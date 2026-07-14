Noche de récord en audiencias para el 'Grand Prix 2026' en RTVE, con su estreno más competitivo del último trienio

El 'Grand Prix', el clásico que para muchos marca el inicio del verano, se estrenó este lunes 13 de julio alcanzando un récord en el último trienio, pues firmó su mejor cuota de pantalla desde 2023 con una cifra de espectadores que supera con creces a la obtenida por el debut de la pasada edición.

El primer programa de esta temporada anotó un grandioso 16,8% de share y más de 1,4 millones de seguidores de media. Hablamos de que mejora en tres puntos de cuota y en más de medio millón de telespectadores los registros marcados en 2025.

¡Vuelve el clásico del verano! #GrandPrixTVE LIDERA en la noche de @la1_tve



➡️ Alcanza un 16.8% de share y una media de 1.427.000 espectadores



➡️ Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/r4MGQnf8qn — Dos30' (@Dos30TV) July 14, 2026

Su horario de inicio (22:15 horas), precedido de un previo de media hora en access (12% y 1,2 millones), fue favorecedor como así han reflejado los datos; con un arranque que desde el año 2023 no era tan competitivo. Fue lo más visto de La 1 de TVE en la jornada.

Histórico de estrenos del 'Grand Prix' en TVE desde su regreso en 2023:

'Grand Prix 2023' - 26,1% y 2.572.000

'Grand Prix 2024' - 15,2% y 1.531.000

'Grand Prix 2025' - 13,8% y 915.000

'Grand Prix 2026' - 16,8% y 1.427.000

La primera entrega del 'Grand Prix 2026' se distanció con ventaja sobre la competencia directa: 'En Tierra Lejana' cosechó un 11,2% y 805.000 en Antena 3 y 'Jurassic World: Dominion' se conformó con un escueto 7,2% y 411.000 fieles en Telecinco. Por su parte, 'El mago del vino' se estrenó con éxito en Cuatro (6,9% y 587.000) y se impuso a 'El Taquillazo' de La Sexta (4,1% y 223.000).

Profundizando en el rendimiento del estreno del concurso familiar gracias a un informe de la consultora Dos30', hay que destacar que, por targets de edad, despuntó en niños (4-12 años) con un formidable 47,5% de cuota que avala cuál es el público objetivo de este emblemático formato. Sobresaliente 30,9% el que amasó también en adultos-jóvenes (25-44 años). En el caso del segmento joven (13-24) promedió un 16,8%.

La curva minuto a minuto fue ascendente, arrancando en un 12,3% en su primer minuto y creciendo hasta alcanzar el 20,3% (su cuota máxima) en su tramo final. El minuto más visto se registró a las 23:12 horas con un 17,9% y más de 1,7 millones de televidentes.

En cuanto a mercados, el 'Grand Prix' lideró en doce de ellos, siendo Murcia (28,8%), Castilla y León (24,1%) y Castilla-La Mancha (20,8%) las comunidades autónomas que encabezaron el ranking con índices de share muy superiores a la media nacional (16,8%). Por encima de ese umbral también se situaron territorios como Navarra (19,6%), Comunidad Valenciana (18,1%) o Andalucía (17,1%).