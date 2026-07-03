Así se han saldado las audiencias de 'El perro andaluz', con un récord histórico en RTVE tras el España-Austria del Mundial

TVE arrolló este jueves en audiencias a la competencia gracias a la goleada de España a Austria en dieciseisavos de final del Mundial y también al récord histórico de 'El perro andaluz'. El programa presentado por Manu Sánchez se benefició del arrastre del partido y alcanzó su mejor dato con un grandioso 22.5% de cuota y 1.745.000 espectadores.

No hay duda de que TVE ha acertado completamente con el estreno de 'El perro andaluz' en pleno Mundial de Fútbol, pues está siendo el gran beneficiado de su impulso en la programación de La 1. Y es que el formato de entrevistas no ha parado de aumentar sus registros, salvo en su tercera entrega que al emitirse en late night sufrió un bajón. En este sentido, tras solo cuatro entregas, el formato producido por 16 Escalones, acumula una excelente media del 16,7% y 1.268.250 espectadores.

Audiencias de las cuatro entregas de 'El perro andaluz'

Primer programa (11/6/2026) : 15.1% y 1.282.000 (estreno)

15.1% y 1.282.000 (estreno) Segundo programa (18/6/2026): 15.6% y 1.335.000

Tercer programa (25/6/2026): 13.7% y 711.000 (se emitió en late night)

Cuarto programa (2/7/2026): 22.5% y 1.745.000

Los jóvenes y los hombres, los que más vieron 'El perro andaluz'

En El Televisero hemos podido tener acceso a un análisis elaborado por la consultora audiovisual Dos30' sobre datos de Fifty5Blue, con las audiencias pormenorizadas de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' por targets, sexos, edad así como diferentes comunidades autónomas, gracias a los que podemos observar dónde funcionó mejor el programa que por primera vez se emitió en directo desde el Cartuja Center de Sevilla.

Por sexos, fueron los hombres los que más consumieron el programa en TVE aunque por muy poca distancia con respecto a mujeres, pues en ambos targets marcó un 23,9% y un 21,3% respectivamente. Si nos fijamos en los targets de edad, se puede apreciar como fueron los jóvenes de 13-24 años los que más vieron 'El perro andaluz' con un espectacular 35% seguido de los adultos jóvenes de 25-44 años con un 29,3%. También los adultos de 45-64 años vieron en masa el formato al marcar un gran 22,3%. Mientras que los datos más bajos fueron los de los niños de 4-12 con un 19,8% y los mayores de 65 con un 18,3%.

En target comercial, el programa que contó con Niña Pastori y Anabel Alonso como invitados, subió al 27,3% confirmándose así su gran funcionamiento y el daño que le hizo a la competencia. Y es que la segunda opción de la noche fue El peliculón de Antena 3 que se quedó en un 7,1% y 597.000 espectadores con la película 'Gente que viene y bah' mientras que la serie 'Ella, maldita alma' en Telecinco anotó un 6,9% y 524.000 seguidores.

Está claro que 'El perro andaluz' se benefició del arrastre del partido entre España-Austria. De hecho se ve como en su comienzo el programa arranca con un 39,2% mientras que su curva de audiencia va descendiendo paulatinamente hasta moverse en torno al 22% desde las 23:40 horas hasta anotar un 15,6% en su último minuto. Cabe destacar que el minuto más visto del programa fue precisamente su comienzo a las 23:14 horas con ese 39,2% con 4.856.000 espectadores.

Andalucía, Castilla La Mancha y Navarra, donde más se vio el programa de Manu Sánchez

Por último, si nos detenemos en los territorios geográficos podemos ver como el lugar en el que mejor funciona el programa es precisamente Andalucía, desde donde se realiza el programa. Allí, 'El perro andaluz' marcó un espectacular 29,5% seguido de Castilla La Mancha con un 28,1%, Navarra con un 26,5% y Murcia con un 25,3%. Le siguen Aragón (24,4%), Castilla y León (24,1%), Madrid (23,8%), Baleares (23,6%) y Comunidad Valenciana (22,5%).

Por debajo de la media nacional se quedaron Galicia (21,3%), Resto (21,3%) y Euskadi (19,8%). Mientras que los peores resultados fueron en Canarias (14,8%), Cataluña (14,2%) y Asturias (12,2%).