramático esté por encima en ningún aspecto. Con lo cuál, abordar la muerte, que es algo que nos afecta a todos, desde la comedia me parece, no solo muy lícito, sino muy deseable", comentó Carlos Areces en una entrevista para eCartelera.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 7 de agosto

Hijos del fin del mundo

'Hijos del fin del mundo' es el documental definitivo sobre los Testigos de Jehová.

Sinopsis: documental sobre los Testigos de Jehová.

En el mundo hay más de nueve millones de Testigos de Jehová repartidos en más de cien mil congregaciones. Son personas adoctrinadas para temer al mundo exterior y educadas en obediencia de mandatos religiosos cuyo cuestionamiento puede conllevar al ostracismo absoluto y al rechazo de la familia y la comunidad. Becky es una joven que ha apostatado y "despertado": se ha enamorado de un "mundano", el cómico español Danny Boy Rivera, y juntos, desde España hasta Nueva York, se han propuesto llegar hasta el mismísimo corazón de la organización para desenmascarar un sistema que todavía hoy mantiene a cientos de miles de familias bajo su control. A través de testimonios, entrevistas y una exhaustiva investigación, 'Hijos del fin del mundo' ofrece un relato inédito que descubre los entresijos de esta organización sectaria, mostrando al mismo tiempo el emotivo y transformador viaje de los apóstatas que intentan reconstruir sus vidas en libertad.

Uno de esos documentales que nos hacer reflexionar sobre los tentáculos de la religión (y sectas) en nuestros días, y cómo muchas veces se valen de personas en situaciones críticas para poder moldearlas a su gusto.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 8 de agosto

Mourinho

Sinopsis: documental sobre el entrenador de fútbol José Mourinho.

La miniserie documental biográfica sobre el técnico portugués José Mourinho repasa la vida y la polémicas de la carrera del entrenador. Narra con testimonios de primera mano el ascenso meteórico de José Mourinho hasta convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo. Además de recordar sus títulos con Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Roma, también profundiza en su personalidad, su forma de liderar equipos y las decisiones que marcaron su trayectoria. Ferguson, Casillas, Drogba... un sinfín de personajes que han sido claves en la carrera del entrenador, que ultima su regreso al Real Madrid. "No haces un documental con un tipo que no gana nada", afirma el técnico en un momento del documental. Este proyecto repasa varios de los momentos más importantes de su carrera: desde la victoria en la UEFA con el Oporto en 2004 hasta su fichaje por el Real Madrid.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 11 de agosto

Reacher (Temporada 4)

Sinopsis: La historia arranca cuando Jack Reacher presencia en el metro de Nueva York un suceso que interpreta inicialmente como un posible intento de atentado suicida. Cuando se acerca a una mujer cuyo comportamiento parece encajar con las señales de alerta de una terrorista, ella saca un arma y se dispara delante de él. El incidente arrastra al antiguo investigador militar a una compleja conspiración en la que se mezclan extremistas, políticos poderosos y viejos secretos del pasado.

Nuestro querido Alan Ritchson vuelve a ponerse en la piel de Jack Reacher una vez más. Ahora llega en una cuarta temporada (que se inspira en 'Mañana no estás',el libro número 13 de la saga literaria creada por Lee Child) repleta de acción, giros sorprendentes y, por supuesto, muchas peleas. "Queremos que cada año sea familiar, pero a la vez diferente, y siempre repleto de peligro, misterio, acción y, por supuesto, ese toque de humor sarcástico tan característico de Reacher", comentó el actor en el evento de presentación de contenidos de Prime Video. Y es que 'Reacher' es una de las series más vistas de la plataforma, una de las niñas mimadas del streaming, y no es para menos, porque su particular mezcla de géneros hacen que funcione mucho mejor que otras propuestas similares.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 12 de agosto

Dos semanas en agosto

Sinopsis: Zoe lleva toda la vida siendo "la buena": la que cuida, la que cede, la que sostiene emocionalmente a los demás. Madre, esposa, hija y amiga ejemplar, ha aprendido a reprimir sus propias necesidades hasta casi desaparecer tras ellas. Con la esperanza de reconectar con su familia y recuperar algo de sí misma, acepta compartir unas vacaciones en Grecia junto a viejos amigos. Pero incluso en el paraíso resulta imposible escapar de uno mismo.

Thriller ambientado en una preciosa y remota isla griega con tintes de humor negro. Un retrato incómodo, divertido y cada vez más oscuro sobre la madurez, el deseo y la identidad. Protagonizada por Jessica Raine ('La hora del diablo'), como Zoe, junto a Damien Molony('Bergerac'), como su marido Dan; Leila Farzad ('Cómo llegar al cielo desde Belfast') y Hugh Skinner('The Witcher'), como sus amigos solteros Nat y Jacob, y Nicholas Pinnock ('El largo río de las almas') y Antonia Thomas ('The Good Doctor'), como el matrimonio formado por Solomon y Jess. Con Dolly Wells ('Dracula') y Tom Goodman-Hill ('Mi reno de peluche'), como Flick y James, pareja que conocen en la isla. Creada y escrita por Catherine Shepherd, es una de las apuestas de Movistar Plus para este verano. Grecia siempre es un lugar para desconectar en verano, y si no, que se lo pregunten a Meryl Streep, y en 'Dos semanas en agosto', esta serie de la BBC (co-producida con Malta) busca darle un giro, y meternos de lleno en uno de esos thrillers de misterio que nos tienen intrigados hasta el último capítulo.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 13 de agosto

Linternas

Sinopsis: Sigue al nuevo recluta John Stewart y al legendario Linterna Hal Jordan, dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos. Esto les lleva a misterios y ajustes de cuentas más oscuros.

La serie de DC Studios y Warner Bros. Television, protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre, Laura Linney y Kelly Macdonald, nos llega a finales de mes a HBO MAX. Es verdad que esta nueva ficción de DC desde que tomara las riendas James Gunn no ha tenido un camino fácil, pero en su equipo de creadores están Tom King, uno de los guionistas más respetados del mundo del cómic, y Damon Lindelof, co-creador de series como 'Perdidos' o 'Homeland'. "Escribimos a Hal con una edad que no es habitual en las historias de superhéroes", aseguró Chris Mundy, uno de los guionistas, en una entrevista para Collider. "Y hacerlo así nos pareció una manera de abordar el miedo a ser sustituido, algo que no suele aparecer en este tipo de series".

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 17 de agosto

La historia de Michael Jackson

Una de las imágenes del documental definitivo sobre Michael Jackson.

Sinopsis: documental sobre la vida y la carrera de la superestrella Michael Jackson.

Michael Jackson no fue solo un artista, también es una de las figuras más significativas de la era moderna, superando los quinientos millones de discos vendidos en todo el mundo. De niño prodigio a superestrella mundial, esta serie documental de cuatro episodios, recorre el extraordinario viaje de Jackson y las oscuras revelaciones que destruyeron su legado. A través de un acceso único y exclusivo a vídeos caseros, entrevistas policiales, imágenes de registros y personas cercanas, la serie desmonta el mito para revelar al hombre que había detrás. Un retrato pormenorizado e íntimo de un hombre moldeado, pero también destruido por la fama, el poder y su propio entorno. Esta es su historia definitiva.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 20 de agosto

La Casa Nostra

Sinopsis: La trama gira en torno a Miqui y Èric, amigos y compañeros de piso, que de la noche a la mañana ven como varios acontecimientos traumáticos cambian su vida para siempre. A su alrededor, familiares y vecinos formarán parte de un mundo entrañable, acompañados además por apariciones especiales de rostros conocidos.

Movistar Plus adquiere esta serie original de 3Cat, que recupera un formato que llevaba más de una década sin producirse en España, la sitcom grabada con público en directo. Creada por Dani de la Orden, Eduard Sola, Oriol Pérez y Dani Amor, la dirección corre a cargo de Dani de la Orden y Oriol Pérez. La serie habla de conflictos familiares, amistades imperfectas, relaciones sentimentales y situaciones cotidianas llevadas al límite. El reparto está encabezado por Marc Rius como Miqui, acompañado por Adrian Grösser, como Èric. Junto a ellos destacan Paula Malia, Betsy Túrnez, Llum Barrera, Albert Ribalta y Núria Casas. Pero es que en septiembre ya está confirmado que llegará a Movistar Plus la segunda temporada... ¡y ya hay confirmada una tercera!

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 27 de agosto

Susurran tu nombre

Sinopsis: Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector jubilado que encarceló años atrás a The Whisper Man, el asesino en serie relacionado con el caso.

Si hay una leyenda en Hollywood es, sin duda, Robert De Niro. El ganador de un Oscar lleva años y años dándonos personajes inolvidables. Y ahora, como tantas otras estrellas del cine, ha dado el salto a la televisión. Ya le vimos en la ficción política 'Día cero'. Este mes de agosto vuelve a Netflix con 'Susurran tu nombre', compartiendo protagonismo con Michelle Monaghan y Adam Scott. Todo tiene un aire a thriller de los 90, y parece que puede convertirse en uno de los grandes éxitos del verano. James Ashcroft, director de la irregular 'La ley de Jenny Penn', es el encargado de adaptar la novela homónima de Alex North, con momentos de terror, y que recuerda en algunos momentos a películas como 'El coleccionista de huesos'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 28 de agosto

Toda la verdad de mis mentiras

Sinopsis: Coco y Marín son dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Netflix tiene un muy buen acuerdo con Elísabet Benavent, la autora detrás de sagas literarias como 'Valeria' (con la consiguiente adaptación a la plataforma) o 'Un cuento perfecto', que pudimos ver protagonizada por Álvaro Mel y Anna Castillo. En este caso, es una nueva miniserie, con Daniel Ibáñez, nominado al Goya a Mejor actor revelación en 2025, Clara Sans, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe o Lucía de la Fuente. Es decir, un reparto a la altura, desde luego. Una premisa que invita al caos absoluto y a momentos de comedia perfectos. Algo que se le da genial a la autora. En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor de esta miniserie grabada en las playas de Mazarrón (Murcia) y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

"Todavía no nos tomamos en serio la novela romántica, está completamente denostada. Seguimos siendo el hermano pobre a pesar de que estamos viviendo una época dorada en España. Yo creo que hay un doble prejuicio. Por una parte, por decir que es ese género escrito por y para mujeres, tratándonos con cierto paternalismo, como si la literatura no hablara constantemente de amor. Y luego también nos tenemos que enfrentar al prejuicio del entretenimiento, que va siempre ligado a la coletilla de que es malo, y no lo entiendo", admitió Elísabet Benavent en una entrevista para El Periódico.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 28 de agosto

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