Mediaset responde a Atresmedia en plena guerra por 'Pasapalabra' con la primera promo de 'El Rosco': "Aleluya"

Telecinco ha estrenado este lunes la primera promo con el regreso de 'El Rosco', la prueba más mítica de 'Pasapalabra' a Mediaset seis años después. Todo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió a Atresmedia seguir emitiendo la prueba al considerar que los derechos de la misma pertenecen a la productora holandesa MC&F y no a ITV Studios.

En dicho teaser se aprecian una especie de naves espaciales que se desplazan por Madrid hasta que llegan a la sede de Mediaset en Fuencarral. Justo ahí todas ellas se despliegan en forma circular y componen 'El Rosco' con las 25 letras que forman parte del abecedario y que tendrán que completar los concursantes del nuevo concurso que prepara Mediaset.

Asimismo, durante toda la promo se escucha un "Aleluya" en lo que supone todo un dardo a Atresmedia, celebrando que la prueba más icónica de 'Pasapalabra' desaparece de Antena 3 y regresa a Telecinco formando parte de un nuevo programa, del que por ahora se desconocen todos los detalles: desde quién será su presentador y cómo se llamará a qué productora estará detrás y cuáles serán el resto de los juegos.

Con este lanzamiento, Mediaset busca llamar la atención del espectador y avanzar que la prueba de 'El Rosco' pasará a formar parte de la cadena tras el acuerdo que alcanzó el grupo audiovisual con la productora holandesa MC&F siempre y cuando el Tribunal Supremo fallara a su favor, como así ha ocurrido.

Mediaset reclamará la marca 'Pasapalabra' y apoyará la demanda contra Atresmedia e ITV Studios por 'AlaZ'

Un anuncio que llega días después de que Mediaset en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, hiciera varios anuncios. Por un lado, que apoyará a MC&F en la demanda que interpondrá contra Atresmedia e ITV Studios por las similitudes entre 'AlaZ' y 'El Rosco', algo que según ellos "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la sentencia del Supremo. Y por ello, solicitarán paralizar "cuanto antes" la emisión de 'Pasapalabra' con 'AlaZ'.

Asimismo, Mediaset también avanzó que el grupo ha reclamado la marca 'Pasapalabra' para poder denominar así al nuevo programa que se está preparando y que incluirá 'El Rosco' como elemento principal y final. Y es que entienden que el término "Pasapalabra" viene derivado de 'El Rosco' por la acción de sus concursantes de reservarse el derecho a contestar si no conocen la respuesta correcta que se está buscando a partir de una definición. Por eso, el grupo de comunicación entiende que lo justo es recuperar la marca en cuestión ahora que poseen los derechos en exclusiva del abecedario circular.

Por su parte, cabe recordar que Atresmedia se defendió de las acusaciones de Mediaset en un comunicado muy duro en el que además señalaba al grupo rival de querer "destruir" el concurso líder de la televisión. Un comunicado que ahora tiene réplica mediante la citada promo.