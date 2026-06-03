Netflix estrena el tráiler oficial de 'Oasis', la nueva serie de Ana Garcés un año después de 'La Promesa'

Quedan solo dos semanas para que 'Oasis', la primera serie de Ana Garcés tras dejar 'La Promesa' vea la luz en Netflix. Y por ello, la plataforma ha querido lanzar este miércoles el tráiler oficial de esta producción que avanzamos en exclusiva en El Televisero y que está llamada a ser una de las series de este verano.

Ana Garcés ('La Promesa'), Tomy Aguilera ('Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch ('Por tus muertos') encarnan al trío protagonista de 'Oasis', que llegará el próximo viernes 19 de junio al gigante del streaming.

'Oasis', producción con la que Netflix y Bambú Producciones se vuelven a unir tras 'El caso Asunta' y 'Manual para señoritas', combina el magnetismo visual del paisaje tinerfeño con el ritmo y la tensión de un thriller contemporáneo ambientado en un exclusivo resort y en un entorno totalmente paradisiaco. Una especie de 'The White Lotus' a la española.

La primera temporada de 'Oasis' consta de ocho episodios. Y en el reparto además de los tres protagonistas figuran otros actores como Manel Duarte, Berta Castañé ('Sigue mi voz'), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola ('La Calima'), Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve').

Además, 'Oasis' contará con la participación especial de los intérpretes Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Sinopsis de 'Oasis' y su tráiler oficial

Imagen oficial de 'Oasis'

'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.

Sin embargo, todo se desmorona cuando la Policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.