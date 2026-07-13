Adela González hace saltar las alarmas sobre su futuro en 'Mañaneros 360' tras hablar de un "cierre de etapa" en RTVE

Tras los rumores que apuntan a una posible salida de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' para fichar por La Séptima, la nueva cadena de TDT que arrancará sus emisiones el 5 de noviembre, ahora es Adela González la que hace saltar las alarmas con un desconcertante mensaje de despedida en Instagram antes de iniciar unas nuevas vacaciones.

Así, la presentadora deja entrever que iniciará una nueva etapa en RTVE lejos de 'Mañaneros 360'. Lo hace en un post en el que comparte fotografías con todo el equipo del programa celebrando el final de temporada y el gran éxito del programa matinal de La 1.

"Cerrar temporada líderes con quienes compartes tantas horas -y tan intensas- haciendo lo que nos gusta, lo que nos cuesta, nos duele y nos emociona", empieza diciendo Adela González. "Cerrar etapa, -aún sin asimilarlo y muy agradecida- por el Premios Iris a Mejor Presentadora de Programas de Actualidad por 'Mañaneros 360' acompañada de quienes lo han hecho posible", recuerda la periodista, respecto al importante galardón que ha recibido este 2026.

"Un año vibrante - otro más- con momentos para la vida, la risa, con quienes compartes ciudad, eterna amistad, más cerca o más lejos. Compartir con tus personas favoritas. Esa es la clave!", prosigue añadiendo en este post Adela González.

Es justo al final cuando Adela González deja un mensaje que apunta a esta nueva etapa que iniciará tras el verano. "Nos vemos pronto tras Vacaciones Volumen II. ¡A por una nueva temporada, una nueva aventura! ¡Siempre ilusionada y con ganas de ir a más!", sentencia la presentadora.

Storie de Adela González en Instagram

Ante las especulaciones sobre una nueva etapa profesional de Adela González dentro de RTVE, El Televisero se ha puesto en contacto con fuentes de la cadena pública estatal para confirmar si se producirá una inminente salida de la presentadora vasca de 'Mañaneros 360', pero han declinado ofrecer una respuesta al respecto, evitando confirmar o desmentir la veracidad de las mismas.