Tras lanzar el tráiler de 'Oasis', este jueves Netflix ha dado más detalles de otra de sus nuevas ficciones originales. Así, el gigante del stremaing ha compartido el teaser, las primeras imágenes y ha dado a conocer la fecha de estreno de 'Toda la verdad de mis mentiras', la adaptación de la novela de Elísabet Benavent.

Se trata de la tercera novela de la escritora que Netflix adapta para hacer series. La primera fue 'Valeria', después llego 'Un cuento perfecto' y ahora llega 'Toda la verdad de mis mentiras', publicado por Suma en el año 2019, y que se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto con sus cinco episodios.

'Toda la verdad de mis mentiras' cuenta con un reparto encabezado por Daniel Ibáñez ('La novia gitana', 'Segundo premio'), Itziar Manero ('Manual para señoritas', 'Las chicas están bien'), Ricardo Gómez ('La Suerte: una serie de casualidades', 'Cuéntame cómo pasó'), Brays Efe ('Paquita Salas', 'Tengo que morir todas las noches'), Lucía de la Fuente ('Tóxico', 'Las brujas de Zugarramurdi') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'), entre otros.

En colaboración con Plano a Plano ('Valeria') cuenta con la propia Elísabet Benavent junto a Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

'Toda la verdad de mis mentiras' tiene como localización principal distintas playas y emplazamientos de Mazarrón, en la Región de Murcia. En concreto, el rodaje de la miniserie se desarrolló en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como Calas de Bolnuevo, en Puerto de Mazarrón. También fue escenario de la trama el Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca.

¿De qué va 'Toda la verdad de mis mentiras'?

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Imagen de 'Toda la verdad de mis mentiras' / Carla Oset - Netflix

Imagen de 'Toda la verdad de mis mentiras' / Carla Oset - Netflix

Imagen de 'Toda la verdad de mis mentiras' / Carla Oset - Netflix