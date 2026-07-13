Virales

Adela González hace saltar las alarmas sobre su futuro en 'Mañaneros 360' tras hablar de un "cierre de etapa" en RTVE

por El Televisero

Adela González publica un mensaje de despedida de 'Mañaneros 360' antes de marcharse de vacaciones, sembrando desconcierto respecto a su futuro profesional. El Televisero se ha puesto en contacto con RTVE, que ni confirma ni desmiente una supuesta salida de la presentadora en la próxima temporada

Adela González en 'Mañaneros 360'
Adela González en 'Mañaneros 360' | TVE

Tras los rumores que apuntan a una posible salida de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' para fichar por La Séptima, la nueva cadena de TDT que arrancará sus emisiones el 5 de noviembre, ahora es Adela González la que hace saltar las alarmas con un desconcertante mensaje de despedida en Instagram antes de iniciar unas nuevas vacaciones.

Así, la presentadora deja entrever que iniciará una nueva etapa en RTVE lejos de 'Mañaneros 360'. Lo hace en un post en el que comparte fotografías con todo el equipo del programa celebrando el final de temporada y el gran éxito del programa matinal de La 1.

"Cerrar temporada líderes con quienes compartes tantas horas -y tan intensas- haciendo lo que nos gusta, lo que nos cuesta, nos duele y nos emociona", empieza diciendo Adela González. "Cerrar etapa, -aún sin asimilarlo y muy agradecida- por el Premios Iris a Mejor Presentadora de Programas de Actualidad por 'Mañaneros 360' acompañada de quienes lo han hecho posible", recuerda la periodista, respecto al importante galardón que ha recibido este 2026.

"Un año vibrante - otro más- con momentos para la vida, la risa, con quienes compartes ciudad, eterna amistad, más cerca o más lejos. Compartir con tus personas favoritas. Esa es la clave!", prosigue añadiendo en este post Adela González.

Es justo al final cuando Adela González deja un mensaje que apunta a esta nueva etapa que iniciará tras el verano. "Nos vemos pronto tras Vacaciones Volumen II. ¡A por una nueva temporada, una nueva aventura! ¡Siempre ilusionada y con ganas de ir a más!", sentencia la presentadora.

Storie de Adela González en Instagram

Ante las especulaciones sobre una nueva etapa profesional de Adela González dentro de RTVE, El Televisero se ha puesto en contacto con fuentes de la cadena pública estatal para confirmar si se producirá una inminente salida de la presentadora vasca de 'Mañaneros 360', pero han declinado ofrecer una respuesta al respecto, evitando confirmar o desmentir la veracidad de las mismas.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

La Séptima se pronuncia sobre los fichajes de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz

La respuesta de José Miguel Contreras sobre los fichajes de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz por La Séptima: "Yo espero que sí"

José Sánchez
Javier Ruiz, Euprepio Padula y Silvia Intxaurrondo

Euprepio Padula emite esta sorprendente sentencia contra la filosofía de fichajes de La Séptima y sus robos a TVE

José Sánchez

Últimas noticias