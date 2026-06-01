Los 51 estrenos que llegan este mes de junio: Qué ver en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+, HBO Max, Atresplayer o Apple TV

El mes de junio no solo es el inicio del verano, sino también el pistoletazo de salida para un sinfín de nuevas series en las plataformas de streaming como Netflix, HBO MAX, Movistar Plus, Prime Video, Disney Plus o Atresplayer. Y todo empieza con la nueva serie de Disney 'No aptos para el trabajo' o el polémico documental sobre el juicio contra Michael Jackson en 'Michael Jackson: El veredicto', que llega con la firma de Netflix. Y en esos primeros días también podemos disfrutar del remake de 'El cabo del miedo' en Apple TV, protagonizado por Javier Bardem, que coge el testigo de Robert De Niro en el clásico de Martin Scorsese.

Pero es que este mes de junio además cuenta con el regreso de cuatro series muy relevantes: 'La casa del dragón' en HBO Max; 'Avatar: la leyenda de Aang' en Netflix; 'The Bear' con su temporada final en Disney Plus, o la española 'El inmortal', que se despide de Movistar Plus este 11 de junio. Y no es la única serie española que nos llega estos treinta días, porque podremos ver una nueva temporada de 'Atasco' en Prime Video, además del documental definitivo sobre Rocío Jurado en Movistar Plus; la nueva serie española de Netflix, 'Oasis', o '33 días' en Atresplayer. Vamos, que tenemos por delante un mes de junio bien movidito.

No aptos para el trabajo

Sinopsis: Cinco veinteañeros, obsesionados con su trabajo, luchan por alcanzar el éxito profesional y, si les queda tiempo, la felicidad personal en el barrio más glamuroso de Manhattan, Murray Hill.

Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay y Jay Ellis son los protagonistas de la nueva comedia de Mindy Kaling que llega este mes de junio a Disney Plus. La comediante saltó a la fama gracias a su fichaje por la serie de 'The Office', donde fue la guionista que más episodios escribió. Más tarde tendría su propia serie, y aparecería en películas como 'Ocean's 8'. "Solía dedicar muchísimo tiempo, especialmente como intérprete, a pensar en cómo ser más agradable, más interesante, más maternal, cómo parecer inteligente y accesible", explicó en la revista TIME, cuando la nombró una de las personas más influyentes del mundo audiovisual estadounidense. 'No aptos para el trabajo' es su nuevo proyecto.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 2 de junio

Michael Jackson: El veredicto

Sinopsis: Esta docuserie de tres partes reconstruye el juicio de Michael Jackson —y todo lo que lo rodeó— a partir de los testimonios de quienes lo vivieron desde dentro de la sala.

Michael Jackson vuelve a estar de moda. Su biopic, que se estrenó el pasado mes de abril en cines, va camino de convertirse en el biopic más taquillero de la historia del cine, acercándose cada vez más a los 1.000 millones en taquilla. Su legión de fans no quiere que se siga manchando el nombre del artista (recordemos documentales como 'Leaving Neverland'), y están demostrando la importancia de Jackson en la cultura pop. Lejos queda ya ese año 2005 en el que tuvo lugar el juicio contra la estrella, acusado de abuso de menores, y en el que fue absuelto de todos los cargos por un jurado popular. Este documental trata de reconstruir cómo fue aquel juicio, aunque como siempre que se aborda la vida del cantante, desde un prisma bastante capcioso. ¿Se atendrán a los hechos o a meras conjeturas?

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de junio

El asesinato de Rachel Nickell

Sinopsis: Una joven madre es asesinada a plena luz del día en Londres delante de su hijo pequeño. El documental examina este caso de asesinato que se prolongó varios años.

Todo ocurrió en Wimbledon Common, un parque al suroeste de Londres, en 1992. Una mujer es asesinada, recibiendo 49 puñaladas en el cuello y el torso y murió en el acto, y todo delante de su hijo pequeño de dos años. Lo curioso del caso es que el primer acusado fue absuelto años después, y con nuevas técnicas forenses, ya en los años 2000, se encontró al verdadero culpable: Robert Napper, un asesino convicto con esquizofrenia paranoide. Un caso que sacudió la sociedad inglesa durante la década de los 90.

El hijo, Alex Hanscombe, ha participado como consultor de la serie. "Tengo recuerdos de mis dos padres juntos, algunos recuerdos muy tempranos", contó en una sesión de preguntas y respuestas de Netflix. "Tuve la suerte de tener dos padres increíblemente cariñosos que se preocupaban profundamente por mí, que hacían todo lo posible por mí y estaban dispuestos a sufrir por mí. La sensación de amar y ser amado de vuelta, y la pureza de ese tipo de amor, es algo imposible de olvidar. No puedo explicar el deseo o la fuerza para seguir adelante y superar lo que nos pasó".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 4 de junio

Cape Fear

Sinopsis: Se avecina tormenta para los abogados Anna y Tom Bowden, un matrimonio feliz, cuando Max Cady, el célebre asesino al que ellos mismos enviaron a la cárcel, sale a la calle en busca de venganza.

A comienzos de la década de los 90 se estrenó uno de esos clásicos que se le caían de los bolsillos a Martin Scorsese: 'El cabo del miedo', con Nick Nolte, Jessica Lange y Robert De Niro. Era un remake de otra película, que contaba con Gregory Peck y Robert Mitchum en los papeles principales. Y ahora llega en formato serie, pero con nuevas caras. Ahora tenemos a Patrick Wilson, que nos sonará de la saga 'Expediente Warren'; la incombustible Amy Adams y nuestro actor más internacional Javier Bardem. Con la producción de Steven Spielberg, promete ser uno de los grandes estrenos del año.

"Queríamos construir una historia de fondo más concreta para Max Cady, de manera que entendiéramos de dónde viene y qué ha perdido. Que pudiéramos conectar con su dolor, porque de lo contrario sería simplemente una figura que llega para alterar el orden", comentó Javier Bardem sobre su personaje para Esquire. "Debe ser algo más que eso. Debe ser alguien a quien no podamos encasillar del todo, aunque sepamos quién es. Acaba convirtiéndose en la persona que esperamos que sea, pero llegará a través de un viaje personal y emocional que quizá nos importe y nos conmueva"

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 5 de junio

Dear England

Sinopsis: Inglaterra, cuna del fútbol, arrastra décadas de derrotas que pesan como una losa nacional. Cuando Gareth Southgate (un hombre marcado por el error más doloroso de su carrera) asume el liderazgo del equipo, se enfrenta a un reto que va más allá del césped: reconstruir la identidad emocional de toda una selección. Lejos de imponer autoridad, Southgate propone algo radical en el mundo del deporte de élite: mirar hacia dentro. Afrontar los miedos, sanar las heridas y cambiar la cultura del vestuario. Pero en un país obsesionado con ganar, ¿hay espacio para la vulnerabilidad?

Drama deportivo que explora la transformación de la selección inglesa de fútbol bajo el liderazgo de Gareth Southgate. Una historia más allá del deporte, que habla sobre el trauma, el liderazgo y la redención colectiva, y que convierte un relato futbolístico en una reflexión íntima sobre la masculinidad. La revolución silenciosa de un hombre tranquilo que demostró que para ganar había que aprender a no tener miedo a perder. Adaptación de la obra teatral de James Graham, la serie está protagonizada por Joseph Fiennes ('El cuento de la criada'), como Gareth Southgate; Jodie Whittaker ('Doctor Who'), como Pippa Grange, la psicóloga deportiva clave en el cambio de mentalidad del grupo, y Jason Watkins ('The Crown'), como Greg Dyke, figura institucional de la Federación Inglesa que encarna la presión mediática y política.

"No es una historia sobre fútbol, es una historia sobre cómo afrontamos el fracaso y lo que eso revela de nosotros como sociedad", comentó James Graham durante la presentación de la serie.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 5 de junio

Los Topuria

Sinopsis: La nueva docuserie, producida por Señor Mono, recorre el camino del bicampeón mundial de la UFC Ilia Topuria desde su primer combate por el cinturón del peso pluma hasta la actualidad, tras el anuncio de la UFC confirmando que encabezará el combate más importante de la historia del mayor evento de MMA del mundo el próximo 14 de junio en la Casa Blanca.

La producción, que se compone de tres episodios de 50 minutos cada uno, ofrece un acceso único al entorno más cercano al peleador hispano georgiano y descubre su cara más familiar, su relación con su equipo y sus amigos, y su vida más allá del octágono de la UFC. Ídolo para millones de seguidores de las MMA de todas las edades, géneros y nacionalidades, en menos de dos años, Ilia Topuria ha conquistado dos campeonatos mundiales de la UFC - el mayor evento de MMA del mundo - en dos divisiones distintas, algo al alcance de muy pocos. Pero ¿qué hay detrás del éxito de Ilia Topuria? ¿cuáles son las historias de sacrificio que no conocemos? ¿quiénes son y cómo viven las personas que le han acompañado en su camino a la cima mundial del deporte?

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 5 de junio

33 días

Sinopsis: Dos delincuentes se escapan del Centro Penitenciario de Lleida. Van armados y son peligrosos. En una fuga de película, no han dudado en disparar a dos policías a bocajarro. Todas las alarmas se encienden y un dispositivo espectacular sale a la búsqueda de los fugitivos… Pero pronto comprobarán que no va a ser fácil atraparlos. 33 días (tiempo que duró la fuga) es la historia de dos tipos duros que sueñan con ser libres. Que darían su vida el uno por el otro, en una relación tan inseparable que parece propia de una historia de amor. Pero no se lo digas nunca, porque te matarían con sus propias manos. A la vez, es también la historia de las fuerzas policiales que trabajaron día y noche para detenerlos, jugándose su futuro. Y la de todos aquellos a los que el destino cruzó en el camino de los fugitivos, destrozando sus ilusiones y sus vidas.

La primera serie de Carles Porta se basa en la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida en octubre de 2001. La historia arranca cuando Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Julián Villagrán) logran escapar con un plan diseñado durante meses, desatando una de las operaciones policiales más intensas vividas en Cataluña. Ambos se convierten en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en esta intensa búsqueda que se prolonga 33 días y que en esta nueva serie de atresplayer será narrada a lo largo de seis episodios.

"A mí lo que más me llamó la atención es llegar a entender por qué mi personaje hace lo que hace ¿sabes? Un tipo que ha hecho un delito menor, que le queda... que ya tiene permiso para salir, que tiene sida y sabe que existe un medicamento, en el 2001, que si sale no puede tener acceso al medicamento que lo mantiene vivo y que le queda muy poca condena y cómo tira todo por la borda por salvar a un compañero y compensar de alguna manera, que es un poco, yo creo, el motivo que él tenía a su familia por haberlo defraudado, intentando salir de la cárcel a atracar a un narcotraficante, sacar el dinero y dárselo", cuenta el actor Julián Villagrán en una entrevista para El Constitucional.

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 7 de junio

Todos nuestros años

Sinopsis: Dos amigos de toda la vida exploran la eterna pregunta: ¿y si tu primer amor estuviera destinado a ser tu alma gemela? Una historia romántica sobre las posibilidades atemporales del amor.

Prime Video sigue buscando en el mundo de los fenómenos literarios para nutrir su catálogo de historias románticas juveniles. El último añadido es la serie 'Todos nuestros años', que nace de la novela superventas escrita por Carley Fortune: 'Todos nuestros veranos'. Esta serie es la historia de Percy y Sam, contada a lo largo de seis años y una semana en Barry's Bay, un pequeño pueblo situado junto a un lago.

En esta ocasión, los 8 episodios se estrenarán de golpe el 10 de junio. Los protagonistas Sadie Soverall en el papel de Percy y Matt Cornett como Sam, llevarán el peso de la historia, junto a Michael Bradway, que hace el tercero en discordia, hermano de Sam. "Creo que hay muchas escenas de 'primeras veces' entre Sam y Percy que fueron de mis favoritas de rodar", contó Cornett en una entrevista para Swooon. "Algunos de esos momentos de tensión lenta y progresiva del libro fueron muy divertidos de grabar. Creo que los fans se van a emocionar mucho al verlos".

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 10 de junio

El inmortal (Temporada 3)

Sinopsis: 2004. José Antonio lleva años fuera del narcotráfico, centrado en su hija y su familia. La Rubia dirige ahora la banda, que ha crecido exponencialmente, con nuevos métodos y socios. Todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y apunta también a José Antonio. Comienzan los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán todo para siempre.

Vuelve 'El Inmortal' con su tercera y final temporada. Una de las series más interesantes de Movistar Plus. Alejandro García y Teresa Riott lideran un reparto en el que repiten Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, tendremos seis episodios de unos 50 minutos cada uno para llegar al final de la historia. En los nuevos episodios, la Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al mando de los Miami. Esta última temporada, frenética y condensada en solo cinco días, desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.

"Yo siento que hablar de personajes buenos y malos en esta serie no existe, son seres humanos y las circunstancias que ellos viven. Esta tercera temporada es muy fuerte, muy intensa y todo pasa muy rápido. Los personajes llegan a límites muy interesantes de interpretar", contó Irene Esser en una entrevista para Vanity Fair.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 11 de junio

Atasco 4

Sinopsis: Historias autoconclusivas conectadas por un monumental embotellamiento. Hay matrimonios al borde del colapso, invitados de camino a una boda, concursantes de TV derrotados, emergencias médicas, citas románticas que se tuercen, personajes excéntricos atrapados en mitad del caos circulatorio, e incluso un papamóvil enviado al Vaticano en una surrealista misión.

'Atasco' es una de las series más divertidas del catálogo de Prime Video, y además siempre destaca por tener un reparto increíble, con varias de las caras más conocidas del audiovisual televisivo en España. Creada por Rodrigo Sopeña, regresa con una cuarta temporada en la que destacan los nombres de Gorka Otxoa, Marta Hazas, Antonio Resines, Fernando Cayo, Santi Rodríguez, Ingrid García-Jonsson, Pepe Viyuela y David Lorente. Pero es que además, la gran novedad será la incorporación de Bárbara Rey, que llevaba varios años alejada de la interpretación y vuelve, dando vida a una mujer cuyo pueblo ha perdido en el Grand Prix (programa que ahora emite Prime Video en verano). Pero su regreso fue un poco accidentado, porque durante el rodaje, se cayó de cabeza y sufrió una brecha.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 12 de junio

Te encontraré

Sinopsis: Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad.

Harlan Coben firmó un acuerdo multimillonario allá por 2018 para la adaptación de varias de sus novelas en miniseries o películas de Netflix. En 2022 se renovó el contrato y, cada año, al menos llega una adaptación al catálogo de la plataforma de streaming. Y deben estar frotándose las manos, porque todas estas propuestas funcionan, colocándose siempre entre lo más visto en casi todos los países. Ahora le toca el turno a 'Te encontraré', con Sam Worthington como protagonista junto a Britt Lower, la estrella de la serie de Apple 'Separación'. Y sí, sabemos que este nuevo título made in Coben también va a triunfar, porque tiene todos los elementos que nos gustan: escape de prisión, hijo que podría estar vivo, persecuciones...

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de junio

Oasis

Sinopsis: 'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

La nueva serie original creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego llega este mes de junio a Netflix. Una nueva propuesta juvenil que puede recordar a otros títulos similares como 'Bienvenidos a Edén'. Ana Garcés, Tomy Aguilera (al que también vimos en la mencionada 'Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch son los protagonistas junto a Manel Duarte, Berta Castañé, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

"Es una serie muy diferente, contemporánea. No te puedo desvelar mucho, pero lo que sí te puedo decir es que es una serie muy divertida, muy activa, muy dinámica y... no sé, yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo un montón, es muy diferente a todo lo que he hecho y me apetece mucho", nos contó Ana Garcés, a la que conocimos en 'La Promesa'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 19 de junio

La casa del dragón (Temporada 3)

Sinopsis: Historia ambientada 172 años 'antes de Daenerys Targaryen', y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico; o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.

El drama entre los negros y los verdes, es decir, entre Rhaenyra y Alicent, sigue en esta tercera temporada, después del decepcionante final de la segunda. Ryan Condal sigue siendo el showrunner de la ficción, aunque George R.R. Martin, creador del universo de 'Juego de tronos', se ha desligado por completo de la serie, y eso no puede indicar nada bueno. Ya lo contó él en su blog personal. "Contraté a Ryan. Pensé que Ryan y yo éramos compañeros. Y lo fuimos durante toda la primera temporada. Leía los primeros borradores de los guiones. Le daba mi opinión y él cambiaba algunas cosas. Pensaba que estaba funcionando muy bien. Luego, llegamos a la segunda temporada y prácticamente dejó de escucharme. Le pasaba notas y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces, me decía: 'Ah, vale, sí, lo pensaré'. La situación fue a peor, y yo empecé a enfadarme cada vez más. Finalmente, HBO me dijo que les entregara todas mis notas y que se las darían a Ryan junto con las suyas".

De todos modos, regresan Emma D'Arcy y Olivia Cooke para ser las protagonistas indiscutibles de la guerra civil de los Targaryen. Es uno de los grandes estrenos de este mes de junio, sin lugar a dudas.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 22 de junio

Avatar (La leyenda de Aang) (Temporada 2)

Sinopsis: Tras una victoria agridulce al salvar a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha contra el temible Señor del Fuego Ozai.

'Avatar: la leyenda de Aang' es una de las series más reconocidas y aplaudidas de la animación en los últimos 25 años. A lo largo de varias temporadas seguimos al joven Kang en su lucha por unir de nuevo a todas las naciones junto a sus inseparables Katara y Sokka, siempre batallando contra la poderosa y avariciosa Nación del Fuego. La primera temporada de esta adaptación en acción real creó nuevos fans, y gustó a gran parte del fandom de la serie original, aunque fue bastante criticado su uso del color (convirtiéndolo todo en tonos mucho más grises, contrastando con el colorido de la animación).

Ahora, dos años después, llega la segunda temporada, que nos mostrará nuevos personajes como Toph, tan vital en la serie original, y que aquí interpretará Miya Cech. "Es un poco mayor, así que ya no es como una niña pequeña. Sigue siendo la misma fiera, un poco valiente, y llama a alguien 'pies ligeros' bastante a menudo", contó la actriz en una entrevista para Hobby Consolas. "Creo que va a haber muchas cosas que el fandom va a recordar de la serie de animación y muchas cosas que le va a entusiasmar ver que son totalmente nuevas. Estoy entusiasmada".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 25 de junio

La más grande

Sinopsis: 'La más grande' es el documental definitivo de un artista excepcional que evoluciona como artista y como mujer, desafiando los límites impuestos, construyendo su propia identidad y que se convirtió en símbolo y espejo de la evolución de un país.

Una serie documental de cuatro episodios dirigida por Alexis Morante ('Bisbal'). Rocío jurado rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida. El 1 de junio de 2006 moría la mujer y nació el mito, dejando un legado musical imborrable. Cuando se cumplen veinte años de su fallecimiento, Movistar Plus estrena la serie documental original definitiva sobre La más grande, referente de varias generaciones e icono cultural tanto en España como internacionalmente.

Su devoción por la Virgen de Regla, las letras de sus canciones, su inolvidable y moderno vestuario que se alejaba de las tradicionales batas de cola de la época, su transgresión y valentía, su feminismo, la dualidad entre la artista (Jurado) y la mujer de casa (Mohedano), sus historias de amor, su relación con la prensa y su enfermedad y muerte, son los temas sobre los que se construye 'La más grande', el documental definitivo de una de las artistas más grandes de este país. 'La más grande' cuenta con la participación y el apoyo constante de su hija, Rocío Carrasco, que ha aportado material personal de archivo inédito: fotos, vídeos, grabaciones de actuaciones en directo e incluso una autobiografía no publicada, que abarca desde su infancia hasta los años 90.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 25 de junio

The Bear (Temporada final)

Jeremy Allen White se despide de su personaje en 'The Bear'.

Sinopsis: la quinta temporada comienza la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie y Natalie «Sugar» (Abby Elliott) descubran que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la restauración, dejando el restaurante en sus manos. Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

Tras el estreno sorpresa de 'Gary', un episodio con flashbacks de 'The Bear', coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que sigue a Richie (Moss-Bachrach) y Mikey (Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana, llega esta quinta y última temporada de las andanzas del chef Carmy. Una de las series más premiadas de los últimos años, protagonizada por Jeremy Allen White, lanzando no solo su carrera, sino la de sus compañeros Ayo Edebiri y el propio Ebon Moss-Bachrach. Aunque las anteriores temporadas, según el público, no estuvieron a la altura, todo promete una despedida por todo lo alto en esta quinta temporada.

"Disfrutamos mucho el uno del otro en la vida, delante y fuera de las cámaras. Siento un gran respeto por ella como persona, pero también como artista. Así que espero que ese tipo de cosas se reflejen en la cámara entre Carm y Syd", comentó Jeremy Allen White en una entrevista para Vanity Fair sobre su relación con Ayo Edebiri.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 26 de junio

Millennial Mal

Sinopsis: Judith, una bibliotecaria en paro de 42 años, tiene que volver a la universidad para cobrar una beca que le conceden por un error burocrático. Atrapada en los códigos del mundo universitario –fiestas, outfits, miedo al cringe…–, y con el fin de ocultar su edad, se somete a un cambio de imagen ideado por dos veinteañeras, lo que hará que acabe creyéndose su propio personaje.

Esta comedia universitaria creada, escrita y protagonizada por la coruñesa Lorena Iglesias ('Balearic', 'Mamántula'), codirigida junto a Andrea Jaurrieta ('Nina') llega a Filmin a finales del mes, con cinco episodios de treinta minutos cada uno, que se estrenan de golpe. Siguiendo la estela de otras series como 'Se tiene que morir mucha gente', esta ficción se mete de lleno en la vida universitaria, pero vista desde la perspectiva de una cuarentona. "A los de 40 la precariedad nos obliga a vivir como jóvenes", confesó su creadora en una entrevista para El Mundo para hablar sobre el germen de su serie.

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 30 de junio

Más estrenos mensuales: