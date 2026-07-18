La emisión de 'El Grand Prix' pende de un hilo en RTVE en función de los cambios de parrilla la próxima semana en La 1

Todo el país está en vilo de cara a la gran final del Mundial de Fútbol 2026 que disputarán España y Argentina este domingo 18 de julio a partir las 21 horas. En función del resultado de la segunda final de un mundial que disputa La Roja en su historia, y quién se proclame campeón, conllevará una víctima colateral en la programación de La 1 de RTVE la próxima semana.

Y es que, por el momento la cadena pública estatal mantiene en su parrilla el segundo programa de 'El Grand Prix 2026' con Ramón García, Lalachus y Gorka Rodríguez al frente. Pero su nueva entrega podría peligrar seriamente si España se convierte en la vencedora de la final del Mundial que se celebrará en Nueva York. Tal y como sucedió durante la pasada Eurocopa tras la victoria de la Selección, y ante los actos de celebración por las calles de Madrid un día después, que se prolongaron hasta altas horas de la noche, 'El Grand Prix' fue retirado totalmente del prime time de La 1 a última hora.

Su emisión del lunes 20 de julio queda, por tanto, sujeta a cambios en función del resultado de la final del Mundial, tal y como ha confirmado la propia RTVE. Esto se podría traducir en una cancelación o en un retraso de horario, que podría perjudicar las grandes métricas con las que ha debutado esta temporada. El clásico concurso del verano se estrenó hace una semana con un notable dato de audiencia, anotando un grandioso 16,8% de share y más de 1,4 millones espectadores de media. Firmó así su récord del último trienio,con su mejor cuota de pantalla desde 2023 y una cifra de espectadores que supera con creces a la obtenida por el debut de la pasada edición.

'El Grand Prix del Verano' enfrenta a Balanegra y Zumárraga.



Torito y Garbiñe Muguruza serán los padrinos de la segunda entrega de 2026.



🗓️Emisión sujeta a cambios en función del resultado de la final del Mundial. Lunes 20 de julio, a las 21:45 h, en @La1_tve y #RTVEPlay.… pic.twitter.com/h1969Lqs6g — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 17, 2026

Balanegra y Zumárraga, los dos pueblos que competirán en el segundo programa de 'El Grand Prix 2026' en TVE

El próximo programa de 'El Grand Prix' acogerá el enfrentamiento entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa), dos localidades que lucharán por hacerse con un puesto en las semifinales. La localidad almeriense contará con el apoyo de Torito, que ejercerá de padrino del equipo azul, mientras que la campeona de tenis Garbiñe Muguruza defenderá los colores de Zumárraga como madrina del conjunto amarillo. Ambos vivirán la competición desde dentro y tratarán de guiar a sus vecinos hacia la victoria.

Los concursantes tendrán que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunas de las pruebas más divertidas del programa. No faltarán desafíos como 'Hámsters a la carrera' y 'Patata caliente', que pondrán a prueba los reflejos y la coordinación de los equipos. Además, esta segunda entrega incorporará una nueva gymkana, 'Apicultura de altura', en la que los participantes deberán superar un recorrido lleno de obstáculos, equilibrio y mucha destreza.

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor volverán a ser los ingredientes de una nueva entrega de 'El Grand Prix del Verano', que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor. Solo uno de los dos municipios logrará imponerse en este segundo duelo de la edición y dar un paso más hacia el objetivo de proclamarse campeón del verano.