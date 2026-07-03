Javier Ruiz responde así en 'Mañaneros 360' a las informaciones que apuntan a su marcha de RTVE para saltar a La Séptima

Tras semanas de rumores sobre la salida de Silvia Intxaurrondo de 'La Hora de La 1', ahora es Javier Ruiz el que está en el punto de mira. Y es que, según ha avanzado Vozpópuli, el presentador ya habría comunicado a RTVE su intención de abandonar 'Mañaneros 360' a final del mes de julio para preparar el salto a La Séptima, la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras.

Tal y como recoge el citado medio, Ruiz abandonaría su puesto como presentador del magacín matinal el próximo 30 de julio antes de tomarse unas vacaciones. Tras las informaciones surgidas, El Televisero ha contactado con diversas fuentes de RTVE y todas han declinado ofrecer una respuesta al respecto, evitando confirmar o desmentir la veracidad de las mismas.

A la espera de saber si Javier Ruiz finalmente dice adiós a RTVE para fichar por el nuevo canal de la TDT, que según el Gobierno arrancaría a partir de noviembre, el presentador ha pronunciado este viernes unas elocuentes palabras en el final de 'Mañaneros 360' después de que también se haya apuntado a una posible salida de Adela González.

"El lunes volvemos, 'Mañaneros 360', con Adela, conmigo, aquí como siempre, como cada día, en La 1. Les esperamos a partir de las 10:30 horas sin novedad en el frente. Hasta el lunes", aseguraba el periodista en lo que ha parecido una clara indirecta a las informaciones que deslizan su marcha de la cadena estatal.

Javier Ruiz ataja rápido los rumores de su supuesta "inminente salida".



"Nosotros regresamos el lunes. Con Adela, conmigo. Aquí, como siempre, como cada día en La 1. Les esperamos a partir de las 10:30 SIN NOVEDAD EN EL FRENTE". https://t.co/HU12evM67Z pic.twitter.com/hUIhXWXnxM — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) July 3, 2026

RTVE estaría buscando a un sustituto por la posible marcha de Javier Ruiz según Vozpópuli

Asimismo, desde este portal también se apunta a que la dirección de RTVE se habría reunido de urgencia con La Cometa TV, la productora que realiza 'Mañaneros 360', para conocer la situación del espacio de cara a la próxima temporada y buscar alternativas a Javier Ruiz. Uno de los nombres que se habría puesto sobre la mesa sería Jesús Cintora, que triunfa cada tarde al frente de 'Malas Lenguas' y que también presenta con éxito 'Malas Lenguas Noche' en el prime time de los sábados en La 2.

Todo estos rumores nacen después de que José Miguel Contreras reconociera en una entrevista en Servimedia la intención de SIETE para contar con "ocho caras potentes" con las que sacar adelante la nueva emisora, cuyo nombre podría ser La Séptima. En este sentido, desde el grupo que está detrás de este nuevo proyecto, se han puesto manos a la obra para conformar su plantel de presentadores y colaboradores. "Estamos hablando con todo el mundo para ver quién está disponible la temporada próxima. La reacción que tenemos es bastante buena. El proyecto en principio cae simpático", declaraba el empresario.