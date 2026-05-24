El público y la crítica especializada dictan esta sentencia a 'Se tiene que morir mucha gente' en Movistar Plus y es unánime

Movistar Plus lanzaba el pasado jueves su nueva apuesta de ficción propia con el estreno de 'Se tiene que morir mucha gente', adaptación televisiva de la obra de la cómica y guionista Victoria Martín.

Con esta serie, la presentadora de 'Yu, no te pierdas nada' o del podcast 'Estirando el chicle' junto a Carolina Iglesias, y que también ha sido guionista de 'La Resistencia' o colaboradora de 'Al cielo con ella', debuta como directora de ficción con la adaptación de su propia novela.

Victoria Martín dirige dos de los episodios de 'Se tiene que morir mucha gente' junto a Nacho Pardo, mientras que Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') se encarga de la dirección del resto de episodios.

'Se tiene que morir mucha gente' consta de seis episodios de treinta minutos, por lo que se puede consumir en una tarde siendo además una serie fresca aunque no es apta para todos los públicos. Por si fuera poco, la ficción cuenta con la colaboración de Amaral formando parte de su BSO con 'No quiero más canciones tristes'.

Esta serie original Movistar Plus está protagonizada por Anna Castillo ('Su majestad'), Macarena García ('La Mesías') y Laura Weissmahr ('Cardo') junto a la joven Sofía Otero ('20.000 especies de abejas'). Alba Galocha ('Justicia artificial'), Óscar de la Fuente ('El Marqués'), Ramón Rados ('Días mejores') y Yunez Chaib ('La Revuelta') completan el reparto.

Así es 'Se tiene que morir mucha gente'

Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas.

Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.

¿Cómo ha recibido la crítica la nueva serie de Movistar Plus?

'Se tiene que morir mucha gente' llega sin grandes pretensiones a Movistar Plus, pero se trata de una serie que puede dejar poso y que está convenciendo mucho a la crítica. Para empezar, nuestro crítico Juan Arcones, fue muy claro en su reseña de la serie poniéndola a la altura de otra de las ficciones más premiadas de la plataforma como es el caso de 'Poquita Fe'. "Funciona bien si entras en el juego. Sobre todo porque sus personajes no son planos. Las tres protagonistas cometen errores, fallan, aciertan, dicen burradas, se arrepienten, se piden perdón y vuelven a empezar", recalca.

Por su parte, Laura Pérez, destaca en Vertele que 'Se tiene que morir mucha gente' es "sin matices, todo lo que te esperas de una serie de Victoria Martín" pues es un relato cómico de los dramas milenial con la salud mental en el centro. Además no duda en señalar el reencuentro de Anna Castillo y Macarena García tras 'La llamada' y 'Paquita Salas' como uno de los grandes puntales de la comedia.

Mientras que Ricardo Rosado en Fotogramas pone el foco en la que es una de las grandes revelaciones de la serie: la joven Sofía Otero. "La verdadera sorpresa es Sofía Otero, chispeante personificación del depresivo inconsciente de la protagonista, otra de las arriesgadas fortalezas de una serie de tono libérrimo y formas elegante", defiende en su crítica en la que además otorga a la serie tres estrellas de cinco.

Algo en lo que coincide también Enric Albero en su crítica de El Español. "La química entre Anna Castillo y Sofía Otero es el signo distintivo de la serie. Primero porque las dos actrices lo bordan, pero después, y sobre todo, porque dejar que una niña abrace la monstruosidad sin complejos es una pirueta que conviene aplaudir", sentencia a ese respecto.

El veredicto de la audiencia a 'Se tiene que morir mucha gente'

Por su parte, el público parece haber recibido la nueva serie de Movistar Plus de forma muy positiva. "'Se tiene que morir mucha gente' nos recuerda con fina ironía, toques de humor y algún pellizco al corazón que somos imperfectamente humanos. El trío protagonista sí que alcanza la perfección. Espero que @MovistarPlus esté trabajando en nuevas temporadas", asegura el periodista Adolfo Rodríguez en su cuenta de "X".

Y es que si hay una petición muy repetida en redes es el hecho de que haya una segunda temporada de la serie. "Tenía muchas expectativas en esta serie y las ha superado por mil. Todas impecables, pero lo de Sofia Otero es de otro mundo, genuinamente cómica", destaca otra usuaria.

#SeTieneQueMorirMuchaGente nos recuerda con fina ironía, toques de humor y algún pellizco al corazón que somos imperfectamente humanos.

El trío protagonista sí que alcanza la perfección.

Espero que @MovistarPlus esté trabajando en nuevas temporadas



⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/wtjwY2kdOE — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) May 21, 2026

#SeTieneQueMorirMuchaGente me ha maravillado.

Todas están geniales pero Anna Castillo y Sofía Otero pff, increíbles es quedarse cortas.

El timing en cada linea de diálogo no podía ser mejor y el humor negro se siente tan real y natural como la vida misma.

Ojalá segunda temporada. pic.twitter.com/AFqBGXxnX1 — Guilty Remnant (@MikelMetal) May 21, 2026

Sólo tiene una pega: se hace muy corta. También es virtud.



Recomendable.#setienequemorirmuchagente — CarlosdelB.Iglesias🐬 (@mediasmentiras) May 21, 2026

Tenía muchas expectativas en esta serie y las ha superado por mil.

Todas impecables, pero lo de Sofia Otero es de otro mundo, genuinamente cómica.#Setienequemorirmuchagente pic.twitter.com/NNJMeFJ1f5 — Andrea (@DoblecAndrea) May 21, 2026

Pues aquí un análisis sobre #SeTieneQueMorirMuchaGente la nueva miniserie de Victoria Martín para @MovistarPlus una comedia deslenguada y mordaz que no deja milenial sin cabeza (y con un par de tópicos manidos tan manidos como usar la expresión tópicos manidos). https://t.co/cCUqhhIfVL — Enric Albero (@EnricAlbero) May 23, 2026

Me acabo de ver de tirón los 6 capítulos de #SeTieneQueMorirMuchaGente y me ha ENCANTADO. Todas las actrices están soberbias y las subtramas de fondo muy bien tratadas. Enhorabuena a Victoria Martín por esta JOYA. — Vanessa RV (@Chicagato1980) May 21, 2026

Que buen rato que he pasado viéndola. Una maravilla 🙌🏻#SeTieneQueMorirMuchaGente https://t.co/M6mNXG3oxN — PATRICIA 🪸|🪩 (@PatriciaPGI) May 22, 2026

El mayor acierto de casting de la historia. Sofía Otero, nueva leyenda #SeTieneQueMorirMuchaGente pic.twitter.com/LmNio00ile — 🫥 Jon (@jjeesspp91) May 22, 2026

“Puede seguir adelante porque tiene lo más importante para una chica: un buen pelo”. Esta escena de #SeTieneQueMorirMuchaGente es TODO.



Qué maravilla de maratón. @MovistarPlus pic.twitter.com/iHWluPZsoj — Alba G. Salas (@AlbaGSalas) May 21, 2026

viendo #SeTieneQueMorirMuchaGente y solo puedo decir que si anna castillo y macarena garcía son unas actrices brutales cuando se juntan es que hacen maravillas, son otra movida, y si le sumas lo increíble que es laura weissmahr el combo es la bomba.



serión. me está flipando. — aarón palomares (@_aaronpalomares) May 21, 2026

Vista. Gracias por la publi. Me habéis descubierto el serión de la temporada.

Anna Castillo está descomunal. Y el reto de la producción le baila el sarcasmo como nadie. 10 de 10.

Enhorabuena a los creadores y a las actrices. #setienequemorirmuchagente — Ansset (@Ansset82) May 21, 2026

#SeTieneQueMorirMuchaGente @movistar_es Una excelente serie y divertida comedia con un reparto de LUJO. Muy recomendable 👌... pic.twitter.com/cZYAKfXd8M — Jesús Verde Montero (@jesusverdem) May 22, 2026

Divertida, original, gamberra.#Setienequemorirmuchagente se atreve con todo y logra captar un estado de ánimo y lo mejor: es simplemente descacharrante pic.twitter.com/Gp40g1cNcc — Alberto Cordoba (@albercordoba) May 21, 2026

El personaje de la niña es un contrapunto buenísimo y Sofía Otero lo hace de 10. #SeTieneQueMorirMuchaGente https://t.co/MvW9a1fMpF — stanqueens (@malabichas) May 22, 2026

En esta casa se ha puesto una estatua a Sofía Otero. Que descojone y que punch lines le marca Victoria Martín.

Apoteósica 😂 #SeTieneQueMorirMuchaGente pic.twitter.com/HLKm2mQjsE — Txema Ballano (@txema_olvidao) May 22, 2026

#SeTieneQueMorirMuchaGente La frase de “abraza a tu niño interior” llevada al extremo. Una reflexión tan inteligente como incómoda sobre la crisis de los 30, la depresión la envidia que da más vergüenza reconocer. 6 capítulos que saben a poco. El tándem Otero y Castillo es oro pic.twitter.com/8ca6nkaHkY — Jose Humanes™  (@TheRealHumanes) May 20, 2026

Me está dando la vida la serie #SeTieneQueMorirMuchaGente



Gracias 🫂🫣 — 𝕋𝕒𝕟𝕒 𝔸𝕔𝕠𝕤𝕥𝕒 (@yotana82) May 21, 2026

#Setienequemorirmuchagente me está pareciendo brutal. Tiene un guion buenísimo. BRAVO — Adrián Barriopedro (@AdriBarriopedro) May 21, 2026