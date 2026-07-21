RTVE aclara qué pasará con el segundo programa de 'El Grand Prix' tras cancelar finalmente su emisión toda esta semana

Tras anunciar la segunda gala de la nueva edición de 'El Grand Prix' para este lunes, TVE ya avisaba desde el viernes que la emisión de dicha entrega estaba en el aire y pendía de un hilo. Y es que la cadena pública ya advertía de que en el caso de que la selección española ganara el Mundial el programa podría verse cancelado por la retransmisión de la celebración.

Algo que se confirmaba este domingo en cuanto el árbitro pitaba el final del partido y España se hacía con su segunda copa del Mundo de la historia. Así, TVE confirmaba que la emisión del concurso presentado por Ramón García quedaba pospuesta para ofrecer toda la celebración de los jugadores de la selección por las calles de Madrid y el colofón final en Cibeles.

La incógnita estaba en saber si TVE iba a ofrecer la segunda gala de 'El Grand Prix' en otro día de esta semana. Sin embargo, tras el anuncio del estreno de la nueva edición de 'Dog House' el martes, la emisión de 'Maestros de la costura Celebrity' el miércoles y 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en jueves parecía imposible que La 1 hiciera algún tipo de cambio.

Pues bien, TVE ha confirmado oficialmente que la segunda gala de 'El Grand Prix 2026' no se emitirá hasta el próximo lunes 27 de julio a las 21:45 horas. Algo que conllevará posiblemente que la cadena pública se vea obligada a hacer alguna doble emisión del "programa del abuelo y el niño" a lo largo del verano para evitar que el concurso se alargue durante el mes de septiembre.

🎉 Hoy celebramos con La Roja, pero el lunes que viene vuelve el @GrandPrix_tve.



💥 El lunes, 27 de julio, a las 21:45 horas, segundo asalto entre Balanegra y Zumárraga en @La1_tve.#MundialRTVE #EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestrahttps://t.co/XRJ79CPEQn pic.twitter.com/rXIEir5uls — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 20, 2026

Balanegra y Zumárraga, los dos pueblos que competirán en el segundo programa de 'El Grand Prix 2026' en TVE

El próximo programa de 'El Grand Prix' acogerá el enfrentamiento entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa), dos localidades que lucharán por hacerse con un puesto en las semifinales. La localidad almeriense contará con el apoyo de Torito, que ejercerá de padrino del equipo azul, mientras que la campeona de tenis Garbiñe Muguruza defenderá los colores de Zumárraga como madrina del conjunto amarillo. Ambos vivirán la competición desde dentro y tratarán de guiar a sus vecinos hacia la victoria.

Los concursantes tendrán que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunas de las pruebas más divertidas del programa. No faltarán desafíos como 'Hámsters a la carrera' y 'Patata caliente', que pondrán a prueba los reflejos y la coordinación de los equipos. Además, esta segunda entrega incorporará una nueva gymkana, 'Apicultura de altura', en la que los participantes deberán superar un recorrido lleno de obstáculos, equilibrio y mucha destreza.

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor volverán a ser los ingredientes de una nueva entrega de 'El Grand Prix del Verano', que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor. Solo uno de los dos municipios logrará imponerse en este segundo duelo de la edición y dar un paso más hacia el objetivo de proclamarse campeón del verano.